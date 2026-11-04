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Klimakonferenz COP31:1,5-Grad-Ziel wird verfehlt: Wie sich das Wetter verändert
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Hitze, Dürre, Waldbrände: Der Sommer 2026 zeigt, wie schnell sich Wetter und Klima verändern. Özden Terli erklärt, warum die Zeit zum Handeln drängt.
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