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Klimakonferenz COP31 : 1,5-Grad-Ziel wird verfehlt: Wie sich das Wetter verändert

04.11.2026 | 12:30 |

Hitze, Dürre, Waldbrände: Der Sommer 2026 zeigt, wie schnell sich Wetter und Klima verändern. Özden Terli erklärt, warum die Zeit zum Handeln drängt.