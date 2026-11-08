In Antalya beginnt am Montag die 31. UN-Klimakonferenz. Vertrauensfragen, Kritik und die größten Streitpunkte - die wichtigsten Fragen und Antworten zur COP31.

Was von der Weltklimakonferenz zu erwarten ist

Im türkischen Antalya beginnt die Weltklimakonferenz. Die Gastgeber haben für die COP31 ehrgeizige Ziele definiert - an der Vorbildfunktion des Landes mangelt es allerdings noch. 06.11.2026 | 2:02 min

Worüber verhandeln die Staaten auf der COP31?

Das Gastgeberland Türkei will die diesjährige Klimakonferenz zu einer Elektrifizierungs-COP machen. Dafür ist laut ZDF-Umweltreporterin Winnie Heescher voraussichtlich viel Zustimmung zu erwarten.

Die Initiative der Türkei zielt darauf ab, bis 2035 den Anteil von Strom am weltweiten Gesamtenergiebedarf auf 35 Prozent zu steigern. Es wäre eine freiwillige Verpflichtung. Damit das aber wirklich CO2 einspart, müsste der Strom aus erneuerbaren Quellen kommen. Darüber gilt es, sich in den nächsten zwei Wochen mit anderen Ländern abzustimmen.

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Der Hauptstreitpunkt bleibe der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Doch auch auf dieser COP werde der voraussichtlich nicht gelöst werden, erklärt Heescher.

Die Finanzierungsfrage wird zur Messlatte dieser COP werden - und auch zur Vertrauensfrage zwischen ärmeren und reicheren Ländern. „ Winnie Heescher, ZDF-Umweltreporterin

Auf der Klimakonferenz wird es vor allem auch um Geld für die ärmsten Länder gehen, damit diese sich besser an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Gleichzeitig sind die öffentlichen Kassen der Geberländer leer.

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Klimakonferenz: Wofür steht die Abkürzung COP?

Die Abkürzung COP steht für Conference of the Parties und bedeutet die jährliche Zusammenkunft von Staaten und Länderbündnissen wie der Europäischen Union (EU). Deutschland verhandelt etwa auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen als Teil der EU.

Während der Klimakonferenz im November kommen Vertreter*innen der fast 200 Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) zusammen, um über gemeinsame Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verhandeln. Zum 31. Mal. Deswegen heißt sie auch COP31. Es gibt aber auch andere COPs, etwa die UN-Biodiversitätskonferenz, bei denen die Vertragsmitglieder des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) zusammenkommen.

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Wo und wann findet die UN-Klimakonferenz 2026 statt?

Die diesjährige Klimakonferenz findet in Antalya, im Süden der Türkei, statt. Den Vorsitz teilen sich dieses Jahr erstmals die Türkei als Gastgeber und Australien als Leiter der Verhandlungen.

Planmäßig dauert die Klimakonferenz etwa zwei Wochen, vom 9. bis zum 20. November. Eine Verlängerung der Konferenz ist jedoch möglich und auch üblich. Das passiert, weil die Staaten häufig noch lange um die genaue Formulierung der Abschlussvereinbarungen ringen.

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Was ist das Ziel von Weltklimakonferenzen wie der COP31?

Auf der COP, dem zentralen Forum für internationale Verhandlungen über Klimapolitik, beraten die Länder über die Begrenzung der Erderwärmung, die Anpassung an die Folgen des Klimawandels und Finanzierungsfragen. Dazu einigen sie sich gemeinsam auf bestimmte Ziele und schließen Verträge.

Zentrale Ergebnisse der Weltklimakonferenzen sind etwa das 1997 beschlossene Kyoto-Protokoll oder das noch bekanntere Pariser Klimaabkommen von 2015, in dem sich die Vertragsstaaten das Ziel gesetzt haben, die globale Klimaerwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau, zu begrenzen.

Eine COP rettet nicht das Klima, aber sie zwingt alle Staaten, einmal im Jahr öffentlich Farbe zu bekennen. „ Winnie Heescher, ZDF-Umweltreporterin

Laut Heescher fragt die COP die Vertragsstaaten, "wozu sie sich international verpflichten und wie entschlossen sie die Energiewende in ihrem Heimatland vorantreiben".

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Was wird an den Klimakonferenzen der UN kritisiert?

Es gibt keine UN-Instrumente, die Länder sanktionieren können, wenn sie vereinbarte Ziele nicht einhalten.

Zudem werden Beschlüsse für gewöhnlich als Konsens zwischen den Vertragsparteien verabschiedet. Einigungen der fast 200 Parteien sind jedoch oft schwierig, da die Weltgemeinschaft unterschiedliche Positionen zum Umgang mit dem Klimawandel einnimmt, verschiedene wirtschaftliche Interessen und finanzielle Möglichkeiten hat.

Weil einzelne Länder teilweise Kompromisse blockieren und sich Fortschritte zuletzt nur schwer durchsetzen lassen, wird auch immer wieder diskutiert, ob es nicht andere Einigungsmechanismen oder Gesprächsformate geben sollte.

Caelan Novo Fernandez ist Redakteur*in in der ZDF-Umweltredaktion.