Mitten in der Energiekrise wird Bonn zum Zentrum der internationalen Klimadiplomatie. Warum die hohen Öl- und Gaspreise neuen Schwung in die Verhandlungen bringen.

Steigende Öl- und Gaspreise und die Energiekrise bestimmen den Diskurs vor den Zwischenverhandlungen in Bonn. Das könnte auch mehr Tempo bei der Energiewende hin zu den Erneuerbaren bringen. Quelle: AP

Der Verhandler von Fidschi hätte beinahe nicht nach Bonn reisen dürfen. Dabei begannen hier am Montag die wichtigsten Verhandlungen vor der großen Klimakonferenz Ende des Jahres - besonders relevant für Staaten wie Fidschi, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind.

Aufgrund der durch den Iran-Krieg verursachten hohen Energiepreise hatte der Pazifikstaat ein Reiseverbot für Regierungsbeamte erteilt. Die Energiekrise halte Regierungen weltweit wirtschaftlich im "Würgegriff", so formulierte es der Chef des Klimasekretariats der Vereinten Nationen, Simon Stiell, in seiner Eröffnungsrede.

Wir stecken mitten in der Energiewende. Lange ging es nur um den Ausbau erneuerbarer Energien. Jetzt schiebt sich eine andere Frage in den Vordergrund: Wer zahlt den Preis dafür? 17.04.2026 | 43:49 min

Energiekrise prägt UN-Klimaverhandlungen in Bonn

Die Energiekrise bestimmt die Gespräche auf den UN-Klimazwischenverhandlungen. Sie könnte aber auch stärkere Unterstützung bringen für eine progressive Klimapolitik. "Wir sehen, dass das Momentum weltweit zunimmt, zum Beispiel in Asien", erklärt Cosima Cassel von der Klimaorganisation E3G.

Der aktuelle Ölschock ist für viele Länder eine klare Lektion - fossile Abhängigkeit ist ein strategisches Risiko. „ Cosima Cassel, Klimaorganisation E3G

Vietnam, Südkorea und die Philippinen sind nur einige der Länder, die neue Förderungen und ambitionierte Ziele für mehr erneuerbare Energien verabschiedet haben. Nicht, weil sich ihre Einstellung zur Klimapolitik grundlegend geändert hat, sondern weil ihre Länder besonders durch die Sperrung der Straße von Hormus getroffen wurden.

Deutschland will aussteigen: Keine Kohle. Kein Gas. Keine Atomkraft. Stattdessen wollen wir schnell komplett auf erneuerbare Energien setzen. Droht so ein großer Strom-Blackout? 11.09.2022 | 29:04 min

Dadurch stieg gerade in Asien kurzfristig die Stromerzeugung aus Kohle an - allein in Indien etwa um zehn Prozent. Gleichzeitig wuchs auch die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien rapide, in Indien im gleichen Zeitraum etwa um 29 Prozent.

Weltweit hat die Stromproduktion aus Sonne und Wind im April zum ersten Mal die aus Gas überholt. Durch die stark gefallenen Kosten für Solarzellen und Windturbinen war die Installation in den vergangenen Jahren bereits stark gewachsen.

Solar und Wind haben zum ersten Mal Gas als Stromquelle überholt ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch europäische Industrieländer kündigten neue Maßnahmen an, darunter sind auch Subventionen für fossile Energien. Frankreich aber will etwa die Subventionen für Wärmepumpen und Elektroautos verdoppeln; in Großbritannien werden Solarzellen und Wärmepumpen in neuen Gebäuden verpflichtend.

Elektrifizierung wird zum Buzzword

Ein Schlagwort macht die Runde, bei Regierungschefs genauso wie auf den Klimazwischenverhandlungen in Bonn: Elektrifizierung.

Das Ziel: den Gas- und Ölverbrauch von Autos, Heizungen und der Industrie zu reduzieren. Und den Strom dafür aus erneuerbaren Energien zu generieren. Die Verdreifachung des Ausbaus der Stromerzeugung aus Sonne, Wasser und Wind wurde bereits 2023 auf der Klimakonferenz in Dubai gemeinsam beschlossen. Das Thema Elektrifizierung könnte ein Kern der Debatten auf der kommenden Klimakonferenz in Antalya, in der Türkei, werden.

In Hamm haben tausende Menschen für das Klima protestiert. Etwa 2.000 Teilnehmer bildeten eine bewegliche Windrad-Choreografie als Zeichen gegen den Energie-Kurs der Bundesregierung. 31.05.2026 | 0:41 min

Hotspot der Klimadiplomatie

Es soll endlich konkreter werden, sagen viele. "Bei den diesjährigen Bonner Klimaverhandlungen geht es um weit mehr als technische Detailfragen", so Laura Schäfer von der Klimaorganisation Germanwatch.

In diesem Jahr stehe neben den Verhandlungen auch die Umsetzung im Mittelpunkt. Das bedeute, auch alle angekündigten Regierungsinitiativen der vergangenen Jahre, etwa zum Waldschutz oder zum Kohleausstieg, zu bewerten und zusammenzubringen.

Die Weltklimakonferenz in Brasilien 2025 endet ohne Durchbruch. EU und Deutschland setzen sich nicht durch, ein klarer Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energien fehlt. 23.11.2025 | 2:19 min

Das führte bei der Mehrheit der Staaten, die sich für eine progressive Klimapolitik einsetzen, zu Gegenwehr. In New York hat die UN-Generalversammlung im Mai mit 141 Stimmen dafür eine Resolution verabschiedet, die auf strengere Klimaschutzverpflichtungen drängt.

Zum ersten Mal haben sich außerdem fast 60 Staaten im April in Santa Marta, Kolumbien, getroffen, um den weltweiten Ausstieg aus den fossilen Energien voranzubringen.

Hohe Preise für Rohöl und Gas belasten viele Unternehmen. Firmen, die auf alternative Energien gesetzt haben, kommen anders durch diese Krise. Beispiele aus Rheinland-Pfalz. 16.04.2026 | 1:35 min

Klimafinanzierung weiterhin ungelöster Konfliktpunkt

"Mit dem Rückenwind aus New York und Santa Marta können die Staaten der COP31 Beine machen und in Bonn frühzeitig Prioritäten festzurren", so Viviane Raddatz, Leiterin für Klimapolitik beim WWF Deutschland.

Neben der Reduzierung der Emissionen werden zentrale Verhandlungspunkte auch die immer noch unzureichend gesicherte Klimafinanzierung und die Klima-Anpassung sein.

Elisa Miebach ist Redakteurin in der ZDF-Umweltredaktion.

US-Abschied aus Klimarahmenkonvention : Trumps radikales Klima-Aus und was es bedeutet Ein radikaleres Nein zum Klimaschutz geht kaum: Donald Trump will nun auch die Klimarahmenkonvention verlassen. Die USA wären aus allem raus - und könnten nur schwer wieder zurück. von Mark Hugo mit Video 6:36

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.