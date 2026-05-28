  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

Bergsturz in Blatten: Warum Berge ins Rutschen geraten

Interview

Was Forscher aus Blatten lernen:Warum Berge zunehmend ins Rutschen geraten

|

Vor einem Jahr wurde Blatten in der Schweiz verschüttet. Geograf Christian Huggel erwartet weitere Bergstürze. Wie schmelzendes Wasser Berge in den Alpen destabilisieren kann.

Lötschental von oben mit der abgebrochenen Bergwand und dem verschütteten Dorf Blatten

Vor einem Jahr wurde das Dorf Blatten in der Schweiz bei einem Bergsturz verschüttet.

Quelle: dpa

Vor einem Jahr, am 28. Mai 2025, ist es zu einem Bergsturz im Schweizer Dorf Blatten gekommen. Durch herabstürzende Gesteinsmassen des Kleinen Nesthorns ist ein großer Teil des Birchgletschers abgebrochen und hat eine große Fels-Eis-Lawine ausgelöst. Das Tal von Blatten wurde mit Eis, Fels und Schutt bedeckt.

ZDFheute: Wie wahrscheinlich ist solch ein weiterer Bergsturz in Blatten?

Christian Huggel: So was in diesem Ausmaß passiert auf absehbare Zeit nicht mehr, aber das Kleine Nesthorn ist nach wie vor instabil. Das wird auch streng überwacht und da muss man damit rechnen, dass in Zukunft weitere Stürze kommen werden.

Karte des Katastrophengebietes in der Schweiz mit der Kennzeichnung der betroffenen Orte
Quelle: ZDF

Prof. Dr. Christian Huggel arbeitet am Geographischen Institut der Universität Zürich und leitet die Forschungsgruppe Umwelt und Klima. Seine Forschungsfelder umfassen Klimaauswirkungen, -risiken und -anpassung mit dem Schwerpunkt auf Bergregionen. Dabei beschäftigt sich der Geograf und Klimaforscher insbesondere mit den Anden, den Alpen und dem Himalaya. Huggel beschäftigt sich auch mit dem Bergsturz in Blatten 2025, seinen Ursachen und der Verbindung zum Klimawandel.

ZDFheute: Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf den Bergsturz in Blatten gehabt?

Huggel: Der Klimawandel hat ihn wahrscheinlich erheblich früher passieren lassen. Aus neuen Studien geht hervor, dass auch die Felsstürze in den Alpen zugenommen haben. Wenn wir die mittleren Stürze betrachten, dann gab es zwischen 1920 und 1990 alle zehn Jahre einen. Seit 2000 haben wir einen bis zwei solcher Stürze pro Jahr.

Blatten kämpft weiter ums Überleben

Neun Millionen Kubikmeter Geröll, Felsbrocken und Eis stürzen ins Tal. Viele Gebäude der Gemeinde Blatten waren 80 Meter tief verschüttet. Ein Blick auf die Aufräumarbeiten kurz nach dem Bergsturz.

04.09.2025 | 2:07 min

ZDFheute: War Blatten ein Einzelfall oder betreffen Felsstürze viele Regionen in den Alpen?

Huggel: Die ganzen Alpen sind dem Klimawandel sehr stark ausgesetzt. In der Schweiz hat sich das Klima in den letzten 150 Jahren um drei Grad erwärmt. Das ist mehr als das Doppelte des globalen Durchschnitts. Eine Zunahme der Felsstürze aus dem Permafrost ist an vielen Orten der Alpen zu beobachten.

Alle Berge sind dem Temperaturanstieg ausgesetzt, aber nicht alle Berge produzieren Felsstürze.

Christian Huggel, Geograf und Klimaforscher an der Universität Zürich

Das hat mit der Geologie, das heißt mit dem Gesteinsmaterial, der Schichtung und Klüftung zu tun. Nicht alle Berge sind gleich verletzlich gegenüber dem Klimawandel und anderen Einflussfaktoren.

Bergsturz Blatten: 6 Monate später

Ende Mai 2025 zerstört ein gewaltiger Bergsturz das Schweizer Lötschental. Ein halbes Jahr später, mitten im Winter, liefen im Urlaubsort Blatten die Arbeiten für den Neuaufbau.

28.11.2025 | 6:34 min

ZDFheute: Was hat der Klimawandel damit zu tun, dass es mehr Bergstürze gibt?

Huggel: Wir sprechen hier vorwiegend über die Temperaturzunahme. Niederschlag kann kurzfristig auch einen Effekt haben. Durch den langfristigen Temperaturanstieg verschiebt sich der Frühsommer in den Frühling und Hitzewellen treten früher auf.

Aufgrund der frühen Schneeschmelze im Frühling und der damit länger anhaltenden warmen Temperaturen gelangt mehr Wasser in die Felsspalten und destabilisiert die Gesteinsschichten.

Wissenschaftler erforschen die Gefahr von Felsstürzen auf dem Gipfel des Hochvogel.

Die Gefahr durch Bergstürze nimmt zu. Denn der Permafrost, der die Berge zusammenhält, schmilzt durch den Treibhauseffekt. Die Sorge vor lebensbedrohlichen Murenabgängen wächst.

29.10.2023 | 28:44 min

ZDFheute: Ein weiterer Faktor ist der Permafrost, also gefrorener Untergrund. Welche Rolle spielt sein Auftauen für die Stabilität der Berghänge?

Huggel: Die Erwärmung der letzten 150 Jahre ist bereits tief in die Berge eingedrungen und große, vormals gefrorene Bereiche sind aufgetaut. Das kann die Felsstabilität stark verändern.

Denn durch Permafrost kann eigentlich wenig oder gar kein Wasser in den Berg eindringen, aber durch den tauenden Permafrost ändert sich das. Permafrost reagiert sehr sensibel auf Temperaturanstiege und wir haben auch gesehen, dass 80 Prozent der Stürze im Hochgebirge aus Hang- und Felsabschnitten mit Permafrost kommen.

ZDFheute: Wie hat sich dieser Effekt beim Bergsturz in Blatten ausgewirkt?

Huggel: Aktuelle Modellierungen deuten darauf hin, dass der Permafrost auf der Südseite des Nesthorns komplett aufgetaut ist. Durch das Auftauen kann Wasser in die Klüfte des Berges eindringen. Es reduziert die Reibung und kann auch wieder gefrieren, was alles zu einer Destabilisierung führt.

Man kann sich das so vorstellen: Im Inneren von Felsen mit rissiger Struktur gibt es sogenannte Felsbrücken, die einzelne Bereiche im Gestein zusammenhalten. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass diese Felsbrücken zunehmend erodieren und abgetragen werden, bis es zu Felsstürzen kommt.

Blatten Erdsturz

ZDFheute: Kann man vorhersagen, wann ein Gletscher instabil wird?

Huggel: Das ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Für einzelne Fälle hat man ein recht gutes Verständnis, aber man ist noch daran, ganz genau zu verstehen, ab welchem Punkt ein Gletscher kollabiert oder komplett abrutscht. In den Alpen hat es das so fast noch nicht gegeben. Und das möchten wir natürlich auch mit Modellen verstehen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Das Interview führte Lena Steinsträter.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 28.05.2026 ab 05:30 Uhr.
Themen
KlimawandelSchweiz

Mehr zum Thema Berge und Gletscher

  1. Eispyramide auf dem Gletscher El Morado in Chile

    Trinkwasser-Knappheit nimmt zu:Künstliche Gletscher als Idee gegen den Wasser-Bankrott

    von Elisa Miebach
    mit Video43:42
  2. Eine teilweise zugeschneite Photovoltaik-Anlage.
    Interview

    Innovation aus Österreich:Solarenergie im Hochgebirge trotzt meterhohem Schnee

    Nina Hochfelsner, Wien
    mit Video2:04
  3. Felsabbrüche am Spitzen Stein in der Schweiz

    Schweizer Alpendorf:Kandersteg rüstet sich für Bergsturz-Gefahr

    von Laura Ozdoba
    mit Video43:28
  4. Eine Luftaufnahme zeigt eine mit dem Felssturz „Brienzer Rutsch“ bedeckte Straße im Dorf Brienz-Brinzauls, Kanton Graubünden, Schweiz.

    Naturkatastrophenbericht:Warnsignale aus den Bergen

    von Peter Aumeier
    mit Video1:31

Weitere Umwelt-Themen

  1. Zwei Wölfe im Wald blicken in Richtung Kamera, einer stehend, der andere liegend.

    Raubtier kann Artenvielfalt sichern:Wie der Wolf Wald und Bäume schützen kann

    von Birgit Hermes
    mit Video7:49
  2. Ein grün bewaldetes Tal zwischen Hügeln mit einer kleinen Lichtung. Unten rechts verschwindet ein Weg zwischen den Bäumen.

    Aas als Motor des Lebens:Warum im Harz tote Tiere liegen

    von Andreas Ewels
    mit Video1:18
  3. Ein Landwirt zeigt eine Gruppe von Regenwürmern in seinen Händen.

    Welttag der Biodiversität:Warum Würmer, Pilze und Milben den Böden richtig gut tun

    von Mark Hugo
    mit Video1:34
  4. Ein Arbeiter trägt auf dem Rasen des NYNJ-Stadion in den USA eine Leiter. Im Hintergrund sieht man weitere Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

    Trotz der Klimaziele der FIFA:Warum die WM 2026 die klimaschädlichste aller Zeiten wird

    von Charlotte Reinhold
    mit Video43:52