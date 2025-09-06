Im Alpenraum kommt es immer häufiger zu Felsstürzen. In Kandersteg leben die Anwohner seit Jahren mit der Gefahr, vertrauen auf Frühwarnsysteme. Doch was passiert im Worst Case?

Ende Mai wird das Schweizer Dorf Blatten unter einem riesigen Bergsturz begraben. Kein Einzelfall: Der Klimawandel lässt die Alpen bröckeln. Wie gehen die Menschen damit um? 04.09.2025 | 43:28 min

Mächtige Berge, ein traumhaft blauer See, grüne Täler und mittendrin ein malerisches Dorf: Das Alpenpanorama rund um das Bergdorf Kandersteg erscheint perfekt. Ein echter Sehnsuchtsort, wie ihn zahllose Reiseführer und Influencer bewerben.

Doch die Idylle ist trügerisch: Kandersteg ist in Gefahr - Millionen Kubikmeter Fels und Geröll drohen herabzustürzen. Denn die Bergflanke am nahe gelegenen "Spitzen Stein" ist instabil. Seit einigen Jahren ist der Berg in Bewegung, im Sommer sackt Gestein bis zu 50 Zentimeter am Tag, wie Messungen zeigen. Und immer wieder bricht Gestein ab und donnert in Richtung Tal. In Richtung Kandersteg.

Die Berge im Alpenraum werden immer instabiler. Nach den großen Bergstürzen von Bondo (2017) und Blatten (2025) droht in Kandersteg eine noch größere Katastrophe.

Größerer Bergsturz als in Blatten droht

Die Situation erinnert an den großen Bergsturz in Blatten im Mai 2025, als gewaltige Geröllmassen das Dorf unter sich begruben.

Bis Kandersteg sind es Luftlinie gerade einmal zehn Kilometer. Doch hier droht im schlimmsten Fall ein noch viel größerer Bergsturz. Etwa 16 Millionen Kubikmeter Gestein könnten abbrechen und sich einen Weg bis ins Tal bahnen - in Form von sogenannten Murgängen. Permafrost-Forscherin Dr. Marcia Phillips erklärt, dass man noch nicht genau wisse, was passieren wird.

Es könnte paketweise runterkommen, aber es könnte auch zu einem sehr großen Ereignis führen in Kandersteg. „ Marcia Phillips

Felssturz Bei einem Felssturz stürzen Felsen und Gestein mit einem Volumen von mindestens 100 Kubikmetern ins Tal. Bergsturz Von einem Bergsturz wird ab einem Volumen von einer Million Kubikmetern Felsen und Gestein gesprochen. Murgang Bei einem Murgang handelt es sich laut dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung um ein Gemisch von Wasser mit festem Material wie Gestein und Holz. Die Schuttströme können vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten erreichen und kilometerweit vorstoßen.

Ein Bergsturz am Spitzen Stein könnte eine Lawine aus Schlamm und Geröll auslösen, die als sogenannter "Murgang" mit hoher Geschwindigkeit ins Tal donnert.

Zahl der Bergstürze nimmt zu

Fels- und Bergstürze sind per se nichts Ungewöhnliches im Alpenraum. Vielmehr handele es sich um ein "ganz normales Phänomen", wie der Geologe Professor Michael Krautblatter von der TU München gegenüber ZDFheute erklärt.

Im Lötschental in der Schweiz staut sich das Wasser hinter den Fels- und Schuttmassen, die den Ort Blatten verschüttet haben. ZDFheute live zur Gefahrenlage im Kanton Wallis. 30.05.2025 | 25:18 min

Doch ihre Häufigkeit hat in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen: "Wir sehen seit 15 Jahren, dass ab 3.000 Metern deutlich mehr und häufigere Felsstürze auftreten."

Es sind inzwischen wirklich Hunderte. „ Michael Krautblatter, Geologe an der TU München

Schmelzender Permafrost sorgt für Instabilität

Ab dieser Höhe, so der Wissenschaftler, beginnt der sogenannte Permafrost. Dabei handelt es sich um Eis, das wie eine Versiegelung der Berge wirkt. "Wir haben ja oft Risse im Fels oder Poren, die mit Eis gefüllt sind", erklärt die Permafrost-Forscherin Dr. Marcia Phillips. "Und dieses Eis wirkt wie ein Stöpsel und verhindert, dass da Wasser in den Berg hineinkommen kann."

Die Alpen: Sehnsuchtsort für Touristen. Doch den Dörfern zu ihren Füßen drohen Felsstürze und Lawinen. Der Ort Kandersteg in der Schweiz bereitet sich auf den "Worst Case" vor. 02.09.2025 | 3:03 min

Schmelze das Eis, habe man einen höheren Druckaufbau, aber auch schnelle Temperaturänderungen. Das könne zu Felsstürzen führen, erklärt Phillips. In vielen Hochgebirgszonen ist die Temperatur des Permafrostes seit 1980 um über drei Grad gestiegen. Das belegen Daten der WSL, einer Forschungsanstalt der ETH Zürich. Die Auswirkungen auf die Stabilität der Alpen sind gravierend: Bis 2050 könnte sich die Anzahl instabiler Bergflanken verdoppeln.

Moderne Frühwarnsysteme sollen die Bevölkerung schützen

In Kandersteg sind sich die Menschen des Bergsturz-Risikos bewusst. Seit Jahren investieren sie dort in Schutzmaßnahmen - mehrere Millionen Franken sind bereits für Dämme, Betonsperren oder Murgangnetze geflossen. Außerdem werden der Spitze Stein und seine Umgebung umfassend überwacht.

Felsstürze und Erdrutsche häufen sich in den Alpen. Vor allem die Bilder des verschütteten Dorfes Blatten gingen um die Welt. Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? 04.09.2025 | 1:44 min

In Echtzeit messen sie die kleinsten Bewegungen am Berg, ermitteln, wo Abbrüche drohen und wo Fels und Gestein instabil sind. Ganz exakte Prognosen sind jedoch unmöglich.

Auf ihrer Webseite informiert die Gemeinde die Öffentlichkeit über die aktuelle Gefahrenlage. Für den Ernstfall gibt es Evakuierungspläne - und eine Karte, die das Dorf in Gefährdungszonen einteilt: Rot bedeutet erhebliche Gefährdung.

Laut der Gefahrenkarte ist das Dorfzentrum von Kandersteg besonders gefährdet.

Vor mittleren bis kleineren Ereignissen seien sie geschützt, erklärt der Gemeinderatspräsident René Maeder.

Nur bei einem Worst Case, wo man vermutet, dass es noch weiter runterkommt, kann man sich nicht schützen. Unmöglich. „ René Maeder, Gemeinderatspräsident von Kandersteg

Leben in den Alpen wird sich langfristig verändern

Die Anwohner kennen das Risiko und leben mit der Gefahr. "Ich habe mehr Angst, wenn ich irgendwo am Meer bin und den Boden unter den Füßen verliere", erklärt Landwirt Hans Rösti.

Tausende stehen an der Station zum Berg Seceda Schlange, um schnell auf dem Berg ein Bild mit Panorama zu knipsen. Die Grünen in Südtirol fordern einen „Numerus Clausus“ für die Berge. 05.08.2025 | 2:13 min

Langfristig wird sich das Leben in den Alpen verändern, ist der Kulturforscher Professor Boris Previšić von der Universität Luzern überzeugt. Man müsse viel schneller und viel flexibler reagieren können. "Und das wird sicher für Gewohnheiten, vor allem auch im Tourismus oder in der Landwirtschaft, aber auch in Bezug auf Energieproduktion, wo die Alpen auch eine große Rolle spielen, eine große Veränderung in den nächsten 20 Jahren mit sich bringen."