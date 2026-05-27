Raubtier kann Artenvielfalt sichern:Wie der Wolf Wald und Bäume schützen kann
von Birgit Hermes
Der Wolf steht als Raubtier in der Kritik. Doch in Wäldern kann er auch helfen, indem er die Bäume vor zu viel Wildverbiss schützt. Und so die Artenvielfalt der Bäume sichert.
Schalenwild verbeißt bestimmte Baumarten stärker als andere. Das heißt, dass Wildtiere wie Rehe oder Hirsche Knospen, Triebe, Blätter oder Rinde junger Bäume und Sträucher abfressen.
Durch die Konzentration auf bestimmte Baumarten wird der Wald artenärmer und weniger resilient gegenüber Hitze und Trockenheit. Die Verjüngung des Waldes mit jungen Bäumen, die dem Klimawandel trotzen, wird eingeschränkt, wenn nicht gar verhindert.
Wie der Wolf Verbiss durch Wildtiere reduzieren kann
Der Wolf kann hier zwei Effekte haben. "Zum einen frisst er natürlich seine Beutetiere", erklärt Forstwissenschaftler Max Kröschel, der bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg im Schwarzwald den langfristigen Einfluss des Wolfes auf den Wald untersucht.
Gleichzeitig könne er sich aber auch auf das Verhalten der Wildtiere auswirken. Bedeutet: Das Wild verharrt weniger an einem Ort, der lokale Schaden bleibt begrenzt. "Durch diese beiden Effekte kann sich der Wolf indirekt auch auf die Waldvegetation auswirken", erklärt Kröschel.
Damit könnte der Wolf Kosten reduzieren. Eine bundesweite Statistik zu den Verbissschäden durch Wild gibt es bislang nicht. Forstwissenschaftler Thomas Knoke von der TU München geht jedoch davon aus, dass in Regionen mit hohen Wildbeständen die Kosten aktuell durch Verbiss deutlich höher sind als die durch den Klimawandel.
Wolf-Rückkehr in Deutschland: Übergriffe auf Wildtiere in Zahlen
Mit der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland sind die Übergriffe auf Weidetiere gestiegen. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 4.300 Weidetiere von Wölfen getötet oder verletzt, darunter mehr als 3.900 Schafe oder Ziegen.
Die Bundesregierung ist deshalb ihrem Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nachgekommen und hat den Wolf ins Jagdrecht überführt. Damit kann der Wolf nun unter bestimmten Bedingungen wieder gejagt werden.
Die Risszahlen erforderten Handlungsfähigkeit, erklärt Martina Englhardt-Kopf, Staatssekretärin im Bundesministerium für Landwirtschaft.
Kritik an Entscheidung des Bundestags zur Wolfsjagd
Schäfer Swen Keller aus Sachsen-Anhalt findet hingegen, dass die einzige Möglichkeit, Wölfe von Weidetieren fernzuhalten, effektiver Herdenschutz sei.
Konkret heiße das: Während die Schafe den Tag unter menschlicher Obhut sind, verbringen sie die Nacht mit drei Herdenschutzhunden in einem Gehege, der mit einem Elektrozaun gesichert ist. Die angelegte Spannung liegt bei 14.500 Volt.
Wenn sich neu zugewanderte Wölfe den Weidetieren näherten und den Zaun berührten, erklärt Swen Keller, sollten sie unmissverständlich lernen: "Die Schafe tun weh, da gehe ich nicht mehr hin." Das Prinzip: Prävention statt Abschuss. Seit Schäfer Swen Keller diese Art des Herdenschutzes anwendet, habe er kein einziges Tier an einen Wolf verloren.
Faktencheck zur Wolfsjagd
Wolfsjagd: Mit Abschuss rücken mögliche Problemwölfe nach
Wenn ein Wolf erstmal gelernt habe, Zaun und Hunde zu überwinden, müsse er entnommen werden, sagt Keller. Ihn aber wahllos zu jagen, schaffe nur neue Probleme, so der Schäfer mit Blick auf die Wölfe in seiner Nähe.
Die wüssten bereits, dass sein Elektrozaun brachial sei, und hielten sich fern. Würden sie erschossen, würden andere Wölfe das Revier besetzen und sich der Herde nähern. "Und wenn mir da ein Fehler unterläuft, dann habe ich ein richtiges Problem."
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