Illegale Jagd auf Wildtiere:Wilderei in Deutschland: Brutaler und immer häufiger
von Andreas Ewels
Tatort Wald: Zwischen Hochsitzen und Wildwechseln spielt sich eine kaum bekannte Realität ab. Wilderei, einst als Kavaliersdelikt abgetan, ist heute ein kriminelles Geschäft.
In Wiesbaden kennt sie jeder: die Leichtweißhöhle im Nerotal. Ihr Name geht auf den Wilddieb Heinrich Anton Leichtweiß zurück, der die Höhle von 1789 bis 1791 als Unterschlupf nutzte, um sich vor seinen Verfolgern zu verstecken. Seine Geschichte wurde romantisiert und zu einer kleinen Touristenattraktion der Stadt.
Doch die Zeiten der scheinbar harmlosen Wilderer sind spätestens seit dem 31. Januar 2022 vorbei. Zwei junge Polizisten - ein 29-jähriger Oberkommissar und eine 24-jährige Polizeianwärterin - kontrollieren ein Fahrzeug auf einer Kreisstraße bei Ulmet im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel. Im Auto sitzen zwei Wilderer. Die Polizisten werden erschossen.
Die Ermittlungen ergaben: Einer der Männer hatte in über 500 Jagdrevieren gewildert. Der Hauptangeklagte wurde inzwischen rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt.
Organisierter Handel mit Wildbret
Wilderei in Deutschland ist kein Randphänomen. Sie reicht vom illegalen Abschuss geschützter Arten bis hin zum organisierten Handel mit Wildbret. Die Täter agieren oft nachts, kennen das Gelände und sind bewaffnet.
Der Deutsche Jagdverband sieht einen leichten Anstieg der Wilderei und beruft sich dabei auf die Statistik des Bundeskriminalamts: "Seit 2012 ist die Anzahl der erfassten Fälle um 35,3 Prozent gestiegen - von 864 auf den neuen Höchststand von 1.169 Fällen im Jahr 2024", erklärt Pressesprecher Torsten Reinwald. Besonders besorgniserregend sei die Aufklärungsquote: "Diese ist von 33,3 Prozent im Jahr 2014 auf nur noch 28,6 Prozent im Jahr 2024 gesunken."
Dunkelziffer bei Wilderei ist hoch
Laut Experten ist die Dunkelziffer hoch. Das bestätigt auch Melina Sowah, WWF-Expertin für Wildtierkriminalität: "Es gibt in Deutschland keine zentrale Meldestelle für Wildtierkriminalität und damit auch keine bundeseinheitliche Statistik." Ein großes Problem beim Kampf gegen die Wilderer. Bei denen nimmt die Brutalität zu:
"Neben Schusswaffen kommen auch Armbrüste, Schlingfallen und Giftköder zum Einsatz, um Wildtiere zu töten", so Reinwald.
Erhebliche Folgen für Fischotter oder Rotmilan
Als Auslöser für Wilderei gelten Profitgier, Revierstreitigkeiten, Trophäenneid und die Aneignung von Wild als Nahrung. Während viele bei Wilderei an Rehe und Wildschweine denken, sieht der WWF andere Arten im Fokus: Luchse, Wölfe, Seeadler, Rotmilan, Fischotter und Biber. "In kleinen Populationen kann der Verlust einzelner Tiere erhebliche Folgen haben - etwa die Gefährdung von Wiederansiedlungsprozessen oder genetische Verarmung", warnt Sowah.
Um hier den Überblick zu behalten, arbeitet der WWF Deutschland in einem EU-geförderten Projekt gemeinsam mit 13 Partnern aus Polizei, Forschung, Behörden und Naturschutzorganisationen in Deutschland und Österreich. Ziel des sogenannten wildLIFEcrime-Projekts ist es, Wildtierkriminalität besser zu überwachen, Behörden zu schulen, Beweise gerichtsfest zu sichern und forensische Kapazitäten deutschlandweit auszubauen.
Warnung: Nicht selbst eingreifen
Der Deutsche Jagdverband setzt bei der Vermeidung von Wilderei auf das Reviersystem: "Der Vorteil ist, dass wir verantwortliche Jäger vor Ort haben, die ihre Reviere kennen und wissen, was dort vor sich geht", erklärt Reinwald. Gleichzeitig warnt der Verband Jägerinnen und Jäger ausdrücklich davor, selbst einzugreifen: "Die eigene Sicherheit muss immer Priorität haben."
Auch wer tote oder verletzte Wildtiere findet, sollte dies zuerst der örtlichen Polizei oder der zuständigen Naturschutzbehörde melden, mahnt der WWF. "Verdächtige Köder, Fallen oder sonstige Auffälligkeiten können über die bundesweite Wilderei-Hotline auf www.wildlifecrime.info gemeldet werden", ergänzt Sowah.
Konsequentes Monitoring würde helfen
Wilderei bleibt eine ernsthafte Bedrohung für den Artenschutz und die ökologische Stabilität. Die zunehmende Gewaltbereitschaft vieler Wilderer zeigt, dass es nicht nur um den Schutz von Tieren, sondern auch um die Sicherheit von Menschen geht.
Um wirksam gegenzusteuern, müssen die Grundlagen für ein flächendeckendes Monitoring deutlich verbessert werden. Nur so lassen sich illegale Aktivitäten frühzeitig erkennen und konsequent bekämpfen.
Andreas Ewels ist Redakteur in der ZDF-Umweltredaktion
Mehr zu Wildtieren
Erhöhte Unfallgefahr im Herbst:Jäger fordern: Nach jedem Wildunfall die Polizei rufenmit Video
Nach angeblicher Puma-Sichtung:Warum die Menschen immer mehr Wildtiere sehenvon Christoph Gockemit Video
Milliardengeschäft Tierschmuggel:Mühsamer Kampf gegen den Wildtierhandelvon Volker Wasmuthmit Video
Tierschutz im Frühjahr:Wie Sie hilflose Wildtiere im Garten rettenvon Christian Ehrlichmit Video