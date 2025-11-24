Tatort Wald: Zwischen Hochsitzen und Wildwechseln spielt sich eine kaum bekannte Realität ab. Wilderei, einst als Kavaliersdelikt abgetan, ist heute ein kriminelles Geschäft.

Mit Schusswaffen, aber auch mit Armbrüsten und Schlingfallen werden Wildtiere in Deutschland illegal gejagt. Quelle: dpa

In Wiesbaden kennt sie jeder: die Leichtweißhöhle im Nerotal. Ihr Name geht auf den Wilddieb Heinrich Anton Leichtweiß zurück, der die Höhle von 1789 bis 1791 als Unterschlupf nutzte, um sich vor seinen Verfolgern zu verstecken. Seine Geschichte wurde romantisiert und zu einer kleinen Touristenattraktion der Stadt.

Doch die Zeiten der scheinbar harmlosen Wilderer sind spätestens seit dem 31. Januar 2022 vorbei. Zwei junge Polizisten - ein 29-jähriger Oberkommissar und eine 24-jährige Polizeianwärterin - kontrollieren ein Fahrzeug auf einer Kreisstraße bei Ulmet im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel. Im Auto sitzen zwei Wilderer. Die Polizisten werden erschossen.

Die Ermittlungen ergaben: Einer der Männer hatte in über 500 Jagdrevieren gewildert. Der Hauptangeklagte wurde inzwischen rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt.

Organisierter Handel mit Wildbret

Wilderei in Deutschland ist kein Randphänomen. Sie reicht vom illegalen Abschuss geschützter Arten bis hin zum organisierten Handel mit Wildbret. Die Täter agieren oft nachts, kennen das Gelände und sind bewaffnet.

Mitnehmen von Wildtieren ist strafbar Dies wissen die Wenigsten: Auch Autofahrer können zu Wilddieben werden. In Deutschland ist das Jagdrecht nämlich im Reviersystem geregelt. Der Revierinhaber besitzt die ausschließliche Befugnis, sich die Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, anzueignen. Gleich ob das Tier tot oder lebendig ist. Kein Kavaliersdelikt Dazu erklärt Dr. Heiko Granzin von der Anwaltskanzlei Die Jagdrechtskanzlei: "Nach § 292 StGB begeht Wilderei, wer dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich oder einem Dritten zueignet. Der Autofahrer, der sich ein totgefahrenes Reh in den Kofferraum hievt, eignet sich dieses damit an." Das ist kein Kavaliersdelikt: Es drohen Geldstrafen, und im Wiederholungsfall sogar bis zu drei Jahre Haft.

Der Deutsche Jagdverband sieht einen leichten Anstieg der Wilderei und beruft sich dabei auf die Statistik des Bundeskriminalamts: "Seit 2012 ist die Anzahl der erfassten Fälle um 35,3 Prozent gestiegen - von 864 auf den neuen Höchststand von 1.169 Fällen im Jahr 2024", erklärt Pressesprecher Torsten Reinwald. Besonders besorgniserregend sei die Aufklärungsquote: "Diese ist von 33,3 Prozent im Jahr 2014 auf nur noch 28,6 Prozent im Jahr 2024 gesunken."

Dunkelziffer bei Wilderei ist hoch

Laut Experten ist die Dunkelziffer hoch. Das bestätigt auch Melina Sowah, WWF-Expertin für Wildtierkriminalität: "Es gibt in Deutschland keine zentrale Meldestelle für Wildtierkriminalität und damit auch keine bundeseinheitliche Statistik." Ein großes Problem beim Kampf gegen die Wilderer. Bei denen nimmt die Brutalität zu:

Seit 2012 kam es durchschnittlich in jedem fünften Fall von Wilderei zum Schusswaffengebrauch - Tendenz steigend. „ Torsten Reinwald, Deutscher Jagdverband

"Neben Schusswaffen kommen auch Armbrüste, Schlingfallen und Giftköder zum Einsatz, um Wildtiere zu töten", so Reinwald.

Erhebliche Folgen für Fischotter oder Rotmilan

Als Auslöser für Wilderei gelten Profitgier, Revierstreitigkeiten, Trophäenneid und die Aneignung von Wild als Nahrung. Während viele bei Wilderei an Rehe und Wildschweine denken, sieht der WWF andere Arten im Fokus: Luchse, Wölfe, Seeadler, Rotmilan, Fischotter und Biber. "In kleinen Populationen kann der Verlust einzelner Tiere erhebliche Folgen haben - etwa die Gefährdung von Wiederansiedlungsprozessen oder genetische Verarmung", warnt Sowah.

Damit gefährdet Wilderei nicht nur einzelne Arten, sondern die ökologische Stabilität ganzer Regionen. „ Melina Sowah, WWF

Um hier den Überblick zu behalten, arbeitet der WWF Deutschland in einem EU-geförderten Projekt gemeinsam mit 13 Partnern aus Polizei, Forschung, Behörden und Naturschutzorganisationen in Deutschland und Österreich. Ziel des sogenannten wildLIFEcrime-Projekts ist es, Wildtierkriminalität besser zu überwachen, Behörden zu schulen, Beweise gerichtsfest zu sichern und forensische Kapazitäten deutschlandweit auszubauen.

Warnung: Nicht selbst eingreifen

Der Deutsche Jagdverband setzt bei der Vermeidung von Wilderei auf das Reviersystem: "Der Vorteil ist, dass wir verantwortliche Jäger vor Ort haben, die ihre Reviere kennen und wissen, was dort vor sich geht", erklärt Reinwald. Gleichzeitig warnt der Verband Jägerinnen und Jäger ausdrücklich davor, selbst einzugreifen: "Die eigene Sicherheit muss immer Priorität haben."

Auch wer tote oder verletzte Wildtiere findet, sollte dies zuerst der örtlichen Polizei oder der zuständigen Naturschutzbehörde melden, mahnt der WWF. "Verdächtige Köder, Fallen oder sonstige Auffälligkeiten können über die bundesweite Wilderei-Hotline auf www.wildlifecrime.info gemeldet werden", ergänzt Sowah.

Konsequentes Monitoring würde helfen

Wilderei bleibt eine ernsthafte Bedrohung für den Artenschutz und die ökologische Stabilität. Die zunehmende Gewaltbereitschaft vieler Wilderer zeigt, dass es nicht nur um den Schutz von Tieren, sondern auch um die Sicherheit von Menschen geht.

Um wirksam gegenzusteuern, müssen die Grundlagen für ein flächendeckendes Monitoring deutlich verbessert werden. Nur so lassen sich illegale Aktivitäten frühzeitig erkennen und konsequent bekämpfen.