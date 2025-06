Immer öfter kursieren Videos von Wildtieren, oft in oder am Rande von Ortschaften: Waschbären auf Balkonen, Füchse auf Schulhöfen, Rehe am Supermarktparkplatz. Sind das Einzelfälle, mediale Übertreibung - oder steckt mehr dahinter?

Puma-Sichtung war eine Verwechslung

In Sachsen-Anhalt wurden Anwohner per Warnapp vor einer Raubkatze gewarnt. Die Polizei suchte nach dem Tier. Es handelte sich aber wohl um eine große Katze und nicht um einen Puma.

Situationen, wie die in Braunsbedra in Sachsen-Anhalt, kenne die Biologin auch aus ihrer Forschungsarbeit: "Die häufigste Verwechslung war in einem wissenschaftlichen Projekt in Berlin Hauskatze und Fuchs."