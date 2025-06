Allerdings: Die Schafbestände gehen zurück. Gab es in Deutschland im Jahr 2000 noch etwa 2,7 Millionen Schafe, waren es im Jahr 2024 nur noch 1,5 Millionen, auch wenn die Tendenz in den letzten Jahren wieder leicht gestiegen ist. Detlef Mohr ist einer der wenigen Wanderschäfer, die es in Deutschland noch gibt. Auch in seiner Branche fehlt es an Nachwuchs. Gute Weiden sind selten und der Verdienst meist schlecht.