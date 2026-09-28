Solarstrom: Produktion schon jetzt höher als im Jahr 2025

Drei Monate hat das Jahr 2026 noch, doch schon jetzt wurde in Deutschland mehr Solarstrom produziert als im gesamten Vorjahr - ein neuer Rekord.

In diesem Jahr wurde bereits mehr Solarstrom erzeugt als im gesamten letzten Jahr. Laut Bundesverband Solarwirtschaft wurden bis zum 27. September 90,2 Terawattstunden Solarstrom produziert. 28.09.2026 | 0:41 min

Die Solarstromproduktion in Deutschland hat im bisherigen Jahresverlauf bereits den Wert des gesamten Vorjahres übertroffen. Von Anfang Januar bis zum Sonntag erzeugten Photovoltaikanlagen 90,2 Terawattstunden (TWh) elektrische Energie, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Montag mitteilte.

Im Gesamtjahr 2025 waren es 90,0 TWh gewesen. Der Verband berief sich auf Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE).

Neue Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher

Zu dem Rekord trugen dem Verband zufolge ungewöhnlich viele Sonnenstunden und der Ausbau der Photovoltaikanlagen bei. Neben neuen Anlagen auf Dächern und Freiflächen wachse auch die Bedeutung von Batteriespeichern, mit denen der Strom flexibler vor Ort genutzt werden könne.

Im vergangenen Jahr steuerte die Photovoltaik den Angaben zufolge rund ein Fünftel der heimischen Stromerzeugung bei. Solarenergie sei eine tragende Säule der Stromversorgung, erklärte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Der Ausbau von Solar- und Windenergie kommt voran, doch das Stromnetz hinkt hinterher. Unternehmen warnen vor neuen Hürden durch geplante Gesetze. Auf der Solarmesse "Intersolar" in München geht es um Lösungen. 23.06.2026 | 2:45 min

EEG-Novelle: Einschnitte bei Förderung geplant

Der Bundestag berät derzeit über die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Vorgesehen sind Einschnitte bei der Förderung. Zusammen mit dem Netzpaket will die Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren eigenen Angaben zufolge stärker an Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und tatsächlicher Netzkapazität ausrichten.

Konkret geplant ist eine bessere regionale Steuerung des Zubaus. Außerdem sollen ab 2027 kleine, meist privat installierte Solaranlagen mit unter 25 Kilowatt installierter Leistung keine dauerhafte Förderung mehr bekommen.

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BSW-Solar: "Investitionsbereitschaft nicht ausbremsen"

Körnig warnte davor, mit den Gesetzen neue Hürden aufzubauen und die Investitionsbereitschaft zu bremsen. So müsse für kleine Dachanlagen ein verlässlicher Vergütungsrahmen erhalten bleiben. "Gerade jetzt dürfen wir die Investitionsbereitschaft von Bürgern und Unternehmen nicht ausbremsen", forderte Körnig.

Um das Regierungsziel von 215 Gigawatt (GW) installierter Leistung bis 2030 zu erreichen, müssten in den kommenden vier Jahren durchschnittlich rund 20 GW jährlich zugebaut werden. In Deutschland sind Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 130 GW in Betrieb.

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Quelle: Reuters, dpa