Wie lässt sich Klimaschutz gerecht gestalten? Hannes Jaenicke und Jan Fleischhauer diskutieren in "Keine Talkshow" über soziale Folgen des Klimawandels und politische Lösungen.

Aktivist Hannes Jaenicke: "Es ist teurer, nichts zu tun"

Jan Fleischhauer und Hannes Jaenicke sind unterschiedlicher Meinung dazu, wer sich Klimaschutz leisten kann. 15.10.2026 | 33:35 min

Über diese Nachricht dürfte sich Hannes Jaenicke freuen: Die Bundesregierung hat offenbar einen Kompromiss zur Einführung der Zuckersteuer gefunden. Es ist eines der Instrumente, die der Schauspieler und Umweltaktivist in der ZDF-Sendung "Keine Talkshow" vorschlägt, um sich gegen den Klimawandel zu stemmen.

"Mein Eindruck ist: Klimaschutz muss man sich leisten können", sagt Gastgeber Jan Fleischhauer. Beispielsweise beim Urlaub.

Für die, die es nicht so dicke haben, wird das Leben härter. „ Jan Fleischhauer

Klimaschutz erforderlich - aber wie?

Die beiden Diskussionspartner nehmen im thematisch gestalteten Raum auf Flugzeugsitzen Platz. Es braucht, findet Jaenicke, nicht zwingend den Flieger für einen schönen Urlaub. "Und wenn du fliegst, mach einen Ausgleich."

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Früh in der Sendung betonen beide, sich bei einem Punkt einig zu sein: Ja, es muss etwas gegen die Klimakrise getan werden. Aber was? "Wo meine Zweifel ansetzen: Die Kosten sind ungleich verteilt", sagt Fleischhauer. Und verweist auf die in Deutschland außerordentlich hohen Energiepreise. Jaenicke betont:

Wir hängen immer noch am fossilen Tropf. „ Hannes Jaenicke, Schauspieler und Klimaa-Aktivist

"Keine Talkshow" - das ZDF-Diskussionsformat mit Jan Fleischhauer "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" ist eine Ergänzung etablierter Diskussionsformate. Ein schlichter Raum - fest installierte Kameras, kein Entkommen und zwei Diskutanten, die sich auf Augenhöhe begegnen. Das Thema ist vorgegeben. Was sie daraus machen, bestimmen sie selbst. Eine rund 30-minütige Sendung, kontrovers, emotional und doch immer darum bemüht, den anderen zu überzeugen. Mehr zum Thema der Sendung Mehr Details und Infos zu dieser Sendung von "Keine Talkshow" finden Sie auf fleischhauer.zdf.de.

Nach billigem Öl und Gas greifend, habe das Land die Energiewende verschlafen.

Jaenicke: Hitzetage teurer als Umweltschutz

Es geht hinüber auf zwei Gartenstühle neben einem Solarmodul. "Warum muss der arme Kerl, der in einer Mietwohnung sitzt und vom Eigenheim nur träumen kann, mir eigentlich meine Solaranlage querfinanzieren?", fragt Fleischhauer. Später folgt dasselbe Argument bezüglich E-Autos. "Diese ganze Subventionitis halte ich für den total falschen Weg." Vernünftige Alternativen würden sich am Markt durchsetzen.

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Hitzetage, hält Jaenicke dem entgegen, sind viel teurer als Umweltschutz. Solarmodule könne man auch am Balkon seiner Mietwohnung montieren, und E-Autos - der Schauspieler nennt asiatische Hersteller - würden immer günstiger. "Es ist teurer, nichts zu tun", sagt Jaenicke. Und begrüßt, dass der stark gestiegene Spritpreis die Nachfrage nach E-Autos ankurble. Jetzt müsse der Strom nur noch von Wind und Sonne kommen.

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Schmelzende Gletscher, Großbrände und Artensterben

Jaenicke verweist auf schnell schmelzende Gletscher und steigenden Meeresspiegel, auf "katastrophalste Brände" und rapides Artensterben. "Was tun wir dagegen?" Fleischhauer kritisiert, nun auf abgebrannten Baumstümpfen sitzend, die "Hysteriker", die bei jedem Extremwetterereignis auf den Plan treten würden. Seine Forderung: Wir sollten uns auf den Klimawandel einstellen.

Einig sind sich beide, dass es jedenfalls keine Lösung ist, auf Klimaanlagen in Intensivstationen, Altersheimen oder Bildungseinrichtungen zu verzichten. Wie man an den Strom dafür komme, zeigt, so Jaenicke, das Beispiel Dänemark, wo die Energiewende längst vollzogen und Energie viel günstiger sei. Zudem bringe die Entwicklung umweltfreundlicher Technik viele Arbeitsplätze.

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Nachhaltigkeit als Pflichtfach, Umweltschutz ins Grundgesetz?

Fleischhauer äußert Zweifel, ob eine solche Transformation auch in einem großen Industrieland gelinge. Und verweist immer wieder auf die soziale Ungleichheit, die durch Preissteigerungen entstehe. Für Jaenicke ist es "nun wirklich die Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir eine Umverteilung kriegen von oben nach unten".

Der persönliche Einsatz für das Klima ist, wenn man Fleischhauer folgt, das Eine; für Jaenickes Stiftung kündigt er eine Spende an. Aber es brauche auch politische Mehrheiten. Von der Klimabewegung höre man nur noch wenig. Jaenicke vermisst konstruktive Vorschläge. Und listet selbst welche auf.

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Der Schauspieler plädiert für niedrigere Abgaben auf Produkte, deren Erzeugung CO2 spart, für Nachhaltigkeit und Ernährung ab der ersten Klasse als Pflichtfächer, für Umweltschutz im Grundgesetz, für Zucker- und Fleischsteuer.

Ich glaube tatsächlich, dass der Geldbeutel eine relativ scharfe Waffe ist, um die Umwelt zu schonen. „ Hannes Jaenicke, Schauspieler und Klima-Aktivist

Fleischhauer: "Und da fängt das Problem an."

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