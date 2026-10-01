Gletscher gehen auf "ganz anderem Level" zurück

Zu wenig Schnee und zu viel Hitze:Gletscherrückgang auf "ganz anderem Level"
von Laura Ozdoba und Lovis Bartetzko
In den letzten fünf Jahren hat sich das Tempo der Gletscher-Schmelze in den Schweizer Alpen drastisch erhöht. Ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird.
Wo früher noch eine riesige Eisschicht die Berge überzog, sind heute an vielen Stellen bloß noch Fels und Gestein zu sehen. Der Rhonegletscher im Schweizer Kanton Wallis verliert seit Jahren an Masse, in Rekord-Tempo.
Vor über zwanzig Jahren sei er schonmal hier gewesen, erklärt ein Tourist gegenüber ZDFheute. Da sei mehr Eis da gewesen. "Es ist traurig", so der Mann weiter. Auch Familienvater Simon, der den Gletscher mit seiner Familie besucht und ursprünglich aus England stammt, zeigt sich betroffen:
Gletscher schmelzen in Rekord-Tempo
Während des Sommers allein habe der Gletscher zehn Meter an Eisdicke eingebüßt, erklärt Forscher Matthias Huss von der ETH Zürich. "Das sind zweieinhalb Meter jeden Monat oder fast jede Woche einen Meter Eis." Seit Jahren beobachtet der Experte die Gletscherschmelze in den Alpen.
Für ihren jährlichen Gletscherbericht, der an diesem Donnerstag erscheint, haben Huss und seine Mitarbeiteden den Eisverlust von 23 Gletschern ermittelt. Das Ergebnis: In diesem Jahr sei er außerordentlich stark. Insgesamt 5,5 Prozent an Volumen haben alle Schweizer Gletscher innerhalb eines Jahres verloren, so die Rechnung der Experten. Seit 2021 sogar fast zwanzig Prozent.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Fehlender Schnee und Hitze sorgen für rasanten Rückgang
Die Gründe für diese Entwicklung: Im Winter war die Schneedecke relativ dünn, das Schneedefizit damit schon vor Beginn der warmen Monate relativ groß. Im Sommer kam dann die Hitze dazu: "Die Sommermonate Juni bis August waren die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen", heißt es in dem Bericht. Zudem war die Sonneneinstrahlung hoch und Schneefälle blieben aus.
Für die Gletscher ein großes Problem: "Ein Gletscher lebt vom Schnee, der im Winter fällt und den ganzen Sommer über liegen bleibt", sagt Experte Huss. Mit dem Klimawandel gebe es nun weniger Schnee, der liegen bleibe. Weniger neues Eis wird gebildet und aufgrund der steigenden Temperaturen schmilzt das vorhandene Eis immer stärker.
Seit 1990 gebe es einen kontinuierlichen Rückgang, "aber jetzt in den letzten fünf Jahren sind wir nochmal auf einem ganz anderen Level". Im historischen Vergleich habe sich die Schmelze in jenem Zeitraum verdoppelt "und das finde ich schon sehr eindrücklich", so Huss.
Risiko für Felsstürze steigt
Die Auswirkungen dieser Schmelze sind schon heute deutlich spürbar. Denn Eis und Permafrost halten die Felsen zusammen, verbessern die Stabilität der Berge. "Wenn der Gletscher verschwindet, werden immer mehr instabile Flanken freigelegt", erklärt der Experte. Das sei ein Problem für Steinschläge und Bergstürze.
Und auch für die Stromversorgung der Schweiz könnte es Konsequenzen geben. Das Land bezieht nach Behördenangaben etwa nahezu 60 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft. Wenn die Gletscher kleiner werden, verlieren auch die für diese Art der Stromproduktion wichtigen Stauseen auf Dauer an Zulauf.
Konsequenzen auch für Stromproduktion
Beispiel Griessee: Der See speist sich aus dem Schmelzwasser des Griesgletschers. In diesem Jahr sei etwa am Griesgletscher "unglaublich viel abgeschmolzen", berichtet Huss. Das hat für einen besonders hohen Zulauf für den See gesorgt. In Zukunft aber könnte hier dann Wasserknappheit herrschen.
Ob Griesgletscher oder Rhonegletscher - an beiden Beispielen zeigt sich die drastische Gletscherschmelze im Alpenraum besonders drastisch. Hier schreitet der Verlust an Eisvolumen besonders schnell voran - bis irgendwann nichts mehr übrig ist. Auch in diesem Jahr wird die Schmelze weitergehen, ist Forscher Huss überzeugt. Der letzte September sei deutlich kühler gewesen, doch jetzt sei es warm, der Gletscher sei weiter geschmolzen. "Und das ist natürlich schlecht, wenn es nicht aufhört".
Damit wird sich der Verlust an Volumen weiter fortsetzen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Tödlicher Bergsturz vor neun Jahren:Wer hat Schuld, wenn der Berg auf Wanderwege stürzt?von Katharina Orthmit Video2:23
- FAQ
- Interview
Physiker Carlo Buontempo:Ist die extreme Hitze in diesem Sommer die neue Normalität?mit Video2:16
Schweizer Bergdorf wagt Neustart:Ein Jahr nach Bergsturz: Blatten kämpft sich zurückvon Sandra Susankamit Video2:42