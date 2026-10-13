Streit beigelegt:Zuckersteuer: Bundesregierung einigt sich
Union und SPD haben sich auf die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke geeinigt. Eine Ausnahme könnte es für kleinere Hersteller geben.
Die schwarz-rote Koalition hat ihren Streit über die Einführung einer Zuckersteuer beigelegt. "Die Bundesregierung hat sich auf eine Formulierungshilfe für die Regierungsfraktionen zur Umsetzung der vereinbarten Zuckergetränkesteuer geeinigt. Sie soll morgen im Kabinett beschlossen werden", verlautete am Dienstagabend aus dem Bundesfinanzministerium. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.
Der Kompromiss zur Zuckersteuer sieht laut einer Kabinettsvorlage, die dem RND vorliege, eine zweistufige Steuer sowie Ausnahmen für kleinere Hersteller vor. Ab Juli kommenden Jahres soll demnach auf zuckergesüßte Getränke mit einem Zuckergehalt ab fünf Gramm pro hundert Milliliter ein Steuersatz von 26 Cent pro Liter erhoben werden. Ab acht Gramm solle ein Satz von 32 Cent gelten.
Für Hersteller, die weniger als eine Million Liter gezuckerte Getränke pro Jahr produzieren, solle die Steuer nicht gelten, berichtet das RND unter Verweis auf die Kabinettsvorlage. 2027 solle die Steuer dem Bund 690 Millionen Euro einbringen. Für 2028 seien 925 Millionen Euro eingeplant, danach jeweils rund 880 Millionen Euro.
Auch Einigung bei der Pflege
Laut RND geht aus der Kabinettsvorlage auch hervor, dass die Koalitionspartner ihren Streit über den Arbeitsauftrag für die geplante Pflegekommission beigelegt hätten.
Die "Pflegestrukturkommission" soll sich dem Bericht zufolge auf Wunsch der SPD auch mit einer "Begrenzung" der stark steigenden Eigenanteile in Pflegeheimen beschäftigen. Es handele sich aber lediglich um einen Prüfauftrag. Der von der SPD genutzte Begriff eines "Pflegedeckels" werde in der Vorlage von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) nicht genannt.
Die Kommission soll dem Bericht zufolge auch die Forderung der SPD prüfen, Privatversicherte zur Finanzierung der gesetzlichen Pflege heranzuziehen. Die Formulierung dafür sei in der Kabinettsvorlage allerdings sehr allgemein gehalten.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Zuckersteuer
Reformen, Führung, Landesregierungen:Sieben Probleme, vor denen die Koalition jetzt stehtmit Video12:47
Nach Kritik aus dem Kanzleramt:Klingbeil hält an Einführung der Zuckersteuer festvon Dominik Rzepkamit Video1:40
"Das wird nicht kommen":Zuckersteuer auf Zero-Getränke: Klingbeil sagt "Nein"mit Video1:39
Zucker und Süßungsmittel unter der Lupe:Zucker, Süßstoff und Co.: Was Verbraucher wissen solltenvon Cornelia Petereitmit Video1:39
Mehr zu Pflege
- Grafiken
Reform der Pflegeversicherung:Das Milliardenloch der Pflege - und für wen es teurer wirdvon Moritz Zajonzmit Video30:03
- Analyse
Wieder Diskussionen in der Regierung:Pflegekommission verschoben: Das steckt dahintervon Johannes Liebermit Video2:29
Belastung in der häuslichen Pflege:Psychische Gesundheit von pflegenden Angehörigenvon Silke Uebelstädtmit Video5:26
Kritik an Pflegereform:DGB nennt Beitragserhöhung für Kinderlose diskriminierendvon Dominik Rzepka und Lotta Köhlermit Video1:49