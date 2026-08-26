Zuckersteuer auf Zero-Getränke: Klingbeil sagt "Nein"

Finanzminister Klingbeil will keine Extrasteuer auf zuckerfreie Getränke erheben. Das ergebe keinen Sinn. Zuvor hatte es Streit um ein Papier aus seinem Ministerium gegeben.

"Das wird nicht kommen"

Bei der Ausgestaltung der geplanten Zuckersteuer ist sich die Koalition offenbar uneinig. Laut Berichten kritisiert das Agrarministerium ein "Eckpunktepapier" aus dem Finanzministerium. 25.08.2026 | 0:46 min

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will keine Extrasteuer auf zuckerfreie Getränke erheben. "Das mache ich nicht. Das wird nicht kommen", erklärte der SPD-Chef auf Instagram.

Was keinen Sinn ergibt, ist eine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke. „ Lars Klingbeil, SPD-Co-Vorsitzender auf Instagram

Es sei aber richtig, über die negativen Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums zu diskutieren.

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Ministerien streiten um Eckpunkte

"Gerade Kinder müssen wir besser schützen. Wir haben hier ein gesundheitliches Problem, dessen Folgen längst auch unser Gesundheitssystem belasten." Deshalb werde die Regierung handeln. Die Details würden derzeit vorbereitet.

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Am Dienstag waren mehrere interne Papiere aus der Regierung bekannt geworden. Darin lehnte das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium mögliche Eckpunkte des Finanzministeriums ab.

Das Landwirtschaftsministerium störte sich daran, dass deutlich mehr Getränke erfasst werden sollten als von der Finanzkommission Gesundheit empfohlen, einem unabhängigen Expertengremium.

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Klingbeil: Arbeitsstand weder geeint noch beschlossen

Konkret wurde beanstandet, dass demnach auch Fruchtsäfte, Mischgetränke mit Milch sowie alkoholfreie Biere und Wein einbezogen werden sollten. Klingbeil betonte, hier diskutierten Fachleute der beteiligten Ministerien unterschiedliche Ideen und Argumente. "Natürlich auch kontrovers. Sie schreiben Papiere, verwerfen Vorschläge und entwickeln andere weiter."

Der in den Medien aufgetauchte Arbeitsstand sei aber weder politisch geeint noch in der schwarz-roten Koalition beschlossen. Solche Debatten seien sinnvoll und notwendig.

Seine Mitarbeiter müssten aber intern offen diskutieren und auch Vorschläge machen können, die am Ende nicht umgesetzt würden. "Wenn jede interne Überlegung behandelt wird wie eine politische Entscheidung, wird diese Offenheit schwieriger. Und Politik am Ende nicht besser", betonte Klingbeil.

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Quelle: Reuters, dpa