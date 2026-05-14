Seit Wochen wird über die Gesundheitsreform diskutiert. Löst sie die Probleme des Gesundheitssystems? Mirko Drotschmann erklärt, worum es geht und welche Leistungen wegfallen.

Wo Gesundheit für Versicherte teurer werden kann

Seit Wochen wird über die neue Gesundheitsreform diskutiert: Zuckersteuer, höhere Zuzahlungen für Medikamente, der Streit darum, wer die Versicherung von Bürgergeld-Empfängern zahlen soll und vieles mehr. Worum geht's da genau? Betrifft das euch und wenn ja, wie? Welche Leistungen fallen weg, was wird teurer und vor allem: Löst das wirklich die Probleme unseres Gesundheitssystems? Das erklärt euch Mirko Drotschmann in diesem Video.

Warum müssen die gesetzlichen Krankenkassen überhaupt sparen?

Die gesetzlichen Krankenkassen stehen seit Jahren unter starkem finanziellem Druck. Die Ausgaben steigen deutlich schneller als die Einnahmen, unter anderem durch höhere Behandlungskosten, mehr ältere Versicherte und teurere Medikamente. 2020 lagen die Ausgaben noch bei rund 263 Milliarden Euro, 2024 bereits bei etwa 327 Milliarden Euro. Ohne Reform drohen in den kommenden Jahren hohe Defizite, die entweder durch höhere Beiträge oder zusätzliche staatliche Mittel ausgeglichen werden müssten.

Welche konkreten Änderungen plant die Gesundheitsreform für Versicherte?

Geplant sind mehrere Maßnahmen, die direkt im Alltag spürbar werden könnten. Dazu gehören höhere Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente sowie mögliche Kürzungen bei Leistungen, etwa bei Vorsorgeuntersuchungen oder alternativen Behandlungen wie Homöopathie.

Auch beim Krankengeld sind Anpassungen im Gespräch, etwa Teil-Krankschreibungen, bei denen Beschäftigte teilweise weiterarbeiten könnten. Zusätzlich wird über neue Einnahmen wie eine Zuckersteuer oder höhere Beiträge für bestimmte Versicherte diskutiert.

Löst die Reform die Probleme des Gesundheitssystems langfristig?

Die Bundesregierung sieht die Reform als notwendige Stabilisierung, um das System finanziell wieder auf Kurs zu bringen. Kritiker hingegen warnen, dass damit vor allem kurzfristig gespart wird, ohne die strukturellen Probleme zu lösen. Dazu zählen eine alternde Gesellschaft, steigende Gesundheitskosten und eine ungleiche Verteilung der Finanzierung. Viele Experten bezweifeln daher, dass die Reform allein ausreicht, um das System langfristig zu sichern.