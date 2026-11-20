Fünf Prozent mehr Lohn fordert die IG Metall und setzt jetzt auf 24-Stunden-Streiks. Die Beschäftigten seien "sauer" auf die Arbeitgeber. Die wiederum reagieren mit Unverständnis.

Was am Freitag wichtig wird: Unter anderem die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. 20.11.2026 | 1:06 min

Mit einer Welle ganztägiger Warnstreiks erhöht die IG Metall den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind an diesem Freitag Tausende Beschäftigte in Betrieben im nahezu gesamten Bundesgebiet.

Dazu gehören Werften im Norden, Zulieferer in Baden-Württemberg und die Autowerke von BMW und Audi in Bayern, die nach dem Willen der Gewerkschaft den ganzen Tag stillstehen sollen.

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IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn

Die IG Metall setzt die 24-Stunden-Streiks erstmals seit acht Jahren ein. Anders als bei kurzfristigen Warnstreiks zahlt sie an ihre Mitglieder Streikgeld aus.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten unter anderem fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Frust und Sorgen der Beschäftigten seien so groß, dass man nun mit Ganztageswarnstreiks "einen Gang hochschalten" müsse, erklärt Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall.

Die Beschäftigten sind sauer über das Minus-Angebot und das fehlende Bekenntnis der Arbeitgeber zu Arbeitsplätzen und Standorten. „ Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall

Arbeitgeber finden die Streiks "überzogen"

Die Arbeitgeber reagierten mit scharfer Kritik. Betroffene Unternehmen erlitten in der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden. Arbeitsplätze und ganze Standorte würden gefährdet, hieß es.

NRW-Arbeitgeber-Präsident Arndt G. Kirchhoff verwies auf intensive Gespräche. "Vor diesem Hintergrund ist diese Eskalation absolut überzogen, völlig unverhältnismäßig und bringt uns einer Lösung keinen Schritt weiter." Die Arbeitgeber haben unter anderem über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung, abhängig von der wirtschaftlichen Lage des Betriebs, und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.

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Metallbranche: Millionen Menschen beschäftigt

Die deutsche Metall- und Elektroindustrie beschäftigt bundesweit rund 3,7 Millionen Menschen. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

Die dritte Verhandlungsrunde hatte keine Annäherung gebracht, Termine für die vierte Runde stehen nicht fest. In ersten Betrieben hatten die Warnstreiks bereits am Donnerstag begonnen. Weitere Aktionen sind für den Beginn der kommenden Woche angekündigt.

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