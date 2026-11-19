Der Ton zwischen Volkswagen und Gewerkschaft verschärft sich. Der Autobauer droht den Beschäftigten mit harten Einschnitten - der Betriebsrat reagiert mit einer Kampfansage.

VW fordert in den Tarifverhandlungen eine Nullrunde für 2027 und 2028. Quelle: AP

Zwei Nullrunden bei den Gehältern. Die 35-Stunden-Woche zu beiden Seiten in Frage gestellt, ohne Einkommensausgleich für Mehrarbeit und mit Lohnkürzung bei Minderstunden - das ist nur der Beginn der Liste von Provokationen, mit denen der Volkswagen-Vorstand nächste Woche in die Verhandlungen über den neuen Haustarif im Konzern gehen will.

Schärfer kann man das Skalpell der Einschnitte kaum ansetzen, aber dem Patienten droht ansonsten schleichender wirtschaftlicher Tod. Ähnlich drastisch drücken es jedenfalls die Manager in Wolfsburg inzwischen aus.

In den USA und China sind autonome Taxis vielerorts längst alltäglich. Wird Europa abgehängt? VW-Chef Blume im ZDFheute-Interview über die Zukunft des Verkehrs und seiner Branche. 17.11.2026 | 11:30 min

IG Metall kündigt Widerstand an

Die IG Metall spricht von einem "Katalog des Grauens" und kündigt heftigen Widerstand an. Am 24. November beginnen am VW-Standort Emden die Tarifverhandlungen, Ende des Jahres läuft die Friedenspflicht aus.

Betriebsratschefin Daniela Cavallo fühlt sich von der Konzernleitung betrogen:

Seit Jahrzehnten galt bei uns die "kooperative Konfliktbewältigung". Nun will es der Vorstand auf die harte Tour. Die Belegschaft ist bereit dafür. Ihre Wut ist groß. „ Daniela Cavallo, Betriebsratschefin bei VW

VW muss Kosten drastisch senken

Ab Januar drohen damit auch Streiks bei Volkswagen, die ersten seit Langem. Das Unternehmen wackelt gewaltig. Zuletzt gab es Berechnungen, dass Volkswagen an einem verkauften Fahrzeug nur noch einen geringen zweistelligen Eurobetrag verdient.

Die deutsche Autoindustrie steckt in ihrer tiefsten Krise. Was ist schiefgelaufen? Und was könnte jetzt noch helfen? WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 07.11.2026 | 10:13 min

So oder so: Die Kosten sind zu hoch, der internationale Gegenwind heftig, und noch greift die Neuaufstellung bei Modellreihen und Produktionsabläufen nicht so, wie Konzernchef Oliver Blume es in Aussicht gestellt hat.

Er sieht Volkswagen zwar in der richtigen Spur, aber sein "Zukunftsplan 2030" hat nur eine Chance auf Erfolg, wenn neben Innovation bei den Produkten und dem Abbau von Überkapazitäten auch die Gesamtkosten drastisch gesenkt werden. Dieser Dreisprung verlangt Grausamkeiten. Der Belegschaft wurden sie jetzt verkündet.

Welche VW-Werke haben noch eine Zukunft?

Auch die IG Metall als Verhandlungsführerin im anstehenden Kampf um den neuen Haustarif weiß, wie gering die Spielräume angesichts von Zollbarrieren, eingebrochenem Chinageschäft und massiver chinesischer Konkurrenz in Europa sind. Den von Volkswagen gewünschten Nullrunden setzt sie ihre für die gesamte Metallbranche gesetzte Zielmarke von fünf Prozent Lohnerhöhung entgegen.

Die Krise bei Volkswagen verschärft sich: Der Konzern meldete für das dritte Quartal einen Verlust von mehr als 5,82 Milliarden Euro. ZDF-Wirtschaftsexpertin Sina Mainitz ordnete ein. 29.10.2026 | 1:48 min

Am Ende wird es an manchem VW-Standort aber weniger darum gehen, wie viel Plus als Inflationsausgleich in die Lohntüte kommt, als um die Frage, ob das jeweilige Werk künftig überhaupt noch einen Arbeitsplatz zu bieten hat.

"Made in Germany" als Bremsklotz

Die Beschäftigten in der Autoindustrie, auch bei BMW oder Mercedes, gehören bislang immer noch zu den bestbezahlten Industriearbeitern in Deutschland - sofern sie über die Kern-Tarifverträge der Konzerne bezahlt werden. Durch Ausgliederung, Auslagerung und Leiharbeit-Konstruktionen hat sich das Bild für andere Teile der Belegschaft allerdings auch hierzulande schon gewandelt. Im europäischen Vergleich stehen alle deutschen Kollegen am Band aber immer noch viel besser da als Mitarbeiter zum Beispiel in Polen, der Slowakei oder Ungarn.

Der kriselnde Autobauer Volkswagen hat einen Großteil seiner Tarifverträge zum Jahresende gekündigt. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann zu Details und möglichen Auswirkungen. 30.09.2026 | 1:31 min

Die Autoproduktion ist ein internationaler Wettbewerb mit internationalem Markt. Auch Volkswagen kann damit drohen, noch mehr Produktion dorthin zu verlagern, wo Fahrzeuge mit geringeren Arbeitskosten billiger und damit konkurrenzfähiger herzustellen sind.

Es sollte allen Beteiligten klar sein: Es geht in Wolfsburg nicht nur um den Abschied von den fetten Jahren. Arbeitskämpfe am Horizont bei VW stehen für den größeren Zusammenhang der globalen Transformation in der Branche. "Made in Germany" ist bei Volkswagen zum größten geschäftlichen Bremsklotz geworden.

Peter Kunz ist Leiter des ZDF-Studios in Niedersachsen.