Volkswagen will in den anstehenden Tarifverhandlungen Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028 durchsetzen. Außerdem pocht der Autobauer auf eine flexiblere Wochenarbeitszeit.

Volkswagen hat seine Forderungen für Tarifverhandlungen an die IG Metall übermittelt. Quelle: dpa

Mit kräftigen Einschnitten beim Geld und der Arbeitszeit will der Autobauer Volkswagen in der anstehenden Tarifrunde seine Kosten in den Griff bekommen. Dazu soll die Gewerkschaft IG Metall einer Nullrunde bei den Entgelten in den Jahren 2027 und 2028 zustimmen, wie das Unternehmen in einem langen Forderungskatalog verlangt.

Außerdem soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können".

Schließlich verlangt VW Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen. Konkret geht es um die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die die Mitarbeiter bisher auch in sechs freie Tage umwandeln können. Außerdem soll - ginge es nur nach VW - die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat entfallen.

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Tarifrunde betrifft 130.000 Menschen

Mit dem Forderungskatalog will Volkswagen eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten erreichen. Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz teilte mit:

Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage. „ Kerstin Scholz, VW-Verhandlungsführerin

Aber die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert, so Scholz. "Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann auf Dauer zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten."

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Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Der VW-Haustarif gilt für rund 130.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen.

IG Metall: "Katalog des Grauens"

Bei den Arbeitnehmern stößt der Forderungskatalog von VW auf scharfe Kritik. Die IG Metall sprach von einem "Katalog des Grauens". "Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken", sagte Thorsten Gröger, Verhandlungsführer bei der IG Metall.

"Volkswagen steht vor einer Zerreißprobe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist." Das Unternehmen müsse sich auf einen längeren Konflikt einstellen.

Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird. „ Thorsten Gröger, Verhandlungsführer bei IG Metall

Es gehe nicht nur um Tarifverträge oder einzelne Forderungen. "Es geht um die Frage, ob die Mitbestimmung bei Volkswagen Bestand hat oder ob ein Vorstand glaubt, sie nach eigenem Gutdünken schleifen zu können."

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Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde fünf Prozent mehr Entgelt. Sie begründet das unter anderem mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Die VW-Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Einschnitte getragen. Die letzte Erhöhung gab es demnach im Mai 2024. Seitdem seien auch für sie die Preise gestiegen. Die Fronten sind bereits vor dem Verhandlungsauftakt verhärtet.

Fast alle Tarifverträge bei VW gekündigt

Volkswagen hatte bereits Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt - und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs. Bislang war nur bekannt, dass der Autobauer angesichts der wirtschaftlichen Probleme schnell Kosten senken möchte.

Dazu gehört auch der Plan, rund 12.000 weitere Stellen zu streichen - zusätzlich zum bereits vereinbarten Abbau von 35.000 Jobs bis Ende des Jahrzehnts. Volkswagen begründet die Forderungen mit dem Kostendruck. Zollbarrieren, ein schrumpfender Markt in China und der Wettbewerb in Europa belasteten das Unternehmen. Die 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen reichten deshalb nicht mehr aus.

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Die neuen Einschnitte sollen VW im internationalen Wettbewerb robuster machen und sind ein Element des Zukunftsplans 2030, der den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen soll.

Als wahrscheinlich gilt, dass sich die Tarifparteien erst im neuen Jahr einigen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 15. Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich.

Quelle: dpa, ZDF, Reuters