Mercedes stoppt vorerst alle Investitionen in deutsche Standorte, der Druck auf Betriebsrat und IG Metall steigt. Sie lehnen den Plan ab, das sei mit ihnen "nicht zu machen".

"Das ist mit uns nicht zu machen"

Die deutsche Autoindustrie steckt in ihrer tiefsten Krise. Was ist schiefgelaufen? Und was könnte jetzt noch helfen? WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 07.11.2026 | 10:13 min

Nach dem angekündigten Investitionsstopp des Autobauers Mercedes-Benz in Deutschland haben IG Metall und Betriebsrat Gespräche über Wege aus der Krise gefordert. "Wir erwarten, dass das Unternehmen Verantwortung übernimmt und ernsthaft mit uns an tragfähigen Lösungen für die Zukunft der deutschen Standorte arbeitet", erklärte IG-Metall-Bezirkschefin Barbara Resch.

Die vom Unternehmen angedrohten Werksschließungen seien mit der Gewerkschaft "nicht zu machen". Resch betonte, die Gewerkschaft sei "lösungsbereit". Das Unternehmen müsse für Gespräche seine Pläne offenlegen und dabei "verbindliche Perspektiven für Produkte und Investitionen schaffen". Druck und Drohungen "bringen uns nicht weiter", fügte sie hinzu.

Die Zahl der verkauften Fahrzeuge von Mercedes-Benz geht zurück. Grund dafür ist der Verkauf der Fahrzeuge in China, wo der Absatz um 27 Prozent zurückging. 09.04.2026 | 0:38 min

Gesamtbetriebsratschef kündigt Widerspruch an

Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali betonte ebenfalls, der Betriebsrat sei "lösungsorientiert" und werde sich in "dieser schwierigen Situation, in der sich unser Unternehmen befindet, einbringen". Er betonte, Mercedes-Benz habe hochqualifizierte Mitarbeitende.

Die deutsche Handwerks- und Ingenieurskunst sei immer noch hoch anerkannt. "Statt in Innovation, KI und Robotik und attraktive Produkte an den deutschen Standorten zu investieren, droht uns der Vorstand damit, Standorte nach Osteuropa zu verlagern", kritisierte Lümali. Auch er kritisierte die angedrohten Werksschließungen und kündigte Widerstand an:

"Wir lehnen Werksschließungen entschieden ab und wissen uns zu wehren." „ Ergun Lümali, Gesamtbetriebsratschef Mercedes

Mercedes-Benz hatte mit Blick auf hohe Kosten und die stockenden Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite tags zuvor alle neuen Investitionen in Deutschland gestoppt und mit Werksschließungen gedroht. Konzernchef Ola Källenius rechtfertigte dies mit den hohen Standortkosten in Deutschland.

Standorte außerhalb Deutschlands bieten teilweise beides: niedrigere Kosten und höhere Jahresarbeitszeiten. Das hat auch Einfluss auf die Vergabe künftiger Produkte und Investitionen., „ Ola Källenius, Mercedes-Chef in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Bei Mercedes-Benz arbeiteten Stand Ende 2025 nach Unternehmensangaben rund 164.000 Menschen, etwa 108.000 in Deutschland. Ende Oktober hatte der Autobauer seine Prognosen für die bereinigte Umsatzrendite der Pkw-Sparte und das operative Konzernergebnis für 2026 abgesenkt. Als Gründe nannte der Konzern das wegbrechende China-Geschäft sowie Ausgaben für neue Produkte.