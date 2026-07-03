Sparpläne bei Mercedes: Zehntausende Beschäftigte protestieren

Länger arbeiten ohne Lohnausgleich, Produktionsverlagerungen: Bundesweit mehr als 30.000 Mercedes-Beschäftigte haben gegen die Sparpläne des Autobauers demonstriert.

Proteste bei Mercedes-Benz: Tausende Beschäftigte haben gegen den Sparkurs des Konzerns demonstriert. Sie befürchten einen Stellenabbau und die Verlagerung von Jobs ins Ausland. 03.07.2026 | 1:16 min

Mehr als 33.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz haben nach Gewerkschaftsangaben am Freitag gegen die Sparpläne des Konzerns protestiert. Aktionen fanden laut IG Metall an allen deutschen Standorten statt.

Demnach demonstrierten die Beschäftigten "gegen eine unbezahlte Erhöhung der Arbeitszeit auf 40 Stunden, Einschnitte bei tariflichen Leistungen, überzogene Dividenden und einen Kürzungskurs des Konzerns auf dem Rücken der Belegschaft". Bei Mercedes-Benz in Deutschland arbeiteten Stand Ende 2025 nach Unternehmensangaben rund 164.000 Menschen.

IG Metall: Klares Signal der Politik nötig

"Während Aktionäre mehr als ordentlich profitieren, sollen die Beschäftigten ihre vertraglich festgeschriebenen Rechte opfern? Sicher nicht! So verspielt man Zukunft und Vertrauen", kritisierte IG-Metall-Chefin Christiane Benner am Freitag in Düsseldorf.

Nach einem Aufruf der IG Metall protestieren viele Beschäftigte im Mercedes-Werk in Stuttgart-Untertürkheim. Sie seien "extrem verunsichert", berichtet ZDF-Reporter Silalahi. 03.07.2026 | 0:33 min

Der Schlüssel für eine starke Autoindustrie liege in Investitionen in zukunftsfeste Produkte, Standorte und Beschäftigte. Dabei sei ein klares Signal der Politik nötig. "Der industrielle Kern dieses Landes darf nicht ausgehöhlt werden", sagte Benner.

Wir brauchen eine aktive Industriepolitik, die Transformation absichert - mit Investitionen, klaren Standortzusagen und guten Jobs. „ Christiane Benner, IG-Metall-Chefin

Die Subventionierung von E-Autos sorgt für einen starken Anstieg der Zulassungszahlen. Aber: Davon profitieren vor allem chinesische und französische Hersteller. Die Zahlen deutscher Autobauer stagnieren. 28.05.2026 | 1:33 min

35-Stunden-Woche "kein Auslaufmodell"

Die Bezirksleiterin der IG Metall in Baden-Württemberg, Barbara Resch, sagte in Rastatt, die 35-Stunden-Woche sei kein Auslaufmodell - gute Tarifverträge seien kein Standortnachteil und Beschäftigte seien keine Verfügungsmasse. Mit der tariflichen Zukunftssicherung seien die Beschäftigten bei Mercedes-Benz in Vorleistung gegangen. Jetzt müsse das Management liefern.

In Berlin sagte Jan Otto, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, die Beschäftigten hätten den Konzern stark gemacht. "Längere und unbezahlte Arbeitszeiten sind beschäftigungspolitischer Unfug, retten weder Jobs noch schaffen sie neue Aufträge."

Proteste auch bei anderen Autobauern angekündigt

Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali sagte, das Vorgehen des Unternehmens verunsichere und demotiviere. "Wir erleben aktuell eine Belastung nach der anderen: Diskussionen über verlängerte unbezahlte Arbeitszeit, über Einschnitte bei tariflichen Leistungen, über Verlagerung von Produkten und Funktionen sowie Angriffe auf bestehende Arbeitsmodelle."

Beim Autobauer Volkswagen ist der Gewinn im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Der Betriebsgewinn fiel deutlich. Belastet haben unter anderem US-Zölle und schwache Geschäfte bei Porsche. 10.03.2026 | 1:43 min

Auch die Vertreter anderer Unternehmen zeigten sich solidarisch. BMW-Betriebsratschef Martin Kimmich sagte, wem nichts anderes einfalle, als nach der 40-Stunden-Woche zu schreien, habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Audi-Betriebsratschef Jörg Schlagbauer sprach von einem "abgekarteten Foulspiel der Arbeitgeber".

Ähnliche Proteste wie bei Mercedes kündigte die IG Metall für die kommenden Wochen auch bei anderen Autobauern und Zulieferern an.

Autobauer unter Druck

Die deutschen Autobauer stehen unter Druck. Mercedes hat ein Sparprogramm angekündigt, der Konzern erwägt längere Arbeitszeiten bei gleichem Lohn, um die deutschen Werke wettbewerbsfähiger zu machen. Der Gewinn war im ersten Quartal um 17 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,43 Milliarden Euro gesunken.

Im Premium- und Luxussegment führen bislang die deutschen Automobilhersteller. Doch chinesische Autobauer drängen auf den europäischen Markt und wollen zur Konkurrenz werden. 02.05.2026 | 2:41 min

Europas größter Autobauer Volkswagen plant einen radikalen Konzernumbau, der mit einem drastischen Stellenabbau und Werkschließungen in Deutschland einhergehen soll.

Laut Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY gingen allein im vergangenen Jahr fast 50.000 Jobs in der deutschen Autoindustrie verloren. Seit 2019 wurden demnach 111.000 Stellen in der Branche abgebaut.

Quelle: AFP, Reuters