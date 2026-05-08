500 Jobs betroffen: Porsche schließt drei Tochterfirmen

Porsche beendet die Aktivitäten von Cellforce, eBike Performance und Cetitec. Etwa 500 Beschäftigte sind betroffen. Der Konzern will künftig stärker auf sein Kerngeschäft setzen.

Porsche schließt drei Tochterunternehmen und streicht rund 500 Jobs. Betroffen sind Batterie-, E-Bike- und Softwarebereiche im Zuge der Neuausrichtung. Quelle: Imago

Der kriselnde Sportwagenbauer Porsche will sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren - und schließt drei Tochterfirmen. Die Batterie-Tochter Cellforce, die eBike Performance GmbH sowie die Software-Tochter Cetitec sollen nicht weitergeführt werden, wie das Stuttgarter Unternehmen mitteilte. Das hätten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen.

Insgesamt sind demnach etwa 500 Beschäftigte betroffen. Erst vor zwei Wochen hatte Porsche angekündigt, unter anderem seine Beteiligung an der Luxus-Sportwagenschmiede Bugatti verkaufen zu wollen.

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Porsche muss sich nach Angaben von Vorstandschef Michael Leiters wieder auf das Kerngeschäft fokussieren. Das sei die unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung.

Das zwingt uns zu schmerzhaften Einschnitten - auch bei unseren Tochtergesellschaften. „ Michael Leiters, Vorstandschef Porsche

Bis wann die Töchter abgewickelt werden sollen, war zunächst unklar.

Batterie-Produktion bei Cellforce schon 2025 eingestellt

Erst im vergangenen August hatte die VW-Tochter einen Personalabbau bei Cellforce angekündigt. Nach früheren Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren damals mehr als zwei Drittel der 280 Mitarbeiter betroffen. Die Batterie-Tochter sollte sich eigentlich künftig auf die Forschung und Entwicklung fokussieren.

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Grund für den Schritt war ein Strategiewechsel - weg von den ambitionierten E-Auto-Zielen, wieder hin zu mehr Verbrennern. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung mit einer technologieoffenen Antriebsstrategie besteht für Cellforce keine ausreichend tragfähige Perspektive mehr, teilte Porsche nun mit. Rund 50 Mitarbeiter seien vom Personalabbau betroffen.

Bei eBike Performance GmbH sind rund 350 Jobs betroffen

Die Porsche eBike Performance GmbH wurde einst zur Entwicklung von E-Bike-Antriebssystemen gegründet. Die Aktivitäten werden den Angaben nach wegen grundlegend veränderter Marktbedingungen eingestellt. Die Betriebsschließung an den Standorten Ottobrunn und Zagreb betreffe rund 350 Mitarbeiter.

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Bei der Softwarefirma Cetitec mit Sitz in Pforzheim sind etwa 60 Mitarbeiter in Deutschland und 30 in Kroatien von der geplanten Abwicklung betroffen. Dort wird die Geschäftsleitung Gespräche mit dem Betriebsrat aufnehmen.

Verhandlungen über umfassenden Stellenabbau

Porsche-Chef Leiters hatte bereits bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im März einen umfassenden weiteren Stellenabbau angekündigt - zusätzlich zu einem ersten Paket. Denn bis 2029 sollen in der Region Stuttgart bereits rund 1.900 Stellen sozialverträglich wegfallen. Zusätzlich sind die Verträge von etwa 2.000 befristeten Angestellten ausgelaufen. Über ein zweites Sparpaket wird bereits länger verhandelt. Bisher ergebnislos.

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Auch die Konzernmutter Volkswagen bekommt die anhaltend schwierigen Marktbedingungen zu spüren. Der Autobauer ist mit einem deutlichen Gewinnrückgang ins Jahr 2026 gestartet: Das Konzernergebnis nach Steuern sank im ersten Quartal um 28,4 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro.

Als Gründe nennt VW unter anderem geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren, verschärfte Regulierung und intensiven Wettbewerb. Gleichzeitig belasten hohe Investitionen in die Transformation zur Elektromobilität sowie Software- und Plattformstrategien die Ergebnisse zusätzlich.

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Quelle: dpa