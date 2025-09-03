Porsche fliegt aus dem Dax - Sportwagenbauer steigt in MDax ab

Der Sportwagenbauer Porsche verliert - und steigt aus dem Dax ab. Dafür gewinnt die Firma hinter dem Portal "Immoscout" und ist künftig Teil des deutschen Aktien-Leitindex.

Quelle: Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Naman Kala

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG muss den deutschen Leitindex Dax verlassen. Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mit. Der Sportwagenbauer ist demnach künftig in dem Index für mittelgroße Unternehmen (MDax) gelistet. Die Porsche AG ist seit 2009 Teil des Volkswagen-Konzerns - und war seit Ende 2022 im Dax..

Scout24 und GEA rücken für Porsche nach

Daneben muss auch der Laborausrüster Sartorius den Index der 40 wichtigsten Börsenwerte verlassen. Für die beiden Werte rücken der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals "Immoscout", Scout24 nach. Für beide ist es der erste Dax-Aufstieg überhaupt.

