Porsche verzichtet auf Fertigung von Batteriezellen

Tochterfirma Cellforce:Batteriezellen: Porsche stellt Produktion ein
Porsche ändert seine großangelegten Pläne für die Tochter Cellforce und verzichtet auf die Herstellung eigener Batteriezellen. Vielen Mitarbeitern droht die Kündigung.
Der Sportwagenbauer Porsche verzichtet zukünftig auf die eigene Herstellung von Batteriezellen und will sich Insidern zufolge von rund 200 der gut 280 Mitarbeiter seiner Tochter Cellforce trennen.
Die Mitarbeiter wurden laut IG Metall bei einer Betriebsversammlung informiert, zum 30. November solle ihnen gekündigt werden. "Mitten in der Urlaubszeit sollen nahezu alle Beschäftigten rausgeschmissen und die Batteriezellfertigung in Kirchentellinsfurt beendet werden", sagte Kai Lamparter von IG Metall.
Bislang gebe es keine Informationen zu Abfindungen. Die Mitarbeiter seien wütend und sichtlich betroffen.
Porsche-Tochter Cellforce: Entwicklung statt Herstellung
Porsche selbst äußerte sich bisher nicht dazu, wie viele Mitarbeiter betroffen sind. Cellforce soll sich künftig auf Forschung und Entwicklung fokussieren, wie der Stuttgarter Sportwagenbauer mitteilte. Die bisherigen Pläne zum Ausbau der Produktion von Hochleistungsbatterien würden nicht weiterverfolgt. Der damit verbundene Personalabbau werde sozial verträglich begleitet.
Porsche-Entwicklungschef Michael Steiner erklärte, der Markt für elektrische Fahrzeuge weltweit habe sich leider nicht so entwickelt wie ursprünglich angenommen, darauf müsse man reagieren. Man bedauere diesen Schritt.
Ursprünglich sei die Fabrik in Kirchentellinsfurt in Baden-Württemberg als "Anlauffabrik" mit einem Produktionsvolumen von etwa einer Gigawattstunde im Jahr geplant gewesen. Ein zweiter Standort sollte folgen. "Das ist aus heutiger Sicht nicht realistisch", sagte Steiner. Cellforce habe die Hochleistungszellen erfolgreich entwickelt und die Pilotfertigung aufgebaut. Aufgrund der weltweit fehlenden Nachfrage sei eine Vergrößerung jedoch nicht möglich.
IG Metall: Kündigungen bei Cellforce der falsche Weg
Kai Lamparter von IG Metall hält "die vorzeitige und übereilte Entlassung der Mitarbeiter" für den falschen Weg. Stattdessen müssten Lösungen gesucht werden, welche die Zukunft des Standortes ermöglichten, die alle Beteiligten erwartet hätten.
Porsche hatte den Einstieg in die Fertigung von Hochleistungs-Batteriezellen im Sommer 2021 angekündigt. Die Ansiedlung wurde mit Steuergeldern von Bund und Land gefördert. Ein Großteil der Summe von etwa 56 Millionen Euro wurden nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ausbezahlt. Ob Porsche das Geld zurückzahlen muss, war zunächst nicht bekannt.
Porsche ändert seine Pläne für Tochter Cellforce
Der Sportwagenbauer hatte bereits im Frühjahr erklärt, Cellforce nicht wie ursprünglich geplant weiterführen zu wollen. Das Unternehmen bildete zu dem Zeitpunkt Rückstellungen von mehreren Hundert Millionen Euro und kappte seine Gewinnprognose.
Ursprünglich war geplant, die zunächst kleine Fertigung für einige Milliarden Euro mit Partnern zu einer großen Fabrik auszubauen. Doch nach der Pleite des schwedischen Batteriezellherstellers Northvolt sank der Appetit in der Branche.
Dazu kommt der schleppende Hochlauf der Elektromobilität. Vor allem in China findet Porsche keine Antwort auf den Elektroauto-Boom. Der Absatz brach ein. Auch in den USA läuft das Geschäft mit Elektroautos schlechter als erwartet. Zusätzlich erschweren die höheren Zölle von US-Präsident Donald Trump das Geschäft.
von Nathan Niedermeier
