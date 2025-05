"Porsche-Gate-Affäre": Diese SMS schrieb Lindner dem Porsche-Chef

Lindner: "Ich kann da durchaus Argumentationshilfe gebrauchen"

ZDF löste "Porsche-Gate-Affäre" aus

Klimaneutrale Mobilität könnte so einfach sein: CO2 aus der Atmosphäre und ein bisschen Wasserstoff mischen, das Ganze in ein stinknormales Auto tanken, fertig. Geht das?

Die "Porsche-Gate-Affäre" war durch Recherchen der ZDF-Sendung "Die Anstalt" ins Rollen gekommen. Demnach hat Oliver Blume auf einer Porsche-Betriebsversammlung am 29. Juni 2022 gesagt: "Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir ein Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten."

Blume an Lindner: "Volle Unterstützung von Porsche Seite"

Die jetzt öffentlich gewordenen SMS geben Einblicke in Kommunikation zwischen Blume und Lindner zwischen dem 28. Juni und dem 23. Juli 2022. Am 28. Juni hatten die Umweltminister der EU in einer Ministerratssitzung ihre Positionen zum geplanten Verbrenner-Aus abgestimmt. Innerhalb der Ampelregierung war darüber, wie sich Deutschland dazu positionieren solle, eine Auseinandersetzung entbrannt. Lindner und die FDP stemmten sich gegen die EU-Pläne und forderten, dass auch Verbrenner-Autos, die nur mit E-Fuel betankt werden, auch nach 2035 zugelassen werden dürfen.

An genau diesem 28. Juni, dem Tag also, an dem die Umweltminister in Luxemburg zusammenkamen, um sich zum Verbrenner-Aus abzustimmen, bittet Lindner bei Porsche-Chef Blume um "Argumentationshilfe". Lindner schreibt, um 14:03 Uhr, er habe gerade eine Meldung der Deutschen Presse-Agentur zum "Verbrennerverbot" gelesen, und weiter: "Vielleicht wäre auch eine andere Stimme ratsam, die auf das Potential von E-Fuels hinweist. Ich kann da durchaus argumentative Unterstützung gebrauchen." Porsche-Chef Blume antwortet kurz darauf: "Lieber Herr Lindner, volle Unterstützung von Porsche Seite. Letzten Freitag war ich damit in der FAZ. Wir legen noch mal nach. Danke für Ihren Einsatz."