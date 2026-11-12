Mercedes stoppt alle neuen Investitionen in Deutschland

Mercedes Benz stoppt alle neuen Investitionen in Deutschland. Wegen hoher Kosten und stockender Spar-Gespräche bringt der Vorstand sogar Werksschließungen ins Spiel.

Im Streit über niedrigere Personalkosten kündigt der Vorstand von Mercedes-Benz an, Werkschließungen zu prüfen. Quelle: SVEN SIMON

Mercedes Benz erhöht in der Diskussion um die Arbeitskosten den Druck auf den Betriebsrat sowie die IG Metall und droht mit Werksschließungen. Personalvorständin Britta Seeger erklärte in einem im Intranet veröffentlichten Interview, man wolle gemeinsam ein Paket schnüren, das spürbar wirke und gleichzeitig sozial tragfähig sei.

Mercedes prüft Werkschließungen wegen hoher Personalkosten

Eine Entscheidung in den Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Zugeständnisse der Belegschaft sei derzeit nicht absehbar, erklärte Seeger. "Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können", sagte sie in einem im Intranet veröffentlichten Interview, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Wir alle wollen Werksschließungen um jeden Preis vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen. „ Britta Seeger, Personalvorständin Mercedes-Benz

Angesichts stockender Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite über Kostensenkungen habe der Vorstand auch "entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen", erklärte Produktionsvorstand Michael Schiebe ebenfalls im Konzern-Intranet.

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Streit um 35-Stunden-Woche und längere Arbeitszeiten

Insgesamt betreibt Mercedes ein Dutzend Produktionsstandorte in Deutschland. Vorstandschef Ola Källenius hatte kürzlich als Zielmarke für eine Senkung der Arbeitskosten in Deutschland 80 Prozent genannt - das Niveau in den USA. Der Vorstand fordert wegen des Gewinneinbruchs im Pkw-Geschäft, dass die Beschäftigten ohne Lohnausgleich länger arbeiten sollen. Im Gespräch waren 40 statt 35 Stunden.

Für Betriebsrat und IG Metall ist das eine rote Linie, da die 35-Stunden-Woche eine zentrale Errungenschaft für die Gewerkschaft ist. Die Bedingungen, unter denen die Arbeitszeitverkürzung damals vereinbart worden sei, gebe es nicht mehr, argumentierte Seeger.

Durch mehr Arbeitsstunden könne die Produktivität rasch steigen, ohne in Entgelte der Mitarbeitenden einzugreifen. Allerdings will das Management auch an Sonderzahlungen, freiwillige Leistungen wie Ergebnisbeteiligung sowie tarifliche Bausteine wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld heran. Der Betriebsrat war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

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Welche Werke in Deutschland betroffen sein könnten

Produktionsvorstand Schiebe hatte bereits vor ein paar Wochen die Schließung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten nicht reduziert werden. Dabei wären dann ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk betroffen. Bei Aufbauwerken handelt es sich um Werke, in denen die Autos zusammengebaut werden. In Deutschland hat Mercedes-Benz diese Werke neben Sindelfingen noch im badischen Rastatt und in Bremen.

In Powertrainwerken werden Komponenten für das Auto hergestellt. Solche Werke gibt es in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach bei Stuttgart, Berlin, Hamburg, Kamenz (Sachsen) sowie Kölleda und Arnstadt (Thüringen).

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