Trotz neuer Gespräche hält die IG Metall an ihren Streiks fest. Im heute journal weist Gewerkschaftschefin Christiane Benner Warnungen vor Stellenabbau als "Erpressung" zurück.

"Die Beschäftigten sind wütend", so IG-Metall-Chefin Benner. Das Angebot der Arbeitgeber sei "im Endeffekt ein Minusangebot", das der Inflationsrate nicht gerecht werde. 22.11.2026 | 6:57 min

IG-Metall-Chefin Christiane Benner hat die Ausweitung der Streiks in der Metall- und Elektroindustrie verteidigt. "Wir werden Montag und Dienstag auch noch mal weiter Druck machen, damit sich am Mittwoch wirklich was bewegt", sagte Benner im heute-journal-Interview mit Dunja Hayali.

IG Metall kritisiert Angebot der Arbeitgeber

Auf Hayalis Frage, warum die IG Metall trotz neuer Gespräche weiter auf "Muskelspiele" setze, betonte Benner: "Die Beschäftigten sind wütend." Fünf Prozent mehr Lohn seien angesichts der Inflation angemessen. Es gebe auch Unternehmen in Deutschland, denen es gut gehe. Stattdessen hätten die Arbeitgeber nach drei Runden ein "Minusangebot" vorgelegt: ein Prozent Einmalzahlung im nächsten und 1,3 Prozent Erhöhung im übernächsten Jahr - bei 3,3 Prozent Inflation.

Erst die 24-Stunden-Streiks mit rund 150.000 Beschäftigten hätten die Arbeitgeber dazu bewegt, am Mittwoch in Baden-Württemberg wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, so Benner. Ein Gesprächsangebot sei aber noch keine Lösung. Man wisse nicht, ob die Arbeitgeber einlenkten und sich zum Standort bekennen würden. Deshalb lege man nach:

Wir müssen diesen Druck machen. „ Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall

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Benner: "Forderung mit Augenmaß" trotz Krise

Hayali hielt entgegen, die Streiks träfen auch Krisenbetriebe, und fragte, ob Benner diesen Schaden bewusst in Kauf nehme. "Auch als wir nicht gestreikt haben, ging es den Unternehmen nicht so gut", antwortete Benner.

Die Gewerkschafterin war von einem Werk von Siemens Gamesa in Cuxhaven zugeschaltet, wo die Auftragsbücher voll seien. Sie verwies auf Beschäftigte dort in unteren Entgeltgruppen mit hohen Sprit- und Mietkosten: "Die brauchen einfach das Geld." Die Belegschaft hätte sich zwar mehr als fünf Prozent vorstellen können, zeige sich aber solidarisch mit der Gesamtlage - es sei eine "Forderung mit Augenmaß".

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Mehrarbeit ohne Lohnausgleich "im Moment keine Lösung"

Mit Blick auf die Autoindustrie fragte Hayali, ob Mehrarbeit ohne Lohnausgleich - wie bei VW und Mercedes diskutiert - ein "absolutes Tabu" sei. Benner forderte stattdessen Innovationen etwa bei Digitalisierung und Batterietechnologie, wo China aktuell sehr stark sei. Lohnverzicht allein reiche nicht: "Wir könnten hier Geld an der Pforte abgeben an einigen Automobilwerken und es wäre eine schwierige Situation."

Mehrarbeit ohne Lohnausgleich lehnt Benner ab: "Das ist für uns im Moment keine Lösung." Einige Werke seien ohnehin nicht ausgelastet. Eine befristete Lösung gegen Standortgarantien nannte sie "eine legitime Frage", dafür gebe es bereits Tarifinstrumente. Doch trotz früherer Verzichte hätten Konzerne im Ausland investiert und hier Stellen abgebaut.

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Benner weist Warnung vor Abwanderung zurück

Auf die Frage, was das robuste Auftreten bei drohendem Stellenabbau oder Abwanderung bringe, reagierte Benner scharf: "Das daran festzumachen, wäre Erpressung." Streiken sei ein Grundrecht. Nach Warnstreiks mit fast einer halben Million Menschen hätten die Arbeitgeber sogar noch ans Weihnachtsgeld gewollt:

Die Arbeitgeber haben ihr Angebot verschlimmbessert. Das war eine Unverschämtheit. „ Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall

Die Eskalation hätten sich die Arbeitgeber selbst zuzuschreiben, betonte Benner.

Das Interview führte Dunja Hayali, ausgewertet hat es Michael Claus.