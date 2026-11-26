Bayern Münchens Joshua Kimmich kritisert den Umgang der Klubführung mit Jamal Musiala und dessen Erkrankung hart. Auch ZDF-Experte Hanno Balitsch findet deutliche Worte.

Bayern-Kapitän Joshua Kimmich übt deutliche Kritik an den Verantwortlichen des FC Bayern wegen des öffentlichen Umgangs mit Jamal Musiala. 26.11.2026 | 1:52 min

Bayern Münchens Joshua Kimmich hat die Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters für den Umgang mit Jamal Musiala mit scharfen Worten kritisiert.

Kimmich: "Nicht Bayern-like"

Es sei zwar "verständlich, dass man sich vielleicht als Verein Sorgen macht, weil die Krankheit da ist", so Kimmich. Aber: "Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird. Das ist ein absolutes No-Go und nicht Bayern-like", sagte der Mittelfeldchef nach der 1:2 (1:0)-Niederlage der Münchner in der Champions League beim OSC Lille.

Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als wir Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. „ Joshua Kimmich, FC Bayern München

Bayern-Kapitän Joshua Kimmich kritisiert den Umgang mit seinem Teamkollegen Jamal Musiala mit deutlichen Worten. "Es darf niemals auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen werden." 25.11.2026 | 3:33 min

Der ersatzgeschwächte FC Bayern hat beim OSC Lille einen herben Rückschlag erlitten. Am fünften Spieltag der Champions League unterlagen die Münchner durch ein Eigentor mit 1:2. 25.11.2026 | 3:00 min

Balitsch: "Wieder ein bisschen FC Hollywood von früher"

Bayern Münchens Klubführung hatte in den letzten Tagen mit öffentlichen Äußerungen über Jamal Musialas Leistungsmöglichkeit und seinen hochdotierten Vertrag für Unruhe gesorgt. ZDF-Fußball-Experte Hanno Balitsch fasst die Situation bei den Bayern so zusammen:

Das ist wieder ein bisschen FC Hollywood von früher. „ Hanno Balitsch, ZDF-Fußball-Experte

Hanno Balitsch sagt über die Situation beim FC Bayern: "Es ist wieder ein bisschen FC Hollywood von früher." Er kritisiert die Bayern-Führung für den Umgang mit Jamal Musiala. 25.11.2026 | 1:47 min

Balitsch: "Was dabei zu kurz kommt, ist ein sehr junger Mensch"

Die Situation bei den Bayern "ist vielleicht auch ein Grund, warum es sportlich ein bisschen kippt, neben den Verletzungsgeschichten", so Balitsch. Es herrsche viel Unruhe mit Feldern, die nichts mit dem Sport zu tun hätten. Er könne zwar grundsätzlich verstehen, dass die Bayern-Verantwortlichen an wirtschaftliche Punkte denken, "am Ende aber ist ein Vertrag unterschrieben worden, den auch ein Verein zu akzeptieren hat", so Balitsch:

Und was dabei zu kurz kommt ist ein sehr junger Mensch, der für seine Krankheit nichts kann und damit erstmal umgehen muss. „ Hanno Balitsch

Hanno Balitsch sagt über die Situation beim FC Bayern: "Es ist wieder ein bisschen FC Hollywood von früher." Er kritisiert die Bayern-Führung für den Umgang mit Jamal Musiala. 25.11.2026 | 1:47 min

Balitsch: Untypisches Bayern-Verhalten

Eigentlich hätten die Bayern-Verantwortlichen in der Vergangenheit ihre Spieler "extrem geschützt", so Balitsch: "Für mich ist es sehr untypisch und sehr überraschend, dass sie das in der Form nicht machen", so Balitsch. Für den 23 Jahre alten Musiala sei es sicherlich "eine brutal schwierige Situation", so Balitsch. Angesichts seiner Lage sei es "der völlig falsche Weg, einen jungen Menschen nicht zu schützen oder sogar vertragliche Konstrukte in Frage zu stellen", so Balitsch.

Balisch lobte Kimmichs Worte: "Bemerkenswerte Worte. Er trifft den Nagel auf den Kopf." Manch Bayern-Verantwortlicher "fühlt sich vielleicht ertappt, dass es nicht der richtige Weg war. Jetzt geht es darum, dass man Jamal unterstützt."

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: ZDF, dpa