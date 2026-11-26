Nach einer fast zweieinhalbjährigen Leidenszeit ist Lena Oberdorf erneut zurück auf dem Platz. Für die FC Bayern Frauen soll die Mittelfeldspielerin schon bald der X-Faktor sein.

Bayern Münchens Lena Oberdorf Quelle: Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Freudestrahlend, wie man sie bisher selten beim FC Bayern gesehen hat, stellte sich Lena Oberdorf am vergangenen Montagabend vor die Journalisten. Sie war die mit großem Abstand Letzte, die das Stadion verließ. Zahlreiche Fans hatten ihr Plakate geschrieben und mitgegeben. Aus der Kabine dröhnte bereits laute Musik, die FC Bayern Frauen feierten den 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim und vielleicht auch, dass sie den Rekord der Männer von 53 Spielen ohne Niederlage eingestellt hatten.

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Oberdorf aber hatte weit mehr als das zu feiern. Sie feierte ihre Rückkehr auf den Platz, mal wieder. Das Zählen hat sie schon beinahe aufgegeben. "Ich kann es gar nicht mehr sagen", antwortete sie auf Nachfrage von ZDFheute:

Es ist das Comeback 3.0 irgendwie. „ Bayern Münchens Lena Oberdorf

Es soll das vorerst letzte sein, wenn es nach ihr geht. "Ich habe es langsam satt und will jetzt einfach hier bleiben für längere Zeit", sagte Oberdorf bei "Sport1". Für die Rückrunde könnte die 24-Jährige besonders wichtig werden.

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Erneute Pause nach zwei Kreuzbandrissen

2024 und 2025 riss sich Oberdorf das Kreuzband im rechten Kniegelenk. Zur neuen Saison schien sie fit zu sein. Doch: Nach gerade einmal zwei Einsätzen gegen Mainz und Freiburg musste sie seit dem 9. September wieder pausieren. Das Knie zeigte eine Belastungsreaktion. Umso wichtiger sei es, jetzt nichts zu überstürzen. "Gucken wir mal, dass wir das Load Management vernünftig fahren", sagte sie und meint damit: Schritt für Schritt mehr belasten.

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Insofern war das Comeback von ihr und dem Trainerteam klug gewählt, denn während die meisten ihrer Teamkolleginnen auf Länderspielreise sind, kann Oberdorf in Ruhe weitertrainieren, teils mit der zweiten Mannschaft, und das tun, "wofür man im normalen Betrieb keine Zeit hat". Danach stehen noch zwei Bundesliga-Spiele (gegen Nürnberg und den HSV) bis zur Winterpause an. Für die Champions League ist die Mittelfeldspielerin nicht gemeldet. Hier kann sie erst im neuen Jahr angreifen.

Oberdorf bringt Konstanz und Robustheit ins Mittelfeld

Das dürfte den Verantwortlichen bei den Bayern-Frauen ganz gelegen kommen, denn Trainer José Barcala muss im defensiven und zentralen Mittelfeld und der Innenverteidigung immer wieder improvisieren. In den Schlussminuten gegen Hoffenheim spielte Sechserin Bernadette Amani in der Innenverteidigung, während Oberdorf und Sarah Zadrazil davor agierten.

Häufig genug schon musste Momoko Tanikawa, die der Trainer lieber weiter vorn sieht, im defensiven Mittelfeld aushelfen - schlicht, weil es keine Alternativen gab. Mit ihrem robusten und aggressiven Spielstil und ihrem Offensivdrang könnte die 51-malige Nationalspielerin Oberdorf das defensive und zentrale Mittelfeld stabilisieren und trotzdem für Torgefahr sorgen.

Oberdorf fit für die heiße Phase

Jener Torhunger war schon in den rund zehn Minuten, die sie gegen Hoffenheim spielte, zu spüren. "Ich hätte noch ein Tor machen können", sagte Oberdorf selbstkritisch auf Nachfrage. In der 86. Minute hatte sie die Chance auf den direkten Abschluss, hinderte sich aber selbst an der Torchance. "Ich fand es ein bisschen schade, weil ich mir den selbst gegen das Standbein geschossen habe", schilderte sie bei "Sport1".

Ihrem Leistungsniveau habe die zusätzliche Pause aber offenbar gutgetan, wie sie selbst beschreibt: Sie habe in den vergangenen Wochen nochmal "ein, zwei Schippen" draufgelegt, um die Kraft im Knie wiederherzustellen.

Ich habe mich noch besser aufgestellt, jetzt sollte es halten. „ Lena Oberdorf über ihr Knie

Spätestens nach der Winterpause sollte wieder mit einer voll genesenen und belastbaren Lena Oberdorf zu rechnen sein. Dann, wenn bei Bayern die heiße Phase beginnt in der Champions League, der Bundesliga und im DFB-Pokal.

Für den Moment sei sie "einfach nur glücklich", sagte die 24-Jährige nach dem Hoffenheim-Spiel, bevor sie in die Kabine ging, um mit ihren Teamkolleginnen zu feiern.