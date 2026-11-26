Laura Freigang hat gegen Meldepflichten bei Dopingkontrollen verstoßen. Nun steht die Sperre fest. Eine Teilnahme an der WM 2027 ist für die Frankfurterin nicht mehr möglich.

Verpasste Dopingtests: Die Frankfurter Nationalspielerin Freigang verpasst die WM 2027. Quelle: Florian Wiegand / dpa

WM-Aus für Laura Freigang: Die Fußball-Nationalspielerin muss wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammenhang mit Dopingkontrollen eine Sperre von 16 Monaten absitzen.

Darauf einigten sich die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die Nationale Anti Doping Agentur (NADA), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Freigang mittels einer "Vereinbarung zur Streitbeilegung". Die Sperre gilt rückwirkend ab dem Datum der Benachrichtigung durch den DFB (8. Juni).

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Sperre bis Oktober 2027

Die 28 Jahre alte Kapitänin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist somit ab dem 8. Oktober 2027 wieder spielberechtigt - knapp zweieinhalb Monate nach dem Ende der WM-Endrunde in Brasilien. Zwei Monate vor Ablauf der Sperre (ab dem 8. August 2027) darf Freigang wieder mit einer Mannschaft trainieren.

Mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass gegen mich zu keinem Zeitpunkt der Verdacht auf Doping bestand. Ich bin mir meiner Verantwortung gegenüber meinen Meldepflichten und der Bedeutung eines sauberen Sports bewusst. Gleichzeitig war mein Fall nicht immer so schwarz-weiß, wie er von außen vielleicht wirkte. Meine Zustimmung zu einem Vergleich bedeutet nicht, dass ich alle Bewertungen meines Falls teile. „ Laura Freigang

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer erklärte, ihr täte "diese Situation menschlich einfach unfassbar leid". "Wir schätzen sie als Spielerin und als Mensch sehr und werden - wie bereits in den vergangenen Wochen - weiterhin mit ihr im Austausch bleiben und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich unterstützen", so Künzer weiter.

Möglich war eine Sperre bis zu zwei Jahren. Dennoch hatte der DFB nach SID-Informationen einen noch kürzeren Ausschluss als nun vereinbart angestrebt. Obwohl Freigang in den vergangenen Wochen für ihren Klub und die Nationalmannschaft aktiv war, ergeben sich daraus keine Strafen für die Teams.

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Aufenthaltsort nicht korrekt angegeben

"Alle persönlichen Wettkampfergebnisse der Athletin seit dem 23. Februar 2026 werden mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen annulliert, einschließlich des Verlusts von Medaillen, Auszeichnungen, Punkten und Preisen", hieß es in einer NADA-Mitteilung: "Die von der jeweiligen Mannschaft der Athletin in den betreffenden Spielen erzielten Ergebnisse bleiben davon unberührt."

Der DFB hatte seit Anfang Juni mögliche Verstöße von Freigang gegen die Anti-Doping-Bestimmungen geprüft. Der Fall war von der NADA an den Verband weitergeleitet worden. Freigang soll es dreimal innerhalb eines Jahres versäumt haben, ihren aktuellen Aufenthaltsort für den Fall von Dopingkontrollen korrekt anzugeben.

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Quelle: SID, dpa