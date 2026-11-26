Vor der EM 2026 testen die deutschen Handballerinnen zweimal gegen Frankreich. Im Fokus des Interesses bei den Vize-Weltmeisterinnen: die junge Mutter Xenia Smits.

Die EM-Vorbereitung geht für die DHB-Frauen in die heiße Phase. Spätestens zum Auftakt gegen Schweden am 4. Dezember soll die frischgebackene Mutter Xenia Smits einsatzbereit sein. 25.11.2026 | 1:05 min

Es ist der ultimative Test. Zweimal noch überprüfen die deutschen Handballerinnen ihre Form, bevor sie am 4. Dezember gegen Schweden (18 Uhr / live im ZDF) in die EM starten: am Donnerstag in Stuttgart und am Samstag in Neu-Ulm. Zweimal heißt Frankreich der Gegner. "Das ist ein richtiges Brett", sagt Bundestrainer Markus Gaugisch.

Süße Erinnerungen an Gegner Frankreich

Frankreich ist gleichzeitig jenes Team, gegen das Kapitänin Antje Döll & Co. vor einem Jahr im WM-Halbfinale von Rotterdam sensationell mit 29:23-Toren siegte - die Silbermedaille, die sie nach einem starken Finale gegen Norwegen umgehängt bekamen, war das erste Edelmetall seit 2007 für den deutschen Frauenhandball.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch lobt im ZDF-Interview Xenia Smits für die konsequente Planung ihres Comebacks für die anstehende EM. Die Abwehrspezialistin kehrt nach Babypause zurück. 25.11.2026 | 8:07 min

Neben den Norwegerinnen zählen die Französinnen bei der EM erneut zu den Topfavoritinnen.

Schwere Tests gewollt

Dass vor der EM ein "echter Prüfstein" (Gaugisch) auf sie wartet, ist kein Zufall. Der Coach wollte das so, da sei Team mit Schweden zum EM-Auftakt auf eine starke Mannschaft trifft.

Da müssen wir sofort da sein, von der ersten Minute an. „ Bundestrainer Markus Gaugisch

Die weiteren Gegner in Bratislava heißen Serbien und Slowakei, die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Hauptrunde in Kattowitz.

Eine der größten Baustellen des Bundestrainers besteht nun darin, die Abwehrreihen zu schließen. "Wir haben die Aufgabe, Aimée von Pereira zu ersetzen", sagt Gaugisch. Die Mittelblockerin, die mit ihrer aggressiven Defensive ihre Mitspielerinnen bei der WM mitgerissen hatte, hatte im Sommer überraschend ihre Karriere beendet.

Baustelle Mittelblock

In der Abwehrzentrale sind nun Emily Vogel (Budapest) und Nieke Kühne (Blomberg) gefragt, aber auch Marie Steffen, die neuerdings bei Rapid Bukarest ihr Geld verdient. Steffen habe bei den letzten Tests einen guten Eindruck hinterlassen, sagt Gaugisch. Aber auch Ida Petzold (Metzingen) bringe für die Position die nötige Physis mit, die heute im internationalen Handball erforderlich sei.

DHB-Team mit großen Ambitionen : Das Wichtigste zur Handball-EM der Frauen Die deutschen Handballerinnen gehen als Vizeweltmeisterinnen mit Ambitionen in die anstehende EM. Das Wichtigste zum Turnier und der deutschen Auswahl. von Felix Poser FAQ

Eine Stärkung für die Abwehr, wenn auch wohl für die Halbpositionen, bedeutet auch das überraschende Comeback von Xenia Smits. Die 32-Jährige, die im Sommer aus dem französischen Metz nach Odense (Dänemark) wechselte, ist im August erstmals Mutter geworden und meldete sich, nachdem sie bereits ein Pflichtspiel bestritten hatte, für das Turnier rechtzeitig zurück.

Leichte Blessur bei Smits

Für das erste Testspiel am Donnerstag werde Smits wohl noch zuschauen müssen, da sie wegen einer Blessur noch nicht spielfähig sei, erklärte Gaugisch am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Smits aber sei "ein hundertprozentiges Puzzlestück des Teams", sagte der Bundestrainer. Er werde die mit 156 Einsätzen für Deutschland erfahrenste Akteurin behandeln wie alle anderen 16 Kaderspielerinnen. "Das Turnier ist lang, wir müssen sehen, wie sich das entwickelt."

Das EM-Qualifikationsspiel der Handball-Frauen zwischen Slowenien und Deutschland in Celje im Livestream. Anwurf 18 Uhr. Reporter: Martin Schneider. 04.03.2026 | 104:19 min

Der Deutsche Handballbund (DHB) werde alles tun, um der jungen Mutter die Rückkehr in den Leistungshandball zu erleichtern, erklärte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes. Das stehe im Einklang mit der verbandseigenen Kampagne "Hands up for more", mit der man dem Frauenhandball im vergangenen Jahr eine Stimme verliehen habe.

Verband stärkt Mutter

"Wir werden alles möglich machen, dass sie sich auf den Sport konzentrieren kann", sagte Meckes. Wenn es für Smits wichtig sei, ihre Familie während des Turniers nah bei sich zu haben, "dann machen wir das möglich". Die letzte Mutter, die für die DHB-Auswahl auflief, war Rekordnationalspielerin Grit Jurack.

Mit Smits ist jedenfalls spätestens für die EURO zu rechnen. Dann wollen die deutschen Handballerinnen ihr WM-Silber aus dem Jahr 2025 mit dem Erreichen des Finalwochenendes in Kattowitz bestätigen. "Das ist das Ziel", sagte Gaugisch.

Bei der Frauenhandball-EM 2026 tritt die deutsche Mannschaft im ersten Gruppenspiel in Bratislava gegen Schweden an. Es kommentiert Martin Schneider. 04.12.2026

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