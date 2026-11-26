Starker Auftakt für die deutschen Biathlon-Männer. Beim Sieg des US-Amerikaners Campbell Wright lief Justus Strelow auf das Podest.

Zeigte eine ganz starke Leistung beim Einzel von Kontiolahti: Justus Strelow Quelle: IMAGO / Newspix24

Biathlet Justus Strelow hat zum Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

Der 29-Jährige stürmte mit nur einem Schießfehler im Einzel über 20 km überraschend auf Rang zwei und sorgte mit der zweiten Podiumsplatzierung seiner Karriere gleich für Jubel beim Deutschen Skiverband (DSV), aber auch für einen gelungenen Einstand des neuen DSV-Sportdirektors Bernd Eisenbichler.

"Ich habe von Anfang gemerkt, dass ich richtig geiles Material habe und musste das Beste draus machen und das ist mir gelungen", sagte Strelow in der ARD.

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Philipp Horn (2 Schießfehler) rundete beim souveränen Premierensieg von Campbell Wright das tolle deutsche Ergebnis auf einem starken sechsten Rang ab. Da war mehr drin, aber mannschaftlich sind wir gut dabei, das macht Lust auf mehr", sagte er.

Zudem gelang dem Weltcup-Debütanten Fabian Kaskel trotz eines Stockbruchs beim Start eine beachtliche Leistung. Der 23-Jährige belegte mit einem Schießfehler Rang zwölf.

US-Amerikaner Wright siegt überlegen

Der fehlerlose Amerikaner Wright triumphierte im hohen Norden überlegen mit 1:20,1 Minuten Vorsprung vor Strelow und dem Norweger Vetle Sjaastad Christiansen (2). Der erfahrene Philipp Nawrath (3) belegte den 14. Platz.

Im vergangenen Winter waren die deutschen Männer fünfmal aufs Podest gelaufen, der letzte Sieg liegt allerdings knapp drei Jahre zurück. Sein bislang einziges Podium hatte Strelow vor drei Jahren beim Einzel in Östersund als Zweiter geholt. Danilo Riethmüller fehlte in Kontiolahti kurzfristig wegen eines Trainingssturzes, bei dem er sich zahlreiche Muskelprellungen zugezogen hatte.

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Frauen steigen am Freitag ein

Am Freitag (16:15 Uhr/ARD) starten die Frauen im Einzel über 15 km in die neue Saison. Die deutschen Hoffnungen im Jahr eins nach Franziska Preuß liegen auf den erfahrenen Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt. Zudem starten Julia Tannheimer, Marlene Fichtner, Julia Kink und Anna Weidl für die erkrankte Johanna Puff für den DSV.

In Kontiolahti stehen am Samstag noch Single-Mixed- (13:10 Uhr) und Mixed-Staffel (15:15 Uhr) auf dem Programm. Zum Abschluss des ersten Weltcups der Saison sind am Sonntag die Sprints bei Männern (13:00 Uhr) und Frauen (16:15 Uhr) geplant.

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Quelle: SID, dpa