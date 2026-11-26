Laura Dahlmeier ist posthum in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Ihr Vater nahm die Ehrung stellvertretend entgegen.

Andreas Dahlmeier (l), Vater von Laura Dahlmeier, und Peter Schlickenrieder (r.). Quelle: Arne Dedert/dpa

Mit bewegenden Worten hat Laura Dahlmeiers Vater bei der Aufnahme seiner gestorbenen Tochter in die Hall of Fame des deutschen Sports über die Ausnahme-Biathletin gesprochen. "Es ist immer tragisch, wenn man ein Kind verliert oder ein Kind zuerst geht", sagte Andreas Dahlmeier in Frankfurt am Main.

"Die Laura war immer schnell, war schnell im Sport, war schnell, was sie alles gemacht hat, und war leider auch schnell beim Leben", sagte er. "Laura hat so viel reingepackt die ersten 30 Jahre, sensationell. Das, glaube ich, schaffen viele nicht in ihrem ganzen Leben."

"Meine Tochter hat mich geschickt"

Seine Tochter habe mit Freude gelebt und sei damit auch gegangen. Sie bleibe im Herzen gut erhalten. "Wir haben so viel erlebt miteinander", sagte er. Stellvertretend für die siebenmalige Weltmeisterin nahm der Vater die Würdigung bei einem emotionalen Festakt entgegen. Mit einer Schweigeminute wurde ihrer gedacht.

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"Meine Tochter hat mich geschickt, sonst wäre ich nicht gekommen. Wenn es mir zu schwergefallen wäre, dann wäre ich nicht gekommen", sagte Andreas Dahlmeier. "Ich mache das gern für meine Tochter." Laura sei lieber mal einen Tag in die Berge gegangen, habe eine schöne Skitour gemacht oder einen Biathlon-Wettkampf gewonnen, als zu einer Ehrung zu gehen, meinte er.

Tragischer Tod im Sommer 2025

Am 28. Juli 2025 war Dahlmeier am Laila Peak in Pakistan tödlich verunglückt. Dahlmeier, eine erfahrene Bergsteigerin und ausgebildete Bergführerin, wurde auf rund 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag am Kopf getroffen. Sie starb im Alter von 31 Jahren.

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"Wir ehren nicht nur die Medaillen, sondern den Menschen", sagte Langlauf-Sportdirektor Peter Schlickenrieder in seiner Laudatio. Dahlmeier sei für viele eine ganz besondere Weggefährtin gewesen.

In die Ruhmeshalle wurden neben Dahlmeier der Rio-Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, die Schwimm-Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen sowie Ex-Skistar Felix Neureuther aufgenommen.

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Quelle: dpa