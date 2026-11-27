Kabayel muss WBC-Titel gegen Albaner Hysa verteidigen
von Tobias Bluhm
|
Am Samstag verteidigt Box-Weltmeister Agit Kabayel in Düsseldorf erstmals seinen offiziellen WBC-Schwergewichtstitel gegen den Albaner Nelson Hysa.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Mehr News aus dem Sport
Luisa Schulze als Expertin im Einsatz :Handball-EM der Frauen: ZDF überträgt DHB-Auftakt
mit Video1:07
FC Bayern kommt nicht zur Ruhe :Kahn lobt Kimmich-Aussagen zu Musiala: "Wichtiges Zeichen"
mit Video3:33
WM 2027 ohne DFB-Spielerin :Verpasste Dopingtests: Laura Freigang für 16 Monate gesperrt
mit Video1:23