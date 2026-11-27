Kabayel muss WBC-Titel gegen Albaner Hysa verteidigen

von Tobias Bluhm 27.11.2026 | 09:10 |

Am Samstag verteidigt Box-Weltmeister Agit Kabayel in Düsseldorf erstmals seinen offiziellen WBC-Schwergewichtstitel gegen den Albaner Nelson Hysa.