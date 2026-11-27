Doppel-Olympiasiegerin, SailGP-Pionierin und Mutter: Hannah Mills ist die Frau der Stunde in der Segelweltliga. Jetzt ist sie zur Teamchefin und Steuerfrau aufgestiegen.

Hannah Mills wird als erste Frau in der Segelweltliga SailGP Teamchefin und Steuerfrau. Quelle: Jason Ludlow for SailGP

Mit der englischen Küste von Cornwall werden oft dramatisch schöne Küstenlandschaften, Klippen, grüne Hügel und auch Liebesfilme assoziiert. Für Hannah Mills begann in Cornwall ihre Liebe zum Segelsport. Im Alter von acht Jahren hat sie dort bei einem Familienurlaub in St. Agnes ihre erste Segelstunde erlebt - der Grundstein zu einer Weltkarriere.

Technische Probleme haben Team Germany beim vorletzten Event des SailGP in Dubai um die Chancen aufs Finale gebracht. Am Ende stand Platz zehn, der Sieg ging einmal mehr an Neuseeland. 22.11.2026 | 5:03 min

Das gute erste Gefühl in Wind und Wellen hat die 38-jährige Waliserin nie wieder losgelassen. Mit olympischem Silber und zwei Goldmedaillen in der 470er-Jolle zählt sie heute zu den erfolgreichsten drei Seglerinnen der Sportgeschichte.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt?



28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand im ZDF-Streamingportal

Von Königin Elizabeth II. geehrt

Nach der olympischen Karriere machte Hannah Mills auch im SailGP und im Frauen-America’s-Cup Karriere. Mit dem viermaligen Olympiasieger Sir Ben Ainslie war es der beste Segler der Olympiahistorie, der sie nach einem Talentcamp in sein Team holte.

An Tag eins der vorletzten Sail-GP-Station kommen die deutschen Segler in beiden Rennen auf Rang drei. Das Resultat sollte Auftrieb geben für den Renntag am Sonntag. 21.11.2026 | 6:05 min

Gemeinsam bauten der von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagene Ainslie und die mit dem Orden Member of the Order of the British Empire (OBE) ausgezeichnete Mills auch das Nachwuchsteam Athena Pathway auf. Beide engagieren sich für die Gesundheit der Weltmeere.

SailGP-Meisterin Mills wird Fahrerin

Verheiratet ist Mills mit Olympia-Surfer und Silbermedaillengewinner Nick Dempsey. 2022 wurde die gemeinsame Tochter Sienna geboren. Mills stieg danach wieder in den Profisport ein. Drei Jahrzehnte nach ihrer Cornwall-Offenbarung blickt sie heute auf eine überragende Karriere zurück. Und in eine aufregende Zukunft.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (drei Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. fünf Personen in der Crew)

Sie wird als erste Frau in der Segelweltliga SailGP Teamchefin und Steuerfrau eines neuen Rennstalls. Nach fünf erfolgreichen Jahren als Strategin für Team Emirates GBR, mit dem sie 2025 zur Saisonmeisterschaft stürmte, wird Hannah Mills den neuen Rennstall der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in die SailGP-Saison 2027 führen.

Mills: "Unglaubliche fünf Jahre"

Zu ihrem Abschied vom britischen SailGP-Team sagte Mills: "Es waren unglaubliche fünf Jahre. Ich bin sehr stolz auf alles, was wir erreicht haben." Beim finalen Gipfel am Wochenende in Abu Dhabi übernimmt bereits Kitefoilerin Jemima Lines ihre Position als Strategin.

Hannah Mills konzentriert sich schon auf den Aufbau ihres neuen Teams. Dessen Eigentümer sind der britische Geschäftsmann, Investor und passionierte Segler Chris Bake und die Investmentgesellschaft Mubadala Capital mit Sitz in Abu Dhabi.

Ich habe eine Chance, neu zu denken, was möglich ist. In der sportlichen Leistung, in der Führung und bei den Chancen, die der Sport Frauen und jungen Menschen eröffnen kann. „ Hannah Mills

Für beide Partner ist es das zweite SailGP-Investment. Bake ist auch Miteigentümer bei Emirates GBR, während Mubadala Capital 2024 das brasilianische Team übernommen hatte. Hannah Mills wird im Januar in Hongkong als einzige Fahrerin neben 13 weiteren Steuermännern in die siebte SailGP-Saison durchstarten.

Zwei-Millionen-Dollar-Finale voraus

Um die zwei Millionen US-Dollar Preisgeld kämpfen beim großen SailGP-Saisonfinale am Wochenende in Abu Dhabi in dieser Saison aber andere. Australiens Rekordsieger der Bonds Flying Roos und Spaniens 2024er-Champions Los Gallos sind bereits qualifiziert. Artemis Racing und das US-Team ringen in den Gruppenrennen um den dritten Finalplatz.

Dabei haben die Schweden sieben Punkte Vorsprung vor den Amerikanern. Die Rennen im Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix beginnen am 28. und am 29. November jeweils um 11 Uhr deutscher Zeit. Das ZDF überträgt das Saisonfinale an beiden Tagen live im Stream.

Team Germany hofft auf positiven Saisonabschluss

Punkten will in diesen letzten Rennen auch das zuletzt auf Platz elf zurückgefallene Germany SailGP Team, das sich bereits für die neue Saison formiert. Schwarz-Rot-Gold will nach dem Intensiv-Trainingslager in Pensacola seine "Fortschritte erneut unter Beweis stellen" und "die Saison mit einem besseren Ergebnis abschließen".

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