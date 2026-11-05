Kurz vor dem SailGP-Saisonende gibt es im deutschen Team personelle Wechsel. Victoria Schultheis ist die neue Strategin. Auch ihr Bruder Richard ist unter den Neuzugängen.

Die alte und die neue Strategin im deutschen Team: Anna Barth (l.) und Victoria Schultheis. Quelle: Tatjana Pokorny

Drei Jahre war Anna Barth das weibliche Athletengesicht im deutschen Rennstall der Segel-Formel 1 SailGP. Sie war die Strategin an der Seite von Fahrer Erik Kosegarten-Heil. Jetzt hat die Hamburgerin eine Entscheidung getroffen: Sie tauscht ihre Rolle mit der bisherigen Reservistin Victoria Schultheis.

Anna Barth richtet Fokus auf Olympia 2028

Hinter dem Wechsel steckt ein Leistungsbekenntnis der beiden Seglerinnen. Barth will sich künftig auf ihre Olympia-Kampagne in der Gleitjolle 49erFX mit Emma Kohlhoff konzentrieren. Der Spagat zwischen SailGP und dem olympischen Sport mit dem Ziel Los Angeles 2028 hatte ihr viel abverlangt. Nichts davon bereut sie.

Ich würde es immer wieder so machen. Aber jetzt will ich alles dafür tun, um bei den Spielen zu sein und um eine Medaille zu kämpfen. „ Anna Barth über ihren Schritt in die zweite Reihe

Für ihren olympischen Traum tritt Anna Barth im SailGP in die zweite Reihe zurück. Die professionelle Arbeit in der Weltliga des Segelsports hat ihr, so sagt sie, viel gutes Rüstzeug für Olympia gegeben. Als Reservistin und Ratgeberin bleibt sie aber dem SailGP-Team treu.

Tag zwei des SailGP-Rennwochenendes in Genf relive. 20.09.2026 | 114:33 min

Victoria Schultheis wird Strategin im deutschen SailGP-Team

Ihre Position an Bord des F50-Rennkatamarans übernimmt die bisherige Reservefrau: Victoria Schultheis, geboren in Berlin und aufgewachsen auf Malta, ist die neue Strategin im A-Team. Seit einem Jahr schon ist sie für Schwarz-Rot-Gold im SailGP aktiv, hat von und mit Anna Barth viel gelernt.

Ihr Bachelor-Studium in "Computational Business Analytics" will die 25-Jährige im Januar zu Ende bringen, das Segelanalyse-Startup Vantage wächst mit ihrer Beteiligung. Das deutsche SailGP-Team hat sie in diesem Jahr schon aus der Coach-Box mit Beobachtungen und Analysen unterstützt.

Tag eins des SailGP-Rennwochenendes in Genf. Kommentar: Kristin Recke 19.09.2026 | 100:30 min

Motten-Weltmeisterin Schultheis bringt Foiling-Erfahrung mit

Schultheis ist Weltmeisterin in der anspruchsvollen Foiling-Bootsklasse der 3,35 Meter kleinen Motten, die auf ihren Tragflächen wie Geschosse übers Wasser flitzen. In dieser technischen Entwicklungsklasse schärfen viele prominente SailGP-Stars ihre Fähigkeiten.

Rekordsieger Tom Slingsby, der britische Fahrer Dylan Fletcher oder Neuseelands Peter Burling haben schon Motten-Weltmeisterschaften gewonnen. Alle drei sind auch Olympiasieger, Burling hat dazu dreimal den America’s Cup mit Neuseeland gewonnen.

Segelsport der Spitzenklasse, die Formel 1 des Segelns: Tag zwei des SailGP-Rennwochenendes vor Valencia live im Stream. Reporterin: Kristin Recke, ZDF-Experte: Felix van den Hövel. 06.09.2026 | 91:14 min

SailGP-Team setzt auf Foiling-Talente Schultheis und Hoffmann

Die Foiling-Expertise der Besten ist über viele Jahre gewachsen. Auch im deutschen Team weiß man, dass sie wertvoll ist. Die Prinzipien des Fliegens über dem Wasser auf kleinen Booten mit Tragflächen lassen sich auf die viereinhalbmal so großen und ebenfalls foilenden SailGP-Rennkatamarane übertragen.

Auch die beiden anderen Neuzugänge im Germany SailGP praktizieren das Foiling erfolgreich. Einer ist Victorias Bruder Richard Schultheis. Der erst 21 Jahre alte Steuermann war schon zweimal Fünfter bei Motten-WMs und treibt wie Anna Barth eine Olympia-Kampagne im 49er voran – die Klasse, in der Erik Kosegarten-Heil zweimal Bronze gewann.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt?

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand im ZDF-Streamingportal

Der andere Newcomer ist Julian Hoffmann, der aus der klassischen olympischen Ilca-7-Jolle kommt, aber auch schon beim Jugend-America’s-Cup steuerte und mit der Switch ebenfalls einen kleinen Foiler beherrscht. Beide Talente starten als Reservisten, wollen und sollen aber in verschiedenen Rollen ihren Platz im A-Team finden.

SailGP-Saisonabschluss in Dubai und Abu Dhabi

Dass Team Germany zum Einstieg der nächsten Generation gerade erstmals im SailGP-Leistungszentrum in Florida ein Trainingscamp absolvieren konnte, war für die Neuen ein Glücksfall. Die erfahrenen Teamkameraden mussten darauf bei chronisch knappen Trainingszeiten drei Jahre warten.

Zusammen werden sie am 21./22. November in Dubai den Endspurt in SailGP-Saison sechs einläuten. Schon am 28./29. November steigt das große Zwei-Millionen-Dollar-Finale in Abu Dhabi. Team Germany kann es von Platz zehn der Tabelle nicht mehr erreichen. "Aber wir wollen die Ergebniskurve noch einmal nach oben biegen", kündigte Kosegarten-Heil an.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

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