Nach dem Champions-League-Spiel gegen Lille hat sich Bayern-Kapitän Joshua Kimmich vor Jamal Musiala gestellt. Nun bekommt er Lob von Oliver Kahn.

Lobte Bayern-Kapitän Kimmich für seine Aussagen zu Jamal Musiala: Oliver Kahn Quelle: IMAGO / Jan Huebner

Oliver Kahn hat die Aussagen von Joshua Kimmich zur Causa Jamal Musiala gelobt und zugleich erneut Kritik an den Bossen des FC Bayern München geübt. "Joshua Kimmich war schon immer ein Typ, der auch Klartext geredet hat", sagte der frühere Bayern-Vorstand bei RTL und Sky in der Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk".

Der 57-Jährige fügte hinzu: "In dem Fall war es nicht überraschend, weil man erwartet, dass sich der Kapitän vor den Spieler stellt, um der Mannschaft zu zeigen: Hey Leute, wir wollen ein Bollwerk sein. Wir haben gerade viele Schwierigkeiten. Wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderbringen lassen. Das war von Joshua ein wichtiges Zeichen."

Kahn: "Man hat Jamal geschwächt"

Deutliche Kritik äußerte Kahn an den Bossen des FC Bayern. "Mir erschließt sich das bis heute immer noch nicht, warum diese Aussagen gemacht worden sind, denn was ist denn jetzt erreicht worden? Man hat Jamal geschwächt, man hat ihn irgendwo beschädigt. Man hat gewissermaßen auch einen wirtschaftlichen Schaden zu verzeichnen", erklärte der einstige Weltklasse-Torhüter.

Bayern-Kapitän Joshua Kimmich kritisiert den Umgang mit seinem Teamkollegen Jamal Musiala mit deutlichen Worten. "Es darf niemals auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen werden." 25.11.2026 | 3:33 min

Kahn hatte schon vor gut zwei Wochen auf der Online-Plattform LinkedIn Kritik an den Aussagen des Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß geübt.

Seit Tagen steht der Gesundheitszustand von Musiala (23) im Mittelpunkt von heftigen Diskussionen. Die Bayern-Aufsichtsräte Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten wegen der gesundheitlichen Probleme Musialas einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder sein früheres sportliches Topniveau erreichen könne.

Kahn: "Aus meiner Sicht sollte man das nicht öffentlich machen"

Die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters werde durch die öffentlich ausgetragene Debatte "ein Stück weit verunsichert", äußerte Kahn. "Es ist schwierig herauszuarbeiten, was genau damit öffentlich erreicht werden sollte. Vielleicht sollte Druck erzeugt werden auf die Berater von Jamal. Aus meiner Sicht sollte man das nicht öffentlich machen."

Die Debatte um Jamal Musiala nimmt weiter Fahrt auf. Nach öffentlichen Äußerungen zu seinem Gehalt und möglichen Anpassungen steht der FC Bayern zunehmend in der Kritik. 24.11.2026 | 2:10 min

Nationalmannschaftskapitän Kimmich reagierte nach dem 1:2 der Münchner in der Champions League beim OSC Lille am Mittwochabend auf die Kritik unter anderem von Hoeneß. Er kritisierte den internen Umgang mit dem seit anderthalb Jahren um seine Gesundheit und die frühere Topform ringenden Topverdiener Musiala.

Auch Matthäus lobt Kimmich

Auch Lothar Matthäus lobte Joshua Kimmich für das Interview. Er erklärte am Rande des Conference-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede (2:1), dass es ein "fantastisches Interview" von Kimmich gewesen sei.

"Vielleicht hat es den Bossen von Bayern München nicht gepasst, aber es sollte die Bosse von Bayern München wachrütteln, um solche Situationen in Zukunft anders zu handeln", so der 65-Jährige. "Er hat keinen beleidigt. Er hat klar gesagt, dass es der falsche Weg war. Und dass es nicht Bayern-like war. Dem kann ich hundertprozentig zustimmen."

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Quelle: dpa