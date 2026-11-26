Lange sah es nach einer Hoffenheimer Niederlage gegen Sturm Graz in der Europa League aus. Dann drehte die TSG spät das Spiel.

Im Duell: Hoffenheims Leon Avdullahu (r.) und Graz-Spieler Seedy Jatta Quelle: Eibner-Pressefoto

Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim hat ein erfolgreiches Wiedersehen mit seinem "Herzensklub" Sturm Graz erlebt. Die Kraichgauer bescherten ihrem Trainer gegen dessen Ex-Verein dank einer späten Aufholjagd einen 3:1 (0:1)-Erfolg und sammelten wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen in der Europa League.

Adam Hlozek (72.) sowie die Joker Bambasé Conté (80.) und Max Moerstedt (90.) drehten das Spiel in der Schlussphase und sorgten für den zweiten Erfolg der Hoffenheimer in der Ligaphase. Oumar Diakité (43.) hatte Graz in Führung gebracht, der TSG fiel lange nichts ein.

Viel los bei Frankfurt gegen Hoffenheim: Beim Sieg der Eintracht halten beide Keeper je einen Strafstoß, Jonathan Burkardt trifft schon wieder und am Ende rastet Ozan Kabak aus. 23.11.2026 | 9:44 min

In der Arena in Sinsheim stand zunächst Ex-Nationaltorhüter Oliver Baumann mit zwei frühen Paraden (2./17.) im Fokus. Gegen engagierte Gäste, die sich seit Wochen in einer Ergebniskrise befinden, agierte die TSG phasenweise wacklig. Fisnik Asllani ließ vorne die beste Chance liegen (22.).

Hoffenheim dreht das Spiel spät

Weil Diakité nach einer Ecke erfolgreich abstaubte, liefen die Kraichgauer im zweiten Durchgang einem Rückstand hinterher. Ilzer brachte Torjäger Andrej Kramaric nach einer guten Stunde - doch Hoffenheim tat sich offensiv schwer.

Schalke erlebt in Hoffenheim einen unglücklichen Abend. Neben der Niederlage müssen auch noch Keeper Lorius Karius und Robin Gosens nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden. 09.11.2026 | 7:47 min

Der frühere Grazer Alexander Prass gab den gefährlichsten Versuch ab (68.). Hlozek glich dafür mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz aus, Conté machte das Comeback perfekt. Baumann hielt die Führung in der Schlussphase fest (88.), ehe Max Moerstedt in der 90. Minute für die Entscheidung sorgte.

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: SID, dpa