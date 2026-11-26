Drei Tore in der Schlussphase:Hoffenheim mit spätem Comeback gegen Sturm Graz
Lange sah es nach einer Hoffenheimer Niederlage gegen Sturm Graz in der Europa League aus. Dann drehte die TSG spät das Spiel.
Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim hat ein erfolgreiches Wiedersehen mit seinem "Herzensklub" Sturm Graz erlebt. Die Kraichgauer bescherten ihrem Trainer gegen dessen Ex-Verein dank einer späten Aufholjagd einen 3:1 (0:1)-Erfolg und sammelten wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen in der Europa League.
Adam Hlozek (72.) sowie die Joker Bambasé Conté (80.) und Max Moerstedt (90.) drehten das Spiel in der Schlussphase und sorgten für den zweiten Erfolg der Hoffenheimer in der Ligaphase. Oumar Diakité (43.) hatte Graz in Führung gebracht, der TSG fiel lange nichts ein.
In der Arena in Sinsheim stand zunächst Ex-Nationaltorhüter Oliver Baumann mit zwei frühen Paraden (2./17.) im Fokus. Gegen engagierte Gäste, die sich seit Wochen in einer Ergebniskrise befinden, agierte die TSG phasenweise wacklig. Fisnik Asllani ließ vorne die beste Chance liegen (22.).
Hoffenheim dreht das Spiel spät
Weil Diakité nach einer Ecke erfolgreich abstaubte, liefen die Kraichgauer im zweiten Durchgang einem Rückstand hinterher. Ilzer brachte Torjäger Andrej Kramaric nach einer guten Stunde - doch Hoffenheim tat sich offensiv schwer.
Der frühere Grazer Alexander Prass gab den gefährlichsten Versuch ab (68.). Hlozek glich dafür mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz aus, Conté machte das Comeback perfekt. Baumann hielt die Führung in der Schlussphase fest (88.), ehe Max Moerstedt in der 90. Minute für die Entscheidung sorgte.
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