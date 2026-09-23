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Christian Ilzer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Christian Ilzer

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Christian Ilzer ist ein Fußballtrainer aus Österreich. Nach Stationen beim Wolfsberger AC, FK Austria Wien und SK Sturm Graz wechselte er in die deutsche Bundesliga. Dort trainiert er seit 2024 die TSG 1899 Hoffenheim. Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Christian Ilzer

  1. v.li.: Fabio Silva (BVB, 21), Jobe Bellingham (BVB, 7), Julian Ryerson (BVB, 26), Spieler von Borussia Dortmund (BVB 09), jubeln über das Tor zum 2:2 am 05.09.2026 in Sinsheim.

    Eigentor entscheidet:Dortmund dreht Partie gegen Hoffenheim

    mit Video7:47
  2. Sven Voss und Christian Ilzer sind im Studio.

    Erfolgscoach im sportstudio:Christian Ilzer träumt von der Königsklasse

    von Claudio Palmieri
    mit Video16:57
  3. Hoffenheims Mittelfeldspieler Wouter Burger jubelt nach seinem Führungstreffer zum 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen zusammen mit seinem Teamkollegen Vladimir Coufal

    Sprung auf einen Champions-League-Platz:Hoffenheimer Siegesserie hält auch gegen Leverkusen an

    mit Video8:16
  4. das aktuelle sportstudio: Alle Tore von RB Leipzig gegen FC Bayern München

    Mit Topspiel Leipzig - Bayern:"aktuelle sportstudio": Coach des Überraschungsteams zu Gast

  5. Christian Ilzer

    Schaffen Ilzer und Co. die Wende?:Wie Hoffenheim aus dem Keller kommen will

    von Ralf Lorenzen
    mit Video14:15
  6. Hoffenheims Adam Hlozek jubelt über das dritte Tor für seine Mannschaft.

    Tolles Debüt für Trainer Ilzer:Hoffenheim gewinnt Spektakel gegen Leipzig

  7. Baden-Württemberg, Zuzenhausen: Fußball: Bundesliga, Christian Ilzer nimmt an einer Pressekonferenz der TSG 1899 Hoffenheim teil.

    Neuer Hoffenheim-Trainer:Mit Ilzer zurück zur eigenen DNA

    von Christoph Ruf
  8. Trainer Christian Ilzer

    Matarazzo-Nachfolger bei TSG:Bundesliga: Hoffenheim holt Ilzer als Trainer

Biografie

Christian Ilzer, geboren am 21. Oktober 1977 in der Steiermark, begann nach einer Knieverletzung bereits mit 17 Jahren als Trainer zu arbeiten. In der ersten Liga arbeitete er erstmals beim SC Wiener Neustadt als Co-Trainer. Anschließend war Ilzer Cheftrainer des TSV Hartberg, Co-Trainer beim Wolfsberger AC und erneut Cheftrainer in Hartberg. In der Saison 2018/19 qualifizierte er sich mit dem Wolfsberger AC für die UEFA Europa League. Nach einer Saison beim FK Austria Wien wechselte er 2020 zu Sturm Graz. Dort gewann er 2023 den ÖFB-Cup und 2024 das Double aus Meisterschaft und Cup. Im November 2024 wechselte Ilzer zur TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga.

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