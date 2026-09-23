Christian Ilzer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Christian Ilzer
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Christian Ilzer ist ein Fußballtrainer aus Österreich. Nach Stationen beim Wolfsberger AC, FK Austria Wien und SK Sturm Graz wechselte er in die deutsche Bundesliga. Dort trainiert er seit 2024 die TSG 1899 Hoffenheim. Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Christian Ilzer
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Biografie
Christian Ilzer, geboren am 21. Oktober 1977 in der Steiermark, begann nach einer Knieverletzung bereits mit 17 Jahren als Trainer zu arbeiten. In der ersten Liga arbeitete er erstmals beim SC Wiener Neustadt als Co-Trainer. Anschließend war Ilzer Cheftrainer des TSV Hartberg, Co-Trainer beim Wolfsberger AC und erneut Cheftrainer in Hartberg. In der Saison 2018/19 qualifizierte er sich mit dem Wolfsberger AC für die UEFA Europa League. Nach einer Saison beim FK Austria Wien wechselte er 2020 zu Sturm Graz. Dort gewann er 2023 den ÖFB-Cup und 2024 das Double aus Meisterschaft und Cup. Im November 2024 wechselte Ilzer zur TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga.