Christian Ilzer im sportstudio: Der Traum von der Königsklasse

Christian Ilzer hat aus dem Abstiegskandidaten TSG Hoffenheim einen Champions-League-Anwärter geformt. Im aktuellen sportstudio verrät der Trainer der Kraichgauer, wie das ging.

Die TSG Hoffenheim ist das Überraschungsteam der Fußball-Bundesliga. Im sportstudio spricht Trainer Christian Ilzer über die Qualitäten der TSG und seinen Weg zu seinem Traumjob. 17.01.2026 | 16:57 min

Die Generalprobe an der Torwand meistert Christian Ilzer locker. Einen Übungsschuss verwandelt der Cheftrainer der TSG Hoffenheim links oben. Das Torwandschießen entscheidet der 48-Jährige ebenfalls mit einem Treffer links oben für sich.

Dabei hatte der "akribische Arbeiter" und "ganz schlaue Fuchs", wie ihn sein Co-Trainer Uwe Hölzl nennt, nach dem 1:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen kaum Zeit zur Vorbereitung auf seinen Auftritt. Doch es läuft nun mal bei Ilzer und der TSG. Der Traum von der Champions League: Nach dem vierten Sieg in Folge - es ist zugleich der sechste Heimdreier in Serie - und dem vorläufigen Sprung auf Platz drei ist er realer denn je. Und das Träumen will Ilzer niemandem im Kraichgau verbieten.

"Den Traum, den dürfen wir ja alle haben. Aber am Ende müssen wir uns auf den Weg machen", sagt er im aktuellen sportstudio des ZDF. Zu jedem Traum müsse man "eine Haltung, eine Einstellung entwickeln", präzisiert der Österreicher:

Dieser Weg ist nicht immer traumhaft. Er bringt auch viel Schmerz und Invest mit sich. Wenn wir für diesen Weg gemeinsam als Gruppe bereit sind zu gehen, dann werden wir am Ende unseren Preis bekommen. „ Christian Ilzer, Trainer von TSG Hoffenheim

Der Weg zum zweitbesten Bundesliga-Club

Schmerz, Haltung, Invest: Sind das die Zutaten, mit denen sich der 15. der Vorsaison seit Oktober zum zweitbesten Bundesliga-Team hinter den Bayern gemausert hat?

"Ja klar, diese Komponenten gehören dazu", meint Ilzer, der im November 2024 auf Pellegrino Matarazzo folgte:

Aber ich glaube, wir sollten uns nicht darauf reduzieren lassen. Wir spielen auch ansehnlichen Fußball und schießen schöne Tore. „ Christian Ilzer, Trainer von TSG Hoffenheim

Sein Team verkörpere zudem "brutalen Zusammenhalt", findet Ilzer: "Die Mischung macht uns im Moment so stark." Doch zu diesen Basics "musst du dich als Mannschaft committen, dass du sagst: Du bist bereit für Blut, Schweiß und Tränen", legt Ilzer nach. Dass der Steirer keine Plattitüden bedient, macht er im selben Atemzug deutlich:

Mit Blut meine ich den gesamten körperlichen Einsatz, mit Schweiß die tagtägliche Arbeit - und mit Tränen das Emotionale: Dass du auch schwierige Phasen in einer Saison hast und trotzdem immer ein Team bleibst. [...] „ Christian Ilzer, Trainer von TSG Hoffenheim

Ilzer: Schwierige Phasen waren wichtig

Schwierige Phasen hatte die TSG auch mit Ilzer. Anfang 2025 lagen die Kraichgauer auf Platz 16. Während Geschäftsführer Sport Andreas Schicker von der "herausforderndsten Zeit" spricht, will Ilzer diese Anfänge gar nicht missen.

"Diese erste Phase ist nicht unwesentlich verantwortlich dafür, dass wir jetzt ein sehr gefestigtes Team sind", betont Ilzer - und blickt auch persönlich positiv zurück: "Ich würde nicht sagen, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Du bist gefordert und gefordert zu sein macht schon auch Spaß."

Ilzer selbst hatte gar im März 2025 im Kicker angekündigt, Hoffenheim in drei Jahren nach Europa zurückzubringen und in fünf Jahren um die Meisterschaft spielen zu wollen. Ein taktischer Kniff, wie er nun erklärt:

Ich wollte der Mannschaft vermitteln, dass du auch in Zeiten, wo es nicht so läuft, niemals den Glauben an dich selbst und deine Ziele verlieren sollst. „ Christian Ilzer, Trainer von TSG Hoffenheim

Ilzer folgte Schicker zu TSG Hoffenheim

In Schicker hat Ilzer dafür einen kongenialen Partner. In Österreich durchbrach das Duo die Dominanz von Red Bull Salzburg. Nach dem Doublegewinn mit Sturm Graz 2024 wechselte erst Schicker zur TSG, Ilzer folgte einen Monat später. Auch dass zwischen sie "kein Blatt Papier" passe, macht der Coach als Teil der Hoffenheimer Erfolgsformel aus.

"Wenn die Mannschaft spürt, dass der Trainer die Rückendeckung des Sportchefs hat, fällt es ihr viel schwerer, sich Ausreden zu suchen", glaubt Ilzer:

Das ist schon eine Stärke eines Vereins, wenn nach außen hin gemeinsam gedacht, gehandelt und hinter den Dingen gestanden wird - was nicht heißt, dass man intern nicht sehr hart in der Sache diskutiert. „ Christian Ilzer, Trainer von TSG Hoffenheim

