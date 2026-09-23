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Vincent Wagner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Elversbergs Trainer Vincent Wagner geht vor Spielbeginn auf dem Spielfeld.

Elversberg-Trainer im sportstudio:Wie Vincent Wagner die SV Elversberg träumen lässt

von Victoria Kunzmann
mit Video16:54

Aktuelles zu Vincent Wagner

Vincent Wagner ist ein deutscher Fußballtrainer. Mit der SV Elversberg schaffte er zur Saison 2026/27 den Sprung in die Fußball-Bundesliga. Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelles zu Vincent Wagner

  1. Elversbergs Trainer Vincent Wagner geht vor Spielbeginn auf dem Spielfeld.

    Elversberg-Trainer im sportstudio:Wie Vincent Wagner die SV Elversberg träumen lässt

    von Victoria Kunzmann
    mit Video16:54
  2. Vincent Wagner, Trainder von SV Elversberg

    Coach gegen Bayern auf der Bank:Elversbergs Trainer Wagner wird nicht gesperrt

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  3. Vincent Wagner, Trainder von SV Elversberg

    Schiri räumt Irrtum ein:Elversbergs Wagner nicht gesperrt

    von Andreas Heck
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  4. Die Mannschaft aus Elversberg feiert den Sieg

    Fußball-Bundesliga:Elversberg gegen FC Bayern: Das Duell der Gegensätze

    von Christoph Ruf

Biografie

Vincent Wagner wurde 1986 in Nordhausen geboren. Bevor er Trainer wurde, arbeitete er als Sport- und Geschichtslehrer. Nach diversen Stationen als Trainer im Nachwuchsbereich übernahm er 2022 die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Zur Saison 2025/2026 wurde Wagner Cheftrainer der damals noch in der 2. Bundesliga spielenden SV Elversberg.

Aktuelle Nachrichten zur SV Elversberg

  1. Bayerns Stürmer Harry Kane trifft zum 2:1 Endstand gegen die SV 07 Elversberg

    2:1 in der Fußball-Bundesliga:Bayern müht sich zum Sieg über Elversberg

    mit Video10:21
  2. Die Mannschaft aus Elversberg feiert den Sieg

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  5. Christian Weber

    Elversberg-Sportdirektor Weber::"Ambitionierte Aufgabe" gegen Bayern München

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  6. Fußball: Trainer Vincent Wagner (SV 07 Elversberg)

    Nach Sperre für Trainer Wagner:Elversberg legt nochmal Einspruch ein

    mit Video16:54
  7. Vincent Wagner

    Nach Gelb-Rot für den Trainer:Wagner bleibt gesperrt: Elversbergs Einspruch abgewiesen

    mit Video16:54
  8. Elversbergs Trainer Vincent Wagner geht vor Spielbeginn auf dem Spielfeld.

    Elversberg-Trainer im sportstudio:Wie Vincent Wagner die SV Elversberg träumen lässt

    von Victoria Kunzmann
    mit Video16:54
  9. Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg) trifft vor seinem Anschlusstreffer zum 3:2 die Unterkante der Latte am 05.09.2026 in Mönchengladbach.

    Furioser Aufsteiger:Elversberg landet nächsten Coup: 4:3 gegen Gladbach

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  10. Leverkusen-Trainer Carles Martinez im Gespräch mit seinem Co-Trainer Pol Garcia

    Heimauftakt gegen Union Berlin:Bayer Leverkusen und die Angst vor dem Fehlstart

    von Stephan Klemm
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  11. Fans der SV Elversberg in Fanklamotten

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Elversberg im Bundesliga-Fieber

    von Saskia Schüring
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  12. Jubel durch Lukas Petkov (Elversberg) am 29.08.2026 in Elversberg.

    3:2 gegen Bayer Leverkusen:SV Elversberg feiert Traum-Debüt

    mit Video9:47
  13. Die Elversberger Lasse Günther, Luis Seifert, Cole Campbell und David Mokwa haben sich eingehakt und ferein den Sieg

    Aufsteiger Elversberg und Paderborn:Saarland und Ostwestfalen auf Sondermissionen

    von Andreas Morbach
    mit Video1:51
  14. Archiv: Trainer Manuel Baum (FC Augsburg) wartet auf sein Interview.

    Saisonauftakt im DFB-Pokal:Diesen fünf Bundesligisten droht das frühe Aus

    von Maik Rosner
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  15. Jan Gyamerah, Felix Keidel und Torschütze Noah Darvich (von links) bejubeln das Tor zum 2:1

    4:1 im Test gegen FC Lorient:SV Elversberg: Richtig Lust auf Bundesliga

    von Claudia Oberst
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  16. Fußballprofi Francis Onyeka auf einem Bolzplatz.

    U19-Nationalspieler Onyeka:Francis Onyeka: "Introvertierter Typ" will Titel holen

    von Markus Aust
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