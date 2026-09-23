Vincent Wagner - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Elversberg-Trainer im sportstudio:Wie Vincent Wagner die SV Elversberg träumen lässt
von Victoria Kunzmann
mit Video16:54
Aktuelles zu Vincent Wagner
Vincent Wagner ist ein deutscher Fußballtrainer. Mit der SV Elversberg schaffte er zur Saison 2026/27 den Sprung in die Fußball-Bundesliga. Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelles zu Vincent Wagner
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Biografie
Vincent Wagner wurde 1986 in Nordhausen geboren. Bevor er Trainer wurde, arbeitete er als Sport- und Geschichtslehrer. Nach diversen Stationen als Trainer im Nachwuchsbereich übernahm er 2022 die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Zur Saison 2025/2026 wurde Wagner Cheftrainer der damals noch in der 2. Bundesliga spielenden SV Elversberg.
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