DFB-Pokal: Diesen fünf Bundesligisten droht das frühe Aus

Der Vergleich Klein gegen Groß prägt die erste Runde im DFB-Pokal. Diese fünf Bundesligisten haben besonders schwere Gegner erwischt.

Manuel Baum ist gewarnt vor dem Auftakt im DFB-Pokal: Cottbus ist "eine Mannschaft, die man brutal ernst nehmen muss", so der Trainer des FC Augsburg. Quelle: dpa

Wenn es um einen echten Härtetest geht, ist im englischen Fußball schnell die Rede von einer unscheinbaren Stadt in den Midlands. Die Frage lautet dann: "Can he do it on a cold, wet night in Stoke?" Gemeint ist, ob ein Starkicker auch auf der kleinen Bühne und unter den widrigen Bedingungen eines nasskalten Abends gut und erfolgreich spielen kann.

Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart: Unter normalen Umständen gewinnt das der VfB Stuttgart, aber gerade in der 1. Runde kann es auch zu Überraschungen kommen, sagt ZDF-Experte René Adler. 20.08.2026 | 6:34 min

Im Grunde ist das auch die Kernfrage für alle Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Diese beginnt am Freitagabend für den VfB Stuttgart beim Drittligisten Hansa Rostock und für Eintracht Frankfurt beim Oberligisten SC St. Tönis. Den Abschluss bildet am 2. September das Spiel des Titelverteidigers FC Bayern beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.

DFB-Pokal: Union, Elversberg, Augsburg und HSV besonders gefährdet

Nasskalte Abende sind jahreszeitbedingt zwar weniger zu erwarten. Doch vielleicht ist das deutsche Äquivalent zu Stoke ja ein warmer Augusttag in Braunschweig, Duisburg, Cottbus oder Verl, wo die Bundesligisten Union Berlin, SV Elversberg, FC Augsburg und Hamburger SV antreten.

Geht es nach den Wettanbietern, ist dieses Quartett von allen Vereinen aus der ersten Liga am ehesten gefährdet, sich gleich beim Pflichtspielauftakt aus dem Pokal zu verabschieden. Gemessen an den Quoten sollte auch der SC Freiburg nicht zu lässig nach Düsseldorf reisen.

FC Augsburg vor schwerem Pokalspiel bei Energie Cottbus

Fragt man Manuel Baum vor dem Spiel beim Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus, spricht der Trainer des FC Augsburg voller Respekt über die Elf seines Kollegen Pele Wollitz. "Die sind voll im Saft", sagt Baum, "es ist immer ein Riesenvorteil, wenn du schon zwei Ligaspiele hattest."

DFB-Pokal im ZDF Das ZDF zeigt die Partie zwischen Hansa Rostock - VfB Stuttgart am Freitag, 21. August ab 20:15 Uhr live im ZDF-Stream.



Im Anschluss sehen Sie Zusammenfassungen weiterer Spiele:

SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern

SC Preußen Münster - Karlsruher SC



Wegen des früheren Saisonstarts in der zweiten Liga erwartet er einen Gegner "auf Augenhöhe mit uns" und einen "spannenden Fight". Baum findet, Cottbus sei "eine Mannschaft, die man brutal ernst nehmen muss. Das ist einer der schwersten Gegner, die man sich in der ersten Runde hätte aussuchen können."

FC Augsburg scheiterte im DFB-Pokal mehrfach in Runde eins

Zugleich vertraut er auf die Stärke seiner Mannschaft und ihr Bewusstsein für die Herausforderung. "Mit einem coolen Selbstverständnis" soll die knifflige Aufgabe gelöst werden, also mit jener Kühle, die erfolgreiche Favoriten auszeichnet. Schließlich wolle man weit kommen, "idealerweise irgendwann mal bis in die Stadt, wo es um den Pokal geht", sagt Baum und meint das Finale in Berlin.

Energie Cottbus feiert Alexander Sebald, der kurzfristig für Stammkeeper Elias Bethke einspringt. Sebald hält gegen Hannover 96 hinten dicht, Drittligist Energie siegt 1:0. 16.08.2025 | 2:20 min

Womöglich sind die Warnungen des Trainers weniger durch die Eindrücke von den Ligaspielen begründet, in denen Energie glücklich gegen Hannover 3:1 gewann und verdient in Bielefeld 0:3 verlor. Aber gerade in Augsburg wissen sie ja, wie schnell man sich in einer ersten Pokalrunde blamieren kann.

Union Berlin bei Eintracht Braunschweig besonders gefordert

Auch mit Baum als Trainer in seiner ersten Amtszeit beim FCA zwischen 2016 und 2019 ist das passiert, als sie sich in der Saison 2017 beim damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg aus dem Pokal verabschiedeten. Schon drei Jahre zuvor, als Magdeburg noch Viertligist war, waren sie dort ausgeschieden. Ebenso erging es ihnen 2019 beim damaligen Viertligisten SC Verl und 2023 beim damaligen Drittligisten SpVgg Unterhaching.

Die erste Runde im Überblick:

Freitag, 21. August 2026 SC Preußen Münster - Karlsruher SC (18 Uhr)

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern (18 Uhr)

SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt (18 Uhr)

F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart (20.45 Uhr, live im ZDF) Samstag, 22. August 2026 FC Energie Cottbus - FC Augsburg (13 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen (13 Uhr)

FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim (15:30 Uhr)

FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg (15:30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC (15:30 Uhr)

MSV Duisburg - SV Elversberg (15:30 Uhr)

Lüneburger SK Hansa - SV Werder Bremen (15:30 Uhr)

SV Hemelingen - Hannover 96 (15:30 Uhr)

SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld (18 Uhr)

TSV 1860 München - Holstein Kiel (18 Uhr)

SV Eintracht Trier - RB Leipzig (18 Uhr) Sonntag, 23. August 2026 SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim (13 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum (13 Uhr)

SV Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden (15:30 Uhr)

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin (15:30 Uhr)

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg (15:30 Uhr)

VfB 1921 Krieschow - 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr)

FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98 (15:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg (18 Uhr)

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn (18 Uhr)

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli (18 Uhr) Montag, 24. August 2026 VSG Altglienicke Berlin - VfL Wolfsburg (18 Uhr)

SC Verl - Hamburger SV (18 Uhr)

FC Würzburger Kickers - 1. FC Köln (18 Uhr)

Hallescher FC - FC Schalke 04 (20:45 Uhr) Dienstag, 1. September 2026 HEBC Hamburg - Borussia Dortmund (20:45 Uhr) Mittwoch, 2. September 2026 VfL Osnabrück - FC Bayern München (20:45 Uhr)

Noch etwas größer scheint das Risiko für Union beim Zweitliga-Fünften Eintracht Braunschweig zu sein, der mit einem 6:1-Sieg in Magdeburg und einer 0:1-Niederlage gegen Bochum in die Saison gestartet ist.

DFB-Pokal: Elversberg, HSV und Freiburg vor schweren Aufgaben

Als ähnlich hoch gilt auch das Risiko für den Bundesliga-Aufsteiger Elversberg beim MSV Duisburg, der die Tabelle der dritten Liga anführt nach seinen Siegen gegen Meppen und in Verl. Also in jenem kleinen Stadion an der Poststraße, in dem sich der HSV nun bewähren muss.

Das klingt mehr nach Stoke und weniger glamourös als jene Aufgabe, die den Freiburgern bei Fortuna Düsseldorf bevorsteht. Doch vielleicht erinnern sie sich beim kriselnden Zweitliga-Absteiger auf der großen Bühne DFB-Pokal ja an ihre glanzvollen Zeiten.

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg gewinnt das Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Lorient mit 4:1. Nicht nur deswesgen haben die Saarländer richtig Lust auf die Erstklassigkeit. 18.08.2026 | 1:51 min

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