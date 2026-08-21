Saisonauftakt im DFB-Pokal:Diesen fünf Bundesligisten droht das frühe Aus
von Maik Rosner
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Der Vergleich Klein gegen Groß prägt die erste Runde im DFB-Pokal. Diese fünf Bundesligisten haben besonders schwere Gegner erwischt.
Wenn es um einen echten Härtetest geht, ist im englischen Fußball schnell die Rede von einer unscheinbaren Stadt in den Midlands. Die Frage lautet dann: "Can he do it on a cold, wet night in Stoke?" Gemeint ist, ob ein Starkicker auch auf der kleinen Bühne und unter den widrigen Bedingungen eines nasskalten Abends gut und erfolgreich spielen kann.
Im Grunde ist das auch die Kernfrage für alle Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Diese beginnt am Freitagabend für den VfB Stuttgart beim Drittligisten Hansa Rostock und für Eintracht Frankfurt beim Oberligisten SC St. Tönis. Den Abschluss bildet am 2. September das Spiel des Titelverteidigers FC Bayern beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.
DFB-Pokal: Union, Elversberg, Augsburg und HSV besonders gefährdet
Nasskalte Abende sind jahreszeitbedingt zwar weniger zu erwarten. Doch vielleicht ist das deutsche Äquivalent zu Stoke ja ein warmer Augusttag in Braunschweig, Duisburg, Cottbus oder Verl, wo die Bundesligisten Union Berlin, SV Elversberg, FC Augsburg und Hamburger SV antreten.
Geht es nach den Wettanbietern, ist dieses Quartett von allen Vereinen aus der ersten Liga am ehesten gefährdet, sich gleich beim Pflichtspielauftakt aus dem Pokal zu verabschieden. Gemessen an den Quoten sollte auch der SC Freiburg nicht zu lässig nach Düsseldorf reisen.
FC Augsburg vor schwerem Pokalspiel bei Energie Cottbus
Fragt man Manuel Baum vor dem Spiel beim Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus, spricht der Trainer des FC Augsburg voller Respekt über die Elf seines Kollegen Pele Wollitz. "Die sind voll im Saft", sagt Baum, "es ist immer ein Riesenvorteil, wenn du schon zwei Ligaspiele hattest."
Das ZDF zeigt die Partie zwischen Hansa Rostock - VfB Stuttgart am Freitag, 21. August ab 20:15 Uhr live im ZDF-Stream.
Im Anschluss sehen Sie Zusammenfassungen weiterer Spiele:
SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt
SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
SC Preußen Münster - Karlsruher SC
Wegen des früheren Saisonstarts in der zweiten Liga erwartet er einen Gegner "auf Augenhöhe mit uns" und einen "spannenden Fight". Baum findet, Cottbus sei "eine Mannschaft, die man brutal ernst nehmen muss. Das ist einer der schwersten Gegner, die man sich in der ersten Runde hätte aussuchen können."
FC Augsburg scheiterte im DFB-Pokal mehrfach in Runde eins
Zugleich vertraut er auf die Stärke seiner Mannschaft und ihr Bewusstsein für die Herausforderung. "Mit einem coolen Selbstverständnis" soll die knifflige Aufgabe gelöst werden, also mit jener Kühle, die erfolgreiche Favoriten auszeichnet. Schließlich wolle man weit kommen, "idealerweise irgendwann mal bis in die Stadt, wo es um den Pokal geht", sagt Baum und meint das Finale in Berlin.
Womöglich sind die Warnungen des Trainers weniger durch die Eindrücke von den Ligaspielen begründet, in denen Energie glücklich gegen Hannover 3:1 gewann und verdient in Bielefeld 0:3 verlor. Aber gerade in Augsburg wissen sie ja, wie schnell man sich in einer ersten Pokalrunde blamieren kann.
Union Berlin bei Eintracht Braunschweig besonders gefordert
Auch mit Baum als Trainer in seiner ersten Amtszeit beim FCA zwischen 2016 und 2019 ist das passiert, als sie sich in der Saison 2017 beim damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg aus dem Pokal verabschiedeten. Schon drei Jahre zuvor, als Magdeburg noch Viertligist war, waren sie dort ausgeschieden. Ebenso erging es ihnen 2019 beim damaligen Viertligisten SC Verl und 2023 beim damaligen Drittligisten SpVgg Unterhaching.
Die erste Runde im Überblick:
Noch etwas größer scheint das Risiko für Union beim Zweitliga-Fünften Eintracht Braunschweig zu sein, der mit einem 6:1-Sieg in Magdeburg und einer 0:1-Niederlage gegen Bochum in die Saison gestartet ist.
DFB-Pokal: Elversberg, HSV und Freiburg vor schweren Aufgaben
Als ähnlich hoch gilt auch das Risiko für den Bundesliga-Aufsteiger Elversberg beim MSV Duisburg, der die Tabelle der dritten Liga anführt nach seinen Siegen gegen Meppen und in Verl. Also in jenem kleinen Stadion an der Poststraße, in dem sich der HSV nun bewähren muss.
Das klingt mehr nach Stoke und weniger glamourös als jene Aufgabe, die den Freiburgern bei Fortuna Düsseldorf bevorsteht. Doch vielleicht erinnern sie sich beim kriselnden Zweitliga-Absteiger auf der großen Bühne DFB-Pokal ja an ihre glanzvollen Zeiten.
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Das ZDF berichtete zu diesem Thema im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF am 20. August 2026 ab 5:30 Uhr.