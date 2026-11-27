Mit Platz zwei im Einzel gelang Justus Strelow in Kontiolahti ein nahezu perfekter Start in den Biathlon-Weltcup. Nun freut sich der Wahl-Thüringer auf seine Spezialdisziplin.

Erwischte einen Traumstart in die Biathlon-Saison: Justus Strelow Quelle: STT-Lehtikuva / ddp

Der gelungene Einstieg in den Winter brachte selbst den sonst eher sachlichen Justus Strelow zum Strahlen. "Hammer. So macht Biathlon unglaublich viel Spaß", bejubelte der 29-Jährige seinen zweiten Platz im Einzel von Kontiolahti. Hinter Überraschungssieger Campbell Wright.

Strelow mit beachtlicher Laufzeit

Der gebürtige Neuseeländer, einer der buntesten Vögel in der Skijägerbranche, startet seit Sommer 2023 für die USA. Seinen Sieg konnte Wright kaum fassen. Sehr beachtlich war aber auch Strelows Leistung, vor allem seine gute Laufzeit.

Unter den 104 Startern waren nur zwölf schneller als der Mann aus der Sächsischen Schweiz. Der Biathlon-Klassiker wurde also zum perfekten Appetitmacher für seine persönlichen Leckerbissen am Samstag: die gemischten Staffeln.

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Kurz, knackig, hektisch, spannend

Los geht’s mit dem Single Mixed, den Strelow ganz gut beherrscht. In dieser kurzweiligsten aller Biathlon-Disziplinen holte er im Januar 2024 im Duett mit Vanessa Voigt auch seinen bislang einzigen Weltcupsieg. Der Triumph in Antholz setzte dem Faible des Wahl-Thüringers für dieses Format die Krone auf.

Der größte Reiz am Single Mixed? Strelows Antwort im Gespräch mit ZDFheute kommt wie aus der Pistole geschossen: "Die Hektik, dass sich alles sehr schnell dreht. Und es macht einfach Spaß. Dort am Schießstand zu sein, dazu kurze, knackige Runden. Einfach sehr schön und spannend das Ganze - für die Athleten und für die Zuschauer."

Gebremste Euphorie bei einigen Kollegen

Was Strelow aber auch weiß: "Hier können schnell Fehler passieren. Das kann gut für einen sein - oder schlecht. Je nachdem, wer die Fehler macht." Gerade deshalb begegnen einige Kollegen dem Single Mixed auch mit gebremster Euphorie.

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Die allgemeine Hektik in der Spur, dazu der Schwerpunkt am Schießstand: So einfach kann das sein - und so schwer. "Mir jedenfalls liegt das doch am meisten, dort bin ich verortet", erklärt Strelow.

Olympisches Edelmetall in Antholz

Doch auch wenn die Runden länger und die Teams doppelt so groß sind, ist auf den gebürtigen Osterzgebirgler Verlass - dann eben in der Mixed-Staffel: Die Bronzemedaille von Antholz, das einzige Stück Edelmetall für die Biathlon-Sektion des DSV bei der jüngsten Olympia-Ausgabe, holte der gemischte Vierer auch dank Strelows solider Leistung als Startläufer.

Das Single Mixed fehlte bei den Spielen in Norditalien im Programm, 2030 in den französischen Alpen feiert es dann seine olympische Premiere. Doch so weit will Strelow als Vater eines einjährigen Jungen gar nicht denken.

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180 Tage im Jahr unterwegs

Zum einen wisse man nie, wie gut der eigene Körper die Strapazen noch mitmacht. Zum anderen drängten die Jungen mit jedem Jahr, das man länger im Weltcup dabei ist, stärker von hinten. Und dann ist da eben auch der kleine Karl, 16 Monate alt.

Rund 180 Tage im Jahr ist Papa Strelow in Sachen Biathlon unterwegs. Im Vorjahr konnten ihn seine Frau Elisa und Sohnemann Karl noch häufig zu Wettkämpfen und Lehrgängen begleiten. "Aber je älter das Kind wird", ahnt Strelow, "desto schwieriger wird das Ganze."

Zwei verwegene Ziele

Das sei das große Thema, betont er. "Dieser Punkt trägt sicher nicht dazu bei, dass ich den Sport noch ewig lang betreiben werde", sagt der Skijäger von der SG Stahl Schmiedeberg hierzu klipp und klar. Deshalb kann jeder Winter für ihn inzwischen der letzte im Profizirkus sein.

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Ein Einzelsieg im Weltcup und ein Weltmeistertitel stehen noch ganz oben auf seiner sportlichen Wunschliste. "Das sind schon sehr verwegene Ziele. Ich würde das eher einen Traum nennen", sagte Strelow kurz vor dem Saisonstart gegenüber ZDFheute.

Strelows Träume könnten wahr werden

Doch dann stand er in Kontiolahti zum zweiten Mal bei einem Einzelrennen im Weltcup auf dem Podium. Justus Strelows Träume könnten in diesem nacholympischen Winter also doch noch wahr werden.

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