Der Fall Laura Freigang wirft viele Fragen auf. Dopingexperte Fritz Sörgel hält die Sanktion für gerechtfertigt - und kritisiert zugleich die mangelnde Transparenz

16 Monate Sperre: Fußbnall-Nationalspielerin Laura Freigang verpasst die WM 2027. Quelle: Frank Hörmann / SVEN SIMON

Drei Verstöße gegen die Meldepflicht, eine nachgeholte Dopingkontrolle mit negativem Ergebnis - und am Ende eine Sperre von 16 Monaten: Der Fall von Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang wirft Fragen auf. Warum erfährt die Öffentlichkeit so wenig über die Hintergründe? Für den Dopingexperten Sörgel liegt darin das eigentliche Problem.

"Über allem muss stehen: Wieder einmal wird die Öffentlichkeit von den Details ferngehalten, die erlauben würden, den Fall einzuschätzen", kritisiert er gegenüber zdfheute.de. Schließlich gehe es bei Doping um Betrug. Auch bei versäumten Kontrollen müsse man genauer hinsehen. Sörgel warnt allerdings davor, daraus vorschnell einen Dopingverdacht abzuleiten: "Ich unterstelle ihr so etwas nicht."

Fall Freigang: Warum eine negative Probe nicht genügt

Eine später nachgeholte Kontrolle mit negativem Ergebnis hebt einen sogenannten Strike nicht automatisch auf. Das Whereabouts-System verpflichtet Athleten, ihren Aufenthaltsort für ein tägliches einstündiges Zeitfenster anzugeben. In diesem Zeitraum müssen sie für unangekündigte Kontrollen erreichbar sein. Bei bestimmten Substanzen kann eine zeitliche Verzögerung entscheidend sein, weil sie nur begrenzt nachweisbar sind.

Die Deutsche Nationalspielerin Laura Freigang ist für insgesamt 16 Monate gesperrt. Weil sie dreimal nicht an dem von ihr angegebenen Ort für Dopingkontrollen anzutreffen war. 27.11.2026 | 1:23 min

Sörgel hält den Strike deshalb für nachvollziehbar. Das System müsse für alle Sportarten gleichermaßen gelten. Auch Radfahrer könnten jederzeit unangekündigt kontrolliert werden - selbst mitten in der Nacht.

"Wir können doch nicht Radprofis bei der Tour de France nachts um zwei aufwecken, weil wir sie verdächtigen, ein nicht lange nachweisbares Dopingmittel genommen zu haben, und bei Fußballerinnen hält man diesen Verdacht für ausgeschlossen, sagt Sörgel. Es gehe ihm um die Gleichbehandlung aller Athleten.

16 Monate Sperre: Vergleichsweise mild, aber vertretbar

Bei drei Verstößen gegen die Meldepflicht sieht das Regelwerk grundsätzlich zwei Jahre Sperre vor. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Strafe auf ein Jahr reduziert werden. Die 16 Monate im Fall Freigang bewertet Sörgel als "vergleichsweise milde", aber vertretbar. Möglicherweise sei die nachgeholte negative Probe bei der Bemessung berücksichtigt worden.

Allerdings würden zwei Jahre bei Whereabouts-Verstößen nur sehr selten ausgeschöpft. Auch eine Reduzierung auf ein Jahr sei selten, sagt Sörgel. Wenn es dazu komme, liege das häufig an Fehlern der Kontrolleure. Ein dritter Strike müsse dennoch Konsequenzen haben. Wer bereits zwei Verstöße auf dem Konto habe, wisse schließlich, wie ernst die Lage sei.

Unklare Umstände

Auch die Umstände des zweiten Strikes seien unklar. Sörgel vermutet, dass damals möglicherweise nicht alles optimal gelaufen sei und der Verstoß deshalb nicht vollständig angerechnet wurde. Das ist allerdings seine Spekulation.

"Wo ist das Problem, die Zeit anzugeben?", fragt Sörgel. Gemeint ist der Zeitraum zwischen dem versäumten Test und der späteren negativen Kontrolle. Ohne diese Information lasse sich deren Bedeutung kaum beurteilen.

"Diese Stille war da und jetzt möchte man ihr den Rücken stärken, möchte zeigen, wir stehen als Team hinter dir und das ist die Botschaft der Mannschaft", berichtet ZDF-Reporterin Katja Streso. 27.11.2026 | 2:52 min

Ein System mit Reformbedarf

Für unbescholtene Athleten könne das Whereabouts-System zur juristischen Falle werden. "Spiel- und Trainingspläne sollten automatisch übernommen, Änderungen technisch bestätigt und Sportler nach einem ersten Strike verpflichtend geschult werden", fordert Sörgel. Zudem brauche es eine schnelle, unabhängige Prüfung und mehr Verhältnismäßigkeit, wenn eine Kontrolle nachweislich unverzüglich nachgeholt werde.

Schon nach dem seit 2023 geltenden WADA-Standard soll die zuständige Stelle binnen 14 Tagen nach dem mutmaßlichen Versäumnis informieren, wenn ihre Vorprüfung ergibt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Das gilt auch unter den neuen Regeln, die 2027 greifen. Die Mitteilung muss genügend Einzelheiten enthalten und eine angemessene Frist zur Stellungnahme setzen.

Sörgels zentrale Forderung bleibt: Ein wirksames Anti-Doping-System braucht strenge Regeln, aber ebenso nachvollziehbare Entscheidungen. Solange entscheidende Details im Dunkeln bleiben, bleibt auch die öffentliche Bewertung des Falls Freigang unvollständig.

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