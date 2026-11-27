Laura Nolte hat das erste Bob-Rennen der neuen Saison gewonnen. Im Monobob in Altenberg setzte sie sich vor Lisa Buckwitz durch.

Mit BVB-Logo auch im ersten Rennen der neuen Saison die schnellste Athletin: Laura Nolte. Quelle: Robert Michael / dpa

Bob-Dominatorin Laura Nolte hat einen perfekten Start in die neue Weltcup-Saison hingelegt. Die Olympia-Zweite gewann den Auftakt im Monobob im sächsischen Altenberg souverän mit 0,25 Sekunden Vorsprung auf Teamkollegin Lisa Buckwitz. Weltcup-Debütantin Leona Klein rundete ein starkes deutsches Ergebnis als Fünfte (+1,13) ab. Den dritten Platz sicherte sich die Australierin Bree Walker (+0,54).

Die 28 Jahre alte Nolte vom BSC Winterberg setzte damit im ersten internationalen Rennen nach den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo das erhoffte Ausrufezeichen. Ihren Vorsprung von 0,27 Sekunden nach dem ersten Lauf brachte sie mit einer sehr sauberen zweiten Fahrt sicher ins Ziel.

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In Norditalien hatte Nolte, die im neuen Winter dank einer Kooperation mit dem Vereinslogo von Borussia Dortmund auf dem Schlitten fährt, im Februar Silber im Monobob und Gold im Zweierbob gewonnen. Bei den deutschen Meisterschaften musste sie sich zuletzt im Mono aber Buckwitz (BRC Thüringen) geschlagen geben.

Deutsche Pilotinnen auch in dieser Saison favorisiert

Die deutschen Pilotinnen gelten auch in diesem Winter als klare Favoritinnen - zumal die große internationale Konkurrenz fehlt: Monobob-Olympiasiegerin Elana Meyers Taylor (USA) verpasst die gesamte Saison aus gesundheitlichen Gründen, Kaillie Humphries (USA), zweimalige Bronzemedaillengewinnerin in Norditalien, erwartet ihr zweites Kind und setzt ebenfalls aus.

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Mit Kim Kalicki (Meniskusriss) fehlt dem deutschen Team allerdings ebenfalls eine erfahrene Pilotin im Weltcup. Für die Frauen steht am Sonntag noch das Zweierbob-Rennen auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg an. Die Männer um den langjährigen Dominator Francesco Friedrich steigen am Samstag im Zweier in den Weltcup ein.

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Weltcup-Debütantin Leona Klein feierte ein gelungenes erstes Rennen. Die Monobob-Juniorenweltmeisterin von 2025 lag nach dem ersten Durchgang sogar noch auf Platz vier, musste diese Position aber noch an die Französin Margot Boch Riou abgeben und wurde am Ende Fünfte.

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Quelle: SID, dpa