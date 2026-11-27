Elvira Öberg hat den Weltcup-Auftakt der Biathletinnen gewonnen. Die Schwedin siegte in Kontiolahti im 15-Kilometer-Einzel. Julia Tannheimer kam als beste Deutsche auf Rang sieben.

Erfolgreicher Saisonstart: Die schwedische Biathletin Elvira Öberg in Kontiolahti. Quelle: action press

Die deutschen Biathletinnen sind mit einem durchwachsenen Teamergebnis und ohne Ausreißer nach oben in die neue Weltcup-Saison gestartet. Im finnischen Kontiolahti lief Julia Tannheimer im Einzel als gute Siebte als Einzige in die Top Ten und knackte sofort die WM-Norm. Die ebenfalls nur mit einem Fehler belastete Vanessa Voigt wurde 13. Der Sieg ging an die Schwedin Elvira Öberg. Rang zwei sicherte sich die Finnin Sonja Leinamo vor Julia Simon aus Frankreich.

"Ich bin super happy mit dem Rennen. Es ist ein mega Gefühl, dass es endlich mal im Wettkampf mit dem Schießen geklappt hat", sagte Tannheimer. Die neue Bundestrainerin Sandra Flunger meinte: "Das wird ihr Selbstvertrauen geben, auch wenn sie nicht immer vorn dabei sein wird."

Tannheimer beste Deutsche in Kontiolahti

Mit einem Lachen war Tannheimer nach dem vierten Schießen in die Schlussrunde gegangen. Am Ende fehlten ihr zwar 1:36,9 Minuten auf Öberg (1 Fehler), dennoch war sie vor allem mit ihrer Arbeit mit dem Gewehr zufrieden. "Das Ziel ist es, dass es bei so vielen Rennen wie möglich in der Saison klappt", sagte Tannheimer.

Schade, dass es läuferisch nicht ganz so gut ging, wenn ich schon so gut schieße. Aber ich bin trotzdem zufrieden. „ Julia Tannheimer

Nach dem Rücktritt der langjährigen Nummer eins Franziska Preuß, die im Februar ihr erstes Kind erwartet, lief es für die anderen Flunger-Schützlinge nicht so gut: Marlene Fichtner (1 Fehler/21.), Anna Weidel (2/37.), Janina Hettich-Walz (5/48.) und Julia Kink (6/68.) landeten abgeschlagen im Feld.

"Es ist genug Potenzial da und ich denke, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben“, so Sandra Flunger, Biathlon-Bundestrainerin, mit Blick auf die Biathlon-Zukunft der deutschen Athletinnen. 15.10.2026 | 2:43 min

Voigt fehlen die "Eier"

Für Voigt war bis zum letzten Schießen mehr drin gewesen. 15 Treffer hatte sie gesetzt, doch bei der letzten Serie musste sie mehrfach absetzen und es dauerte zu lange. Die Thüringerin war in der Vorbereitung einen etwas anderen Weg gegangen. Bis Anfang September war sie im Team integriert, danach absolvierte sie die letzten gut zehn Wochen bis zum Auftakt nach ihren eigenen Plänen und individuellen Schwerpunkten. In Absprache mit der sportlichen Führung ließ sie Lehrgänge aus.

Auf der Strecke habe sie nun gemerkt, dass sie ganz gut mithalten konnte. "Doch dann war wieder der Schisser in mir. Vielleicht habe ich Ende der Saison die Eier, aber jetzt habe ich sie noch nicht", sagte Voigt. Dennoch sei sie zufrieden mit ihrem Auftritt. Am Samstag geht es weiter mit der Single-Mixed-Staffel (13:10 Uhr/ARD) und der Mixed-Staffel (15:15 Uhr).

Starker Auftakt für die deutschen Biathlon-Männer. Beim Sieg des US-Amerikaners Campbell Wright lief Justus Strelow auf das Podest. 26.11.2026 | 0:16 min

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Quelle: dpa, SID