Die angeschlagenen Bayern sind zu Gast im alten Klassiker beim HSV. Die DFB-Frauen testen in Südamerika und in Düsseldorf steigt das Box-Fieber. Der Ausblick aufs Sportwochenende.

Personalsorgen, Musiala-Wirbel und dann auch noch eine Niederlage in Lille: Bayern München hat schon ruhigere Wochen erlebt als die letzte. Quelle: imago

Liebe Sport-Fans,

der FC Bayern kommt aus den Schlagzeilen kaum heraus und die sind bei den erfolgsverwöhnten Münchnern zurzeit eher nicht positiv. Am Samstag muss das Team im Nord-Süd-Klassiker beim Hamburger SV ran.

Die Fußballerinnen des DFB bestreiten derweil ihr erstes von zwei Testspielen in Südamerika, die Boxfans blicken gespannt nach Düsseldorf und das aktuelle sportstudio begrüßt mit Tonda Eckert vom FC Southampton ein besonderes Trainer-Talent mit einer außergewöhnlichen Geschichte.

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Turbulente Tage beim FC Bayern

Tabellenführung futsch, Torjäger Harry Kane monatelang außer Gefecht und dann auch noch eine bittere Pleite in der Champions League beim OSC Lille als Folge eines völlig verrückten Eigentores: Bayern München hat rein sportlich derzeit nicht nur ein Problem.

Vom eigenen Freistoß zum Eigentor innerhalb von nur 15 Sekunden: Der FC Bayern und Aleksandar Pavlovic erleben im Champions-League-Spiel in Lille einen Moment zum Vergessen. 27.11.2026 | 0:19 min

Dazu kommt die von einigen Klub-Offiziellen selbst entfachte Debatte um Jamal Musiala, die nahezu täglich für neue Meldungen sorgt. Besonders eindrücklich ist das Interview von Joshua Kimmich, der nach dem 1:2 in Lille den Umgang von Rummenigge und Co. mit seinem Teamkollegen als "nicht Bayern-like" geißelt. Klare Worte, für die Kimmich wiederum Zuspruch ehemaliger Bayern-Größen wie Oliver Kahn und Lothar Matthäus erntet.

Bayern-Kapitän Joshua Kimmich kritisiert den Umgang mit seinem Teamkollegen Jamal Musiala mit deutlichen Worten. "Es darf niemals auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen werden." 25.11.2026 | 3:33 min

Rekordmeister beim HSV - Topspiel Stuttgart gegen Frankfurt

Vor dem Gastspiel beim zuletzt im Nord-Derby ebenfalls arg gerupften HSV ist Trainer Vincent Kompany bemüht, die Reihen zu schließen. Zumal die Personalsorgen nicht kleiner werden. Neben einigen weiteren Akteuren ist etwa Michael Olise (Prellung) im Volkspark noch keine Option und auch Musiala fällt aufgrund einer Muskelverletzung erneut aus.

Kurios: Die vier in dieser Saison bislang größten Bayern-Rivalen - Borussia Dortmund, SC Freiburg, RB Leipzig und Bayer Leverkusen - sind alle erst am Sonntag gefordert.

Tipp: Die Höhepunkte aller neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 00:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Zitat der Woche

Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like. „ Joshua Kimmich über den Umgang mit Jamal Musiala

das aktuelle sportstudio mit Emily Vogel und Tonda Eckert

Das aktuelle sportstudio hat neben Handball-Nationalspielerin Emily Vogel, mit der Katrin Müller-Hohenstein über die anstehende Handball-EM der Frauen sprechen wird, den Fußballtrainer Tonda Eckert zu Gast.

das aktuelle sportstudio mit dem 11. Bundesliga-Spieltag und dem Abendspiel VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt. Studiogäste: Tonda Eckert und Emily Vogel. 28.11.2026

Der erst 33-jährige Eckert kämpft mit dem FC Southampton um den Aufstieg in die Premier League und hat gerade erst seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Zwei Punkte, die man nach dem Ausgang der Vorsaison durchaus als bemerkenswert bezeichnen darf. Damals landet Eckert im Zentrum eines Spionage-Skandals, der den Verein viel Geld und die Chance auf den Aufstieg kostet. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch.

Wer jetzt schon mehr zu Tonda Eckert, der Spygate-Affäre und dem Traditionsklub FC Southampton erfahren möchte, findet das in unserem neuen Bolzplatz.

Spionage, Disqualifikation, Bedrohungen: Der FC Southampton hat turbulente Monate hinter sich. Mit Trainer Tonda Eckert nimmt der Klub nun erneut den Aufstieg ins Visier. 26.11.2026 | 15:43 min

Deutsche Fußballerinnen in Südamerika

Während das Fußballgeschäft der Männer seinen gewohnten Gang in den Ligen nimmt, sind die DFB-Frauen nach Südamerika gereist. Dort stehen gegen Argentinien und Peru zwei Testspiele auf dem Programm - das erste in der Nacht auf Montag ab 00:05 Uhr live im ZDF. Unter den Bundesliga-Klubs findet der Trip kurz vor Jahresende nicht nur Befürworter. Bundestrainer Christian Wück erhofft sich aber wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen mit Blick auf die WM 2027 in Brasilien.

"Es bricht mir das Herz" - Laura Freigang verpasst WM

Nicht mit dabei im deutschen Aufgebot ist Laura Freigang, die als Konsequenz aus mehreren Verstößen gegen die Meldepflicht bei Dopingtests für 16 Monate gesperrt ist und somit auch beim Turnier im kommenden Sommer fehlen wird. Am Donnerstag äußert sich die Frankfurterin in einem emotionalen Statement zu ihrer Sperre.

Die deutsche Nationalspielerin Laura Freigang ist für insgesamt 16 Monate gesperrt. Weil sie dreimal nicht an dem von ihr angegebenen Ort für Dopingkontrollen anzutreffen war. 27.11.2026 | 1:23 min

Großer Boxabend am Samstag in Düsseldorf

Sorgt Agit Kabayel für einen neuen Box-Boom in Deutschland? Am Samstagabend verteidigt der Schwergewichtler seinen WM-Gürtel des World Boxing Council (WBC) gegen den Albaner Nelson Hysa. In der Düsseldorfer Arena werden zu dem Kampf 50.000 Fans erwartet.

Am Samstag verteidigt Box-Weltmeister Agit Kabayel in Düsseldorf erstmals seinen offiziellen WBC-Schwergewichtstitel gegen den Albaner Nelson Hysa. 27.11.2026 | 0:40 min

Mehr Livesport im Stream auf ZDFsportstudio.de

Die Höhepunkte im Wintersport übertragen an diesem Wochenende die Kollegen der ARD.

Diese Fanfreundschaft ist 50 Jahre alt

Am Samstag treffen in der 2. Bundesliga der einsame Tabellenführer Hertha BSC und der Karlsruher SC aufeinander. Die Fanszenen der beiden Vereine verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft - aber wie hat die eigentlich angefangen?

Die Fanfreundschaft zwischen Hertha und dem KSC gehört zu den ältesten in Deutschland. Über die Ursprünge der Verbindung sind sich die Anhänger aber nicht ganz einig. 27.11.2026 | 0:43 min

Ob beim Boxen, Segeln und natürlich in der Fußball-Bundesliga: Wir begleiten euch durch dieses ereignisreiche Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute.de, bei ZDFsportstudio.de und auf unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update. Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Sportliche Grüße,

Ingo Konrad und die ZDFsportstudio-Redaktion