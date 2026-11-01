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Staatsminister Ronald Rauhe: "Großartiger Ort"

Youth Olympic Games:Staatsminister Ronald Rauhe: "Großartiger Ort"

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Ronald Rauhe

Youth Olympic Games: Staatsminister für Sport und Ehrenamt Ronald Rauhe im ZDF-Interview mit Reporter Peter Arnold.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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