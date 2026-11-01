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Sport

DFB-Pokal: Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt

DFB-Pokal - Auslosung der Achtelfinals:Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt

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Die Achtelfinal-Paarungen des DFB-Pokals stehen fest. Die Titelverteidiger aus München empfangen den Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC. Alle Begegnungen im Überblick.

Der DFB-Pokal am 28.10.26

Die Paarungen für die Achtelfinals im DFB-Pokal 2026/27 stehen fest.

Quelle: IMAGO / Sven Simon

Rekord-Pokalsieger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Hause auf Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durch den Frauen-Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch.


Borussia Dortmund bekommt es auswärts mit Eintracht Frankfurt zu tun. "So richtig gefällt mir das nicht, was ihr da vorne veranstaltet", sagte Dortmunds Stadionsprecher Norbert Dickel in einer ersten Reaktion in der ARD.

Michael Olise vom FC Bayern München feiert seinen Treffer zum 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg.

Der FC Bayern erledigt seine Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Magdeburg souverän. Der Zweitligist hält in Hälfte eins gut mit, hat gegen die individuelle Klasse der Münchner aber keine Chance.

28.10.2026 | 9:04 min

Leverkusen gegen Leipzig

Bayer Leverkusen tritt im Duell zweier Europapokal-Teilnehmer gegen RB Leipzig an. Vorjahresfinalist VfB Stuttgart trifft zu Hause auf den Zweitligisten Dynamo Dresden. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Darmstadt, der 1. FC Kaiserslautern den SC Freiburg. Der VfL Bochum hat den FC Augsburg zu Gast, Holstein Kiel den 1. FC Köln. Das Achtelfinale findet am 1. und 2. Dezember statt.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
VfB Stuttgart - Dynamo Dresden
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
FC Bayern München - Hertha BSC
Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98
1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg
Holstein Kiel - 1. FC Köln
VfL Bochum - FC Augsburg

Weitere Termine
  • Viertelfinale: 2./3. und 9./10. Februar
  • Halbfinale: 20. und 21. April
  • Finale: 29. Mai in Berlin

Die Viertelfinal-Begegnungen steigen dann im Februar des kommenden Jahres, die beiden Halbfinal-Spiele im April. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 29. Mai statt.

Marcel Sabitzer (Dortmund 20) jubelt.

Die Highlights der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen mit Originalkommentar von Gari Paubandt.

27.10.2026 | 6:59 min
TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: dpa
Über den DFB-Pokal berichtet das ZDF regelmäßig in seinen Sendungen, unter anderem am 27.10. mit dem Live-Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen.

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