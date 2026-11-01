Die Achtelfinal-Paarungen des DFB-Pokals stehen fest. Die Titelverteidiger aus München empfangen den Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC. Alle Begegnungen im Überblick.

Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt

Die Paarungen für die Achtelfinals im DFB-Pokal 2026/27 stehen fest. Quelle: IMAGO / Sven Simon

Rekord-Pokalsieger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Hause auf Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durch den Frauen-Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch.

Borussia Dortmund bekommt es auswärts mit Eintracht Frankfurt zu tun. "So richtig gefällt mir das nicht, was ihr da vorne veranstaltet", sagte Dortmunds Stadionsprecher Norbert Dickel in einer ersten Reaktion in der ARD.

Der FC Bayern erledigt seine Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Magdeburg souverän. Der Zweitligist hält in Hälfte eins gut mit, hat gegen die individuelle Klasse der Münchner aber keine Chance. 28.10.2026 | 9:04 min

Leverkusen gegen Leipzig

Bayer Leverkusen tritt im Duell zweier Europapokal-Teilnehmer gegen RB Leipzig an. Vorjahresfinalist VfB Stuttgart trifft zu Hause auf den Zweitligisten Dynamo Dresden. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Darmstadt, der 1. FC Kaiserslautern den SC Freiburg. Der VfL Bochum hat den FC Augsburg zu Gast, Holstein Kiel den 1. FC Köln. Das Achtelfinale findet am 1. und 2. Dezember statt.

Ansetzungen der Achtelfinals im DFB-Pokal am 1. und 2. Dezember

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

FC Bayern München - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

Holstein Kiel - 1. FC Köln

VfL Bochum - FC Augsburg



Weitere Termine

Viertelfinale: 2./3. und 9./10. Februar

Halbfinale: 20. und 21. April

Finale: 29. Mai in Berlin Eintracht Frankfurt - Borussia DortmundVfB Stuttgart - Dynamo DresdenBayer 04 Leverkusen - RB LeipzigFC Bayern München - Hertha BSCBorussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 981. FC Kaiserslautern - SC FreiburgHolstein Kiel - 1. FC KölnVfL Bochum - FC Augsburg

Die Viertelfinal-Begegnungen steigen dann im Februar des kommenden Jahres, die beiden Halbfinal-Spiele im April. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 29. Mai statt.

Die Highlights der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen mit Originalkommentar von Gari Paubandt. 27.10.2026 | 6:59 min

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