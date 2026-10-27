Borussia Dortmund - SV Werder Bremen am 27. Oktober 2026

Das ZDF überträgt aus der 2. Runde des DFB-Pokals 2026/27 die Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen.



Übertragung aus Dortmund

Kommentator: Gari Paubandt

Moderation: Sven Voss

Experte: Christoph Kramer



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



Anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele:

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg

RW Essen – RB Leipzig

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

SV Elversberg – SV Darmstadt 98