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Sport
DFB-Pokal Saison 2026/27
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DFB-Pokal, 2. Runde - Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

Jetzt live

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen am 27. Oktober 2026

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Spielpaarung DFB-Pokal - Borussia Dortmund - Werder Bremen

Das ZDF überträgt aus der 2. Runde des DFB-Pokals 2026/27 die Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen.

Das ZDF überträgt aus der 2. Runde des DFB-Pokals 2026/27 die Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen.

Übertragung aus Dortmund
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Sven Voss
Experte: Christoph Kramer

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

Anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele:
VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05
SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg
RW Essen – RB Leipzig
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin
Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
SV Elversberg – SV Darmstadt 98

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