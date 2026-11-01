Laura Siegemund im Sportstudio: Ein Jetsetleben am Limit

Laura Siegemund ist eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen und ständig unterwegs. Nun hat sie sich eine Auszeit gegönnt, damit sich Körper und Psyche erholen können.

Tennis-Spielerin Laura Siegemund spricht im aktuellen sportstudio über die Belastung, die der Profisport für Körper und Geist mit sich bringt. 31.10.2026 | 14:41 min

An 19 unterschiedlichen Orten war Alexander Zverev in diesem Jahr bereits als Tennisspieler unterwegs. Der 29-Jährige, der ab Montag die neue Nummer eins in der Weltrangliste sein wird, spielte bisher auf vier Kontinenten, um Weltranglistenpunkte zu sammeln und Matches und Turniere zu gewinnen.

Auch für Laura Siegemund war das jahrelang ihr Alltag: Die 38-Jährige ist eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen der vergangenen Jahre. Siegemund, die ursprünglich aus Filderstadt südlich von Stuttgart stammt, gewann im Doppel- und im Mixed-Wettbewerb drei Grand-Slam-Turniere.

Damit ist nun vorerst Schluss. Wimbledon im Juli war das letzte Turnier, das Siegemund gespielt hat.

30 Jahre im Tennissport gehen nicht spurlos an einem vorüber. „ Laura Siegemund, Tennisspielerin

Zuletzt habe sie der Tennissport "auch mental arg strapaziert", sagte Siegemund gegenüber Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Im aktuellen Sportstudio sprach sie über die enorme Belastung im Leistungssport und darüber, warum sie die Reißlinie gezogen hat.

Alexander Zverev ist nach seinem Sieg in Wien der Weltranglisten-Erste im Tennis geworden. Damit ist Zverev der erste Deutsche seit Boris Becker 1991. 30.10.2026 | 1:20 min

Im Tennis wie im Fußball: Viele Profis beklagen sich

Nicht nur Siegemund spricht die wenigen Pausen und den hohen Leistungsdruck an. Auch Alexander Zverev, der es mit seinem Fleiß an die Spitze der Tenniswelt geschafft hat, appellierte jüngst: "Ich finde, wir sollten zwei, drei Wochen einfach kürzer spielen die Saison."

Und auch in anderen Sportarten, zum Beispiel dem Fußball, sind die Strapazen deutlich sichtbar: Borussia Dortmund etwa flog im Oktober 11.700 Kilometer binnen drei Tagen, um Spiele in der Bundesliga und in der Champions League absolvieren zu können. Durch den Zusammenbruch von Bayern-Trainer Vincent Kompany wird viel über die Arbeitsbelastung von Trainern gesprochen.

Nach einem Zusammenbruch liegt Bayern-Trainer Vincent Kompany im Krankenhaus. Trotz leichter Entwarnung wird seine Rückkehr Wochen dauern. Weitere Untersuchungen laufen. 24.10.2026 | 0:31 min

Grundsätzlich sei das Arbeitspensum im Profisport Typsache, sagt Siegemund. Doch sie fügt auch hinzu: "Grundsätzlich sind Pausen eher weniger vorgesehen." Man bewege sich ständig "am Limit".

Bei Kompany wurde eine Hirnhautreizung diagnostiziert. Auch beim Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (2:2) fehlte der Belgier noch krankheitsbedingt und ließ sich von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten.

Siegemund will "über die Karriere hinaus gucken"

Tennisspielerin Siegemund will Krankheitssymptomen vorbeugen - und ihrem Körper seit nun rund dreieinhalb Monaten mehr Ruhe gönnen. Neben dem vielen Reisen setze ihr auch das Leben in einer "isolierten Welt" im Tennis zu, in der sie fast permanent von geliebten Menschen getrennt sei, etwa Familie und Freunden.

Von einer Pause spricht sie jetzt aber bewusst nicht. Sie sei viel beim Physiotherapeuten, um an ihrer Rückengesundheit zu arbeiten. Sie halte sich auch fit und trainiere Tennis, "aber mit einem anderen Fokus".

Ich bin nicht im Stillstand. „ Laura Siegemund, Tennisspielerin

Sie wolle die Phase aber auch nutzen, "um über die Karriere hinaus zu gucken". Grundsätzlich sei es ihr Ziel, auf den Tennisplatz zurückzukehren. Sie könne sich aber vorstellen, auf das Doppel umzustellen, statt weiterhin im Einzel Tennismatches zu bestreiten.

Komplett aufhören wolle sie aber nicht, denn am Ende "fesselt es mich", sagt sie. Vom Tennissport kann sie einfach nicht genug haben. Es geht nicht nur Siegemund in ihrem Sport so.

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